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9 октября 2024, 8:44 Читати українською

Курс доллара существенно изменится уже к концу 2024 года — прогноз

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и к концу 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар, при среднегодовом курсе в 40,5 гривны за доллар. Такой прогноз озвучил на своей странице в Facebook Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook, который станет спикером конференции «Жить на проценты».

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и к концу 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар, при среднегодовом курсе в 40,5 гривны за доллар.

Темой выступления эксперта на мероприятии станет «Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2024—2025 годах?»

Уже сейчас Григорий Кукуруза прогнозирует, что к концу текущего года показатель роста реального ВВП на 2024 год повысится с 3,4% до 3,6%, ожидаемые темпы роста экономики в третьем и четвертом кварталах могут улучшиться до 2,3% и 3%, против 1,7% и 2,8% год назад), зато прогнозируемый объем экспорта товаров составит $37,4 млрд, а импорта — $68,7 млрд, что приведет к отрицательному сальдо торговли товарами в размере -$31,3 млрд. Об этих и многих других показателях эксперт будет говорить на конференции «Жить на проценты», которая состоится 9 ноября в Киеве.

Кроме того, на мероприятии выступит Эрик Найман, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S. На конференции также будут присутствовать директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, инвестор и финансовый консультант, основатель Академии финансовой грамотности и WEB3 университета Learn to earn Global Михаил Пацан, финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан и другие эксперты.

Будут говорить о фондовом рынке, криптовалюте, недвижимости, земельных инвестициях. То есть о самых действенных инвестиционных инструментах, благодаря которым мечта о пассивном заработке станет реальностью.

Как присоединиться?

Для этого нужно приобрести билет на конференцию «Жить на проценты» на сайте. Участие в мероприятии возможно как офлайн, так и онлайн. Участники получат презентации всех спикеров и запись конференции, а те, кто посетит мероприятие вживую, смогут получить доступ к экспо зоне с инвестпредложениями, принять участие в розыгрыше призов от организаторов и партнеров и присоединиться к нетворкингу.

Если вы хотите понять, как не только откладывать средства, но и приумножать их, конференция «Жить на проценты» точно для вас! Не сомневайтесь и присоединяйтесь, чтобы получить свою порцию вдохновения и мотивации стать финансово независимым уже в ближайшем будущем.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Sarevok
Sarevok
9 октября 2024, 8:48
#
Вы все только обещаете.
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
9 октября 2024, 9:15
#
Пусть НБУ честно и открыто, «прозоро» говорит народу о своих планах о девальвации /укреплении гривны… 🤨 А то, НБУ только помалкивает, дает поверхностные, рассплывчатые пояснения — а сам ведет хитрую, закулисную игру!
+
0
Дядя Бодя
Дядя Бодя
9 октября 2024, 9:39
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Говоритимуть про фондовий ринок- навіщо говорити про те чого нема і малоймовірно, що воно з’явиться
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
9 октября 2024, 9:44
#
Цей прогноз трошки на рекламу конференції схожий. Реклама і без плашки, як так?
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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
9 октября 2024, 10:16
#
«Григорій Кукурудза» — звучить як сценічний псевдонім якогось провінційного стендапера!
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