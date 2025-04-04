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4 апреля 2025, 18:01 Читати українською

Мобилизированные ФОПы накопили почти 30 миллионов гривен налогового долга

Государственная налоговая служба вводит комплекс мер по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФОПов и ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба вводит комплекс мер по урегулированию налоговых вопросов мобилизованных ФОПов и ветеранов.
Фото: НБУ

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Отмечается, что нарабатываются предложения по изменениям в законодательстве, в регионах будут созданы рабочие группы, которые будут консультироваться.

По словам главы ГНС Руслана Кравченко, ФОПы 1−2 групп ежемесячно авансом должны платить единый налог и военный сбор. Чтобы избежать автоматических начислений, следует подать заявление о невозможности выполнения налоговых обязанностей.

«Однако во время мобилизации и службы предприниматель вряд ли об этом думает. Из-за чего возникает налоговый долг», — отметил Кравченко.

По его словам, на сегодняшний день более 3 тыс. мобилизованные ФОПы имеют налоговый долг почти 30 млн гривен.

Они могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут заявление по месту налоговой регистрации в течение 10 дней после демобилизации. На практике уложиться в такой срок крайне тяжело", — сказал глава ГНС.

По его словам, ГНС нарабатывает предложения по законодательству, чтобы увеличить сроки подачи заявления. В ближайшее время их передадут в Минфин, также было инициировано подписание протокола из Минобороны, чтобы получить точную информацию о мобилизованных ФОП.

Он также подчеркнул, что на уровне ГНС реализуются следующие оперативные шаги:

  • регионы получат перечни ФОП, которым начисляется единый налог и военный сбор и которые, вероятно, не могут выполнять свои налоговые обязанности. Каждая история должна быть отработана;
  • проводится инвентаризация жалоб и писем ФОП по списанию начисленных налоговых обязательств с даты их мобилизации, будут проанализированы результаты их рассмотрения в регионах;
  • территориальные управления должны создать рабочие группы и «горячие линии» для предоставления консультаций мобилизованным ФЛП, которые не могут выполнять налоговые обязанности или членам их семей;
  • в течение апреля мобилизованные ФОП и члены их семей должны быть проинформированы о существующих механизмах, определенных законодательством, об избежании негативных последствий от неуплаты налогов;
  • вся актуальная информация должна быть размещена в центрах обслуживания плательщиков. Должны быть также вовлечены в информирование ЦНАП, общины, ТЦК, областные военные администрации.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
4 апреля 2025, 19:18
#
Самое печальное, что налоговая ежемесячно видит начисление З/П и ЕСВ воинскими частями таким ФОПам, но почему-то самостоятельно принципиально не приостанавливает налоговые начисления на недействующего ФОПа, а ведь могут это делать, если глава ДПС Кравченко подпишет соответствующее распоряжение, но такое без взяток никто подписывать не будет.

Если такой воин ВСУ не дай бог погибнет — налоговый долг перейдёт наследникам,
а о таком счастье они узнают когда уже ничего нельзя будет изменить…
+
+15
TAN72
TAN72
4 апреля 2025, 19:45
#
Доить то кого-то надо.
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