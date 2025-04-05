НБУ прокомментировал замедление роста ВВП в 2024 году

В 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5%). С другой — экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак россии на производственные объекты и инфраструктуру. Об этом говорится в комментарии НБУ .

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«Замедление экономического роста в 2024 году было ожидаемым с учетом ухудшения ситуации безопасности, восстановления дефицита электроэнергии и низких урожаев», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что экономику поддерживали высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, значительная адаптивность бизнеса, а также усилия НБУ по обеспечению макрофинансовой устойчивости.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже оценки Национального банка, обнародованной в Инфляционном отчете за январь 2025 года (3,4%).

Это, в частности, связано с восстановлением падения ВВП в IV квартале 2024 года (на 0,1 п.п.) из-за существенного сокращения показателей сельского хозяйства (на 30,3% г/г).

Частичное влияние оказало и повышение базы сравнения в результате улучшения Госстата показателя роста экономики в IV квартале 2023 года в рамках традиционного уточнения показателя ВВП.

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Восстановление экономики

Потребление в дальнейшем поддерживало восстановление экономики. Частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост реального ВВП в 2024 году. Увеличение конечных потребительских расходов домохозяйств ускорилось до 6,8% и поддерживалось высокими темпами роста реальных зарплат, об этом свидетельствуют данные Госстата.

Хотя фискальная политика в прошлом году оставалась мягкой, роль государственного сектора в экономике постепенно снижалась. Так, по итогам 2024 г. конечные потребительские расходы сектора государственного управления сократились на 4,5%.

Инвестиционная активность

Капитальные расходы бюджета и улучшение финансовых результатов предприятий поддержали инвестиционную активность. В прошлом году валовое накопление основного капитала выросло на 3,5% г/г.

Инвестиции частного сектора направлялись прежде всего на развитие логистических мощностей и автономное энергообеспечение на фоне восстановления дефицита электроэнергии, а государственного — на восстановление инфраструктуры, а также военные цели и развитие оборонной промышленности.

Экспорт

Экспорт вернулся к росту, объемы импорта и дальше увеличивались. Физические объемы экспорта в 2024 году выросли впервые с 2019 года — на 10,3% г/г, что, прежде всего, поддерживалось стабильной работой морского коридора. В то же время, оживление внутреннего спроса в значительной степени обеспечивалось импортом, физические объемы которого увеличились на 7,7%.

В результате вклад чистого экспорта в рост реального ВВП остался отрицательным (-0,9 в. п.), хотя и сократился по сравнению с предыдущими годами.

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Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными

Наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство. Валовая добавленная стоимость (ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая.

Жаркая погода и засуха летом и в начале осени негативно повлияли на урожайность, особенно поздних культур. Снижение урожаев привело к удорожанию кормов, что сдерживало развитие животноводства.

Восстановление дефицита электроэнергии из-за новых разрушений российской энергетической инфраструктуры Украины также сдерживало рост экономики. Хотя благодаря ремонтам и импорту электроэнергии ситуация оставалась относительно устойчивой, по итогам года ВДС энергетического сектора сократилась на 2,7%.

Энергетические дефициты, усиление обстрелов и более низкие объемы сельскохозяйственного сырья для переработки сдерживали развитие перерабатывающей промышленности. Рост ВДС этой отрасли замедлился до 6%.

Благодаря наращиванию добычи газа и металлических руд возобновился рост в добывающей промышленности — ВДС увеличился на 3,6%. Кроме того, большое влияние оказала стабильная работа морского коридора, что положительно повлияло и на финансовые результаты металлургии и транспортной отрасли.

Хотя СДВ сектора торговли в 2024 году снизилась на 4,1%, потребительский спрос оставался устойчивым, о чем свидетельствовали высокие показатели розничной торговли и секторов услуг.

Вклад мягкой фискальной политики в рост ВВП оставался весомым. Высокие объемы бюджетного финансирования поддерживали отрасли промышленности, связанные с производством продукции оборонного назначения, а также обусловили рост ВДС бюджетных секторов. ВДВ сектора государственного управления и обороны в 2024 году выросла на 2,4%, образования — на 10,8%, здравоохранения — на 4,3%.

Капитальные расходы бюджета на строительство фортификаций, ремонты критической инфраструктуры и другие проекты по восстановлению вместе с инвестиционными взносами частного сектора обеспечили высокие темпы роста ВДС строительства (на 16,2%).

Устойчивая работа финансовой системы, в том числе банков, способствовала улучшению результатов финансового сектора. В 2024 году рост ВДС этого сектора возобновился после двухлетнего спада и был самым высоким среди видов деятельности (27,4%). Несмотря на замедление по сравнению с 2023 годом из-за сложностей с поиском заказов, высокими темпами росла и ВДВ ИТ-отрасли (на 8,3%).

Прогноз

НБУ ожидает, что в 2025 году рост экономики Украины будет продолжаться.

Тенденцию поддержат ожидаемое наращивание урожаев, уменьшение дефицита электроэнергии и оживление внешнего спроса.

Экономический рост в дальнейшем будут ограничивать последствия войны, в частности дефицит рабочей силы и повреждение инфраструктуры и производственных мощностей.

Основные показатели обновленного прогноза на 2025−2027 годы Нацбанк обнародует во время прессбрифинга по вопросам монетарной политики 17 апреля 2025 года, а более подробную информацию — в Инфляционном отчете 24 апреля 2025 года, согласно графику.