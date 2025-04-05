Национальный банк в течение недели, с 31 марта по 4 апреля, купил на межбанковском валютном рынке $6,65 млн и продал $391,90 млн. Чистая продажа валюты составила $385,25 млн против $845,63 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке на $460 миллионов
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $460,38 млн.
С начала 2025 года НБУ на межбанке:
- купил $23,46 млн;
- продал $9 390,76 млн;
- чистая продажа валюты — $9 367,30 млн.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
продав $9 390,76 млн;
Тенденції зрозумілі.