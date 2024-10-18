Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины на следующий год

Всемирный банк сохранил свой прогноз роста экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует ожиданиям, объявленным в начале года, однако существенно ухудшил прогноз на 2025 год. Об этом говорится в Экономическом обзоре Всемирного банка Европы и Центральной Азии.

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«В Украине значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году», — говорится в сообщении.

В следующем году Всемирный банк прогнозирует замедление роста до 2%, хотя ранее прогнозировалось увеличение ВВП Украины в 2025 году на уровне 6,5%.

«Прогноз роста экономики Украины на 2025 год снижен на 4,5 процентного пункта — до 2%, что отражает предположение о продолжении военных действий», — отметил Всемирный банк.

Однако в 2026 году экономика Украины может вырасти на 7%, хотя ранее Всемирный банк прогнозировал рост на 5,1%.

Напомним

«Минфин» писал, что Всемирный банк впервые после пандемии оценил мировой прогресс на пути искоренения бедности и ускоренного обеспечения всеобщего благосостояния на планете. Отмечается, что для решения проблем с глобальной бедностью потребуется более 100 лет.