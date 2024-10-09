Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта
В Приватбанке новый председатель правления, Венгрия блокирует украинские деньги: главное за среду
Наблюдательный совет ПриватБанка 7 октября объявил, что избрал шведского банкира Микаэля Бёркнерта. В ПриватБанке он сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам, отмечается в сообщении. У шведского банкира более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях.
Венгрия заблокировала 35 млрд евро для Украины до выборов в США
Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро, в рамках инициативы G7 на $50 млрд, до президентских выборов в США.
НБУ производит большинство IBAN-платежей до 5 минут, а стоят они от 35 копеек — регулятор
Большинство денежных переводов, проходящих через систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка, обрабатывается от 1 до 5 минут.
Курс доллара существенно изменится уже к концу 2024 года — прогноз
Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и до конца 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар, при среднегодовом курсе в 40,5 гривны за доллар. Такой прогноз озвучил на своей странице в Facebook Григорий Кукуруза, партнер Ukraine Economic Outlook, который станет спикером конференции «Жить на проценты».
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