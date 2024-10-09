Курс доллара существенно изменится уже к концу 2024 года — прогноз

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и к концу 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар , при среднегодовом курсе в 40,5 гривны за доллар. Такой прогноз озвучил на своей странице в Facebook Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, который станет спикером конференции «Жить на проценты».

Темой выступления эксперта на мероприятии станет «Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2024—2025 годах?»

Уже сейчас Григорий Кукуруза прогнозирует, что к концу текущего года показатель роста реального ВВП на 2024 год повысится с 3,4% до 3,6%, ожидаемые темпы роста экономики в третьем и четвертом кварталах могут улучшиться до 2,3% и 3%, против 1,7% и 2,8% год назад), зато прогнозируемый объем экспорта товаров составит $37,4 млрд, а импорта — $68,7 млрд, что приведет к отрицательному сальдо торговли товарами в размере -$31,3 млрд. Об этих и многих других показателях эксперт будет говорить на конференции «Жить на проценты», которая состоится 9 ноября в Киеве.

Кроме того, на мероприятии выступит Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S. На конференции также будут присутствовать директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global Михаил Пацан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан и другие эксперты.

Будут говорить о фондовом рынке, криптовалюте, недвижимости, земельных инвестициях. То есть о самых действенных инвестиционных инструментах, благодаря которым мечта о пассивном заработке станет реальностью.

Как присоединиться?

Для этого нужно приобрести билет на конференцию «Жить на проценты» на сайте. Участие в мероприятии возможно как офлайн, так и онлайн. Участники получат презентации всех спикеров и запись конференции, а те, кто посетит мероприятие вживую, смогут получить доступ к экспо зоне с инвестпредложениями, принять участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров и присоединиться к нетворкингу.

Если вы хотите понять, как не только откладывать средства, но и приумножать их, конференция «Жить на проценты» точно для вас! Не сомневайтесь и присоединяйтесь, чтобы получить свою порцию вдохновения и мотивации стать финансово независимым уже в ближайшем будущем.