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9 октября 2024, 16:30 Читати українською

НБУ проводит большинство IBAN-платежей до 5 минут, а стоят они от 35 копеек — регулятор

Большинство денежных переводов, проходящих через систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка обрабатываются от 1 до 5 минут. Об этом НБУ сообщил «Минфину» в ответ на официальный запрос.

Большинство денежных переводов, проходящих через систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка обрабатываются от 1 до 5 минут.

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Национальный банк привел такую статистику по платежам за август 2024 года:

  • до 1 минуты — 0,2% всех успешных платежей через СЭП;
  • до 5 минут — 99,4% платежей;
  • до 10 минут — 0,4% платежей.

Расчеты идут в режиме реального времени.
«СЭП является системой Real-Time-Gross-Settlement, которая производит расчет по счетам банка-отправителя и банка-получателя одновременно и мгновенно в момент поступления платежа в СЭП», — подчеркнули нам в НБУ.

Отдельно регулятор отметил, что временные замеры касаются периода обслуживания проводки именно нацбанковской системой электронных платежей, и не охватывает моменты обработки платежа в банках отправителе/получателе.

«Эти интервалы времени зависят от систем автоматизации банков и организации их операционной работы. Национальный банк прилагает максимум усилий по обеспечению круглосуточного прохождения платежей в пределах Украины. В частности, Центр обработки СЭП (ЦОСЭП) работает 365 дней в году в круглосуточном режиме», — заверили в НБУ.

Именно через СЭП Нацбанка проходят платежи по IBAN (международному номеру банковского счета), который регулятор стал активнее продвигать после включения с 1 октября 2024 года ограничения для населения на p2p-платежи лимитом в 150 тыс. грн/месяц, их проводят международные платежные системы VISA и MasterCard. Перечисления через IBAN в эти 150 тыс. грн не считают, и под новое табу не попадают. При этом слабой стороной таких платежей является именно их скорость, о чем «Минфин» писал отдельно и объяснял ситуацию.

В прошлогоднем официальном отчете НБУ уточнял, что в среднем за одни сутки через его СЭП проводит 1,2 млн платежей на общую сумму 617 млрд грн. И значительная их часть — 41% — это перечисления до 1 тыс. грн.

А сейчас в комментарии «Минфину» Нацбанк уточнил стоимость платежей через его СЕП для банков, которые зависят от суммы:

  • до 5 тыс. грн — 35 копеек;
  • 5,01−100 тыс. грн — 1,2 грн;
  • от 100,01 тыс. грн и выше — 10 грн.

Банки сами определяют добавочную стоимость к нацбанковским тарифам, исходя из которой выставляют свои комиссии для клиентов.

Нам уточнили, что за время большой войны в НБУ поступило 3 жалобы на незачисление отправленных через СЭП денег: одна — в 2022 году и две — в 2024-м. Но заверили, что сбоев в системе не фиксировалось.

«Перебоев/сбоев в работе СЭП в 2021 — 2024 годах не было. И Национальный банк делает все необходимое, чтобы этого не произошло и в будущем. В то же время, полномасштабная война и ракетный террор со стороны агрессора создают сложные условия для полноценной работы платежной инфраструктуры, что усугубляет риски для финансовой системы страны. Для нивелирования их влияния на проведение межбанковских платежных операций через СЭП Национальный банк определил порядок действий по обеспечению выполнения платежных операций пользователей платежных услуг или собственных обязательств банков в случае отсутствия средств связи с Национальным банком», — ответили «Минфину» в НБУ.

Регулятор проработал и утвердил на этот случай передачу информации «в виде файлов на сменных носителях информации», но на практике этот метод не применялся.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+24
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 октября 2024, 16:32
#
Это ложь . они видимо считают с внутрибанковскими платежами . По факту от нескольких часов до зачисления .
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