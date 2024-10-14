МВФ снизил комиссии: Годовые расходы Украины за пользование ресурсами уменьшатся на $130 млн

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«Совет директоров МВФ принял решение об уменьшении уровня своих комиссий (charges, surcharges и commitment fees), влияющих на стоимость ресурсов для развивающихся стран и имеющих программы финансирования от Фонда. В среднем размер комиссий уменьшается на 36%, что снизит доходы МВФ примерно на $1,2 млрд/год», — написал Рашкован.

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По словам Рашкована, это решение также оказывает положительное влияние для Украины: общие годовые расходы за пользование ресурсами МВФ сократятся где-то на $130 млн, а учитывая будущие транши МВФ по имеющейся программе, эффект на следующие пять лет — $650−700 млн.

«Неплохо, в том числе потому, что расходы для Украины уменьшаются на уровне 38−39%, то есть больше, чем для других стран», — пояснил он.

Кроме того, Рашкован подчеркнул, что эти комиссии и собрания были уменьшены только для развивающихся стран, поскольку стоимость ресурсов для беднейших стран формируется по-другому.

Само решение, по его словам, принять было непросто, в частности потому, что Фонд — это организация, построенная на консенсусе, и в таком вопросе, как комиссии, четко проявились разные интересы двух основных групп стран-членов — стран-доноров и стран-должников.

«Далее ключевые экономики мира (и их центробанки) справились с инфляцией, так что центробанки начали цикл снижения ключевых ставок, поэтому и базовая ставка кредитования очень скоро начнет быстро снижаться с максимумов, на которых она была в последний год. Это еще дополнительно снизит стоимость ресурсов МВФ для Украины», — подытожил Рашкован.

Напомним

11 октября было принято решение об уменьшении маржи по процентной ставке SDR от 100 базовых пунктов до 60 б. п., увеличение порога, при котором применяют надбавки на основе уровня, со 187,5% от квоты до 300%.