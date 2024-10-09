В Приватбанке новый председатель правления, Венгрия блокирует украинские деньги: главное за среду

Наблюдательный совет ПриватБанка 7 октября объявил, что избрал шведского банкира Микаэля Бёркнерта. В ПриватБанке он сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам, отмечается в сообщении. У шведского банкира более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях.

Венгрия заблокировала 35 млрд евро для Украины до выборов в США

Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро, в рамках инициативы G7 на $50 млрд, до президентских выборов в США.

НБУ производит большинство IBAN-платежей до 5 минут, а стоят они от 35 копеек — регулятор

Большинство денежных переводов, проходящих через систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка, обрабатывается от 1 до 5 минут.

Курс доллара существенно изменится уже к концу 2024 года — прогноз