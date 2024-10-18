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18 октября 2024, 11:32 Читати українською

Всемирный банк существенно ухудшил прогноз для экономики Украины на следующий год

Всемирный банк сохранил свой прогноз роста экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует ожиданиям, объявленным в начале года, однако существенно ухудшил прогноз на 2025 год. Об этом говорится в Экономическом обзоре Всемирного банка Европы и Центральной Азии.

Всемирный банк сохранил свой прогноз роста экономики Украины по итогам 2024 года на уровне 3,2%, что соответствует ожиданиям, объявленным в начале года, однако существенно ухудшил прогноз на 2025 год.
Фото: AI

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«В Украине значительные убытки от российского вторжения и масштабные перебои со снабжением электроэнергией, вероятно, замедлят рост с 5,3% в прошлом году до 3,2% в этом году», — говорится в сообщении.

В следующем году Всемирный банк прогнозирует замедление роста до 2%, хотя ранее прогнозировалось увеличение ВВП Украины в 2025 году на уровне 6,5%.

«Прогноз роста экономики Украины на 2025 год снижен на 4,5 процентного пункта — до 2%, что отражает предположение о продолжении военных действий», — отметил Всемирный банк.

Однако в 2026 году экономика Украины может вырасти на 7%, хотя ранее Всемирный банк прогнозировал рост на 5,1%.

Напомним

«Минфин» писал, что Всемирный банк впервые после пандемии оценил мировой прогресс на пути искоренения бедности и ускоренного обеспечения всеобщего благосостояния на планете. Отмечается, что для решения проблем с глобальной бедностью потребуется более 100 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+85
Я_ __
Я_ __
18 октября 2024, 11:40
#
Не годиться)) пан андрюша пишний прогнозував «зростання» економіки на 3,7%, а ви тут все псуєте йому і йому подібним))
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 октября 2024, 11:42
#
Як неочікувано:)
+
+59
Strain
Strain
18 октября 2024, 12:07
#
Вообще не ясно на фоне чего должна расти экономика. На фоне повышения поборов?
+
+15
Chicago79
Chicago79
18 октября 2024, 12:42
#
Какое повышение ВВП в 2026-м, может быть, где-то там? Мокшаны за 2 месяца отжали почти 1К кв км территории Украины, на очереди Покровск, Купянск и т. д. Отожмут Покровск, на половину упадёт производство в металлургической отрасли, которая является вторым наповнювачем бюджету.
+
0
vipbmz
vipbmz
18 октября 2024, 13:01
#
Ці прогнози від економістів та світових банків,такіж надійні, як прогноз погоди на півроку в перед)). Прогноз від світового банку на 2022 рік був ріст 3,2%.
+
+10
neverice
neverice
18 октября 2024, 13:32
#
Попередній прогноз просто очікував завершення війни в 2024. Тепер скоригували оцінку виходячи з того, що цього року війна навряд чи закінчиться.
Хоча сам факт зростання економіки на рівні навіть 2−3% під час війни вже є чимось незвичним. В той час, як економіка Німеччини скоротилась на 0,2% на пустому місці. А інфляція в Туреччині вже декілька років перевищує 50%. Та і в цілому світ від якогось ковіда, що був ще 5 років тому, досі стабілізується.
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