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9 октября 2024, 20:00 Читати українською

В Приватбанке новый председатель правления, Венгрия блокирует украинские деньги: главное за среду

Приватбанк избрал нового председателя правления — шведского банкира Бьоркнерта

Наблюдательный совет ПриватБанка 7 октября объявил, что избрал шведского банкира Микаэля Бёркнерта. В ПриватБанке он сосредоточится на развитии клиентоцентрической модели бизнеса, ускорении цифровых инициатив и подготовке банка к предстоящим вызовам, отмечается в сообщении. У шведского банкира более 25 лет опыта работы в финансовом секторе и на лидерских позициях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gucci
gucci
9 октября 2024, 21:41
#
Допоки хлопці по окопах, приватбанк обирає шведа. країна дурнів
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