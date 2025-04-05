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5 апреля 2025, 10:03 Читати українською

ФРС воздержится от изменения ставки, пока не станет понятнее ситуация — Пауэлл

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут ускорить инфляцию и замедлить экономику. Об этом заявил в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл, сообщает Интерфакс-Украина.

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины могут ускорить инфляцию и замедлить экономику.
Фото: japantimes.co.jp

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В то же время Пауэлл отметил, что Федеральная резервная система не будет пересматривать процентные ставки, пока не будет более ясного представления о последствиях введенных изменений.

По его словам, Федрезерв оказался перед «чрезвычайно неопределенными перспективами» из-за новых пошлин, которые объявил президент США в среду. Об этом Пауэлл заявил во время выступления перед журналистами бизнес-изданий в Арлингтоне.

Хотя американская экономика, по его оценке, пока остается сильной, Пауэлл подчеркнул потенциальную угрозу со стороны пошлин и подчеркнул, что приоритетом для ФРС остается сдерживание инфляции.

«Мы находимся в выгодном положении для того, чтобы дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей позиции. Пока еще слишком рано говорить о том, каким будет подходящий путь для денежно-кредитной политики», — сказал глава Федрезерва.

Пауэлл отметил, что объявленные пошлины были значительно больше, чем ожидалось.

«То же самое, вероятно, будет справедливо и для экономических эффектов, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост экономики. Размер и продолжительность этих эффектов остаются неопределенными», — сказал он.

Пауэлл заявил, что пошлины с высокой вероятностью повлекут за собой как минимум временный рост инфляции, хотя не исключено, что последствия окажутся более длительными.

Напомним

«Минфин» писал, что Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок через несколько часов после того, как по итогам мартовского заседания американский ЦБ сохранил их на прежнем уровне.

Федрезерв по итогам второго заседания подряд сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25−4,5% годовых. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 2,7% из ожидаемых в декабре 2,5%.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предусматривает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов до конца 2025 года.

Пауэлл отметил, что базовый сценарий ФРС предполагает, что повышение импортных пошлин повлияет только на краткосрочное влияние на инфляцию. Именно это произошло, когда Трамп начал увеличивать пошлины в свой первый президентский срок, сказал он.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
5 апреля 2025, 10:58
#
Трамп бізнесмен, а не політик.
+
0
bonv
bonv
5 апреля 2025, 11:01
#
Один тисне — другий не піддається.
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