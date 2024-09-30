Почему АЗС платят так мало налогов и как это изменит новый закон

В экспертной среде продолжается дискуссия по проекту закона 11416-д, который призван увеличить поступления в государственный бюджет. Копья ломаются вокруг повышения военного сбора, налогов на банки и НДС. И там действительно есть, о чем поговорить. Пожалуй, единственной, особо необсуждаемой нормой является авансовая уплата налога на прибыль сетями автозаправочных станций. О том, сколько на самом деле АЗС платят налогов, и как это изменит новый закон, рассказал в колонке для ЭП директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн.

Бюджетные доходы

Недавно на эту тему высказалась член налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина. К сожалению, в ее риторике о тяжелой судьбе бензоколонок не хватает единственного, но главного — цифр. Устраняем этот пробел.

Во-первых, в чем отличие идеи авансового НнП? Она не о повышении налога, а об улучшении его администрирования.

Во-вторых, его реально почти никто не платит. По данным ГНС, поступления от налога на прибыль десяти крупнейших сетей АЗС по количеству станций увеличились с 438 млн грн в I квартале 2023 года до 506 млн грн во II квартале 2024-го (16%).

Но и здесь есть одно большое «но». 70−80% этого налога среди ТОП-10 платит одна сеть — ОККО, которой принадлежит всего 20% АЗС и 30% продаж среди первого десятка.

Если не учитывать показатели ОККО, дела обстоят плохо: 88 млн грн в I квартале 2023-го и 110 млн грн во II квартале 2024-го. А если отминусовать еще и WOG, который в последнее время начал хоть что-то заметное платить, то оплату НнП остальными сетями можно увидеть разве что под микроскопом (и то не всегда, потому что некоторые не платят совсем — см. диагр. 1).

Взглянем шире — почти на полсотни сетей. Из них во ІІ кв. 2024 года 60% платили меньше 10 копеек налога на прибыль с литра (т.е. имели в лучшем случае чистую прибыль до 60 коп/л). Еще 20% — вообще бесприбыльные.

А теперь прикинем, какой была маржа на этом рынке. Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», во ІІ кв. 2024 года средний спред между оптом (закупкой) и розницей (продажей) составлял 7,1 грн/л.

Вычтем оттуда средние для рынка 1,5 грн/л налоговой нагрузки (многие не платили и столько) и 2,5 грн/л расходов на реализацию (зарплаты, коммунальные и т. п. ). Следовательно, чистая прибыль составила около 3 грн/л, соответственно, налог на прибыль (18%) — 0,56 грн/л.

Следует отметить, что ІІ квартал, с точки зрения маржи ритейла, был неудачным. Так, в ІІІ кв. «наценка» выросла до 8,8 грн/л, а, соответственно, прибыль — до 4,8 грн.

Но пусть будут те 56 копеек, или 1% от конечной цены. Судя по комическим цифрам в налоговой отчетности, для абсолютного большинства владельцев АЗС даже эти копейки налога на прибыль считаются заоблачной суммой.

В то же время о неплохом самочувствии отрасли свидетельствует непрерывный процесс модернизации и строительства АЗС. Достаточно сказать, что никто из сетей не хочет продавать свои АЗС, все стремятся только покупать и брать в аренду.

Согласитесь, интересно, зачем вкладываться в развитие и расширение бизнеса и дальше держаться за дело, которое официально бесприбыльная или едва сводит концы с концами? Поэтому прибыль государству просто не показывают.

Как взыскать налоги

А что же налоговая? Для выявления злоупотреблений при уплате налога на прибыль необходимо проводить документарную проверку. Схем по занижению прибыли — множество. От откровенно уголовных (фиктивная покупка товаров и услуг, торговля вне кассы и т. п. ) до вполне приличных, вроде выплат за пользование брендом, юридические услуги и т. д.

Даже не сомневайтесь, любой акт налоговой о доначислении будет обжалован в суде, а это месяцы и годы без гарантии получения денег в бюджет (не будем забывать и о качестве нашего правосудия).

В конце концов штата налоговой элементарно не хватает для такого количества проверок, ведь рынком топлива экономика не ограничивается.

Что предлагает правительство? Авансовую уплату фиксированного минимального налога на прибыль, которая не будет возвращаться, независимо от финансовых результатов. Диапазон авансового НнП составляет от 30 до 80 тыс. грн в месяц, в зависимости от определенных параметров АЗС (ассортимент топлива, доли в реализации сжиженного газа, наличия лицензий на продажу табака и алкоголя). Минфин ожидает, что бюджет будет получать дополнительно 350 млн грн НнП в месяц.

Насколько адекватным является предложенный налог? Как показывают расчеты, в зависимости от сети, по факту речь идет о необходимости найти в глубоких карманах для бюджета до 1 грн/л. Сделать это несложно, учитывая, что даже так называемые экономсети с минимальными ценами предлагают дисконты от 1 грн/л.

Это еще не учитывая, что все эти «дискаунтеры», в большинстве своем, являются антилидерами «налоговых» рейтингов, тем самым открывая секрет своей странной конкурентоспособности.

Чего действительно не хватает действующей редакции об авансовом НнП, так это дифференциации, в зависимости от объемов реализации. 60 тыс. грн в месяц можно считать минимальной ставкой (сейчас она такая почти для всех), в то время как сети с продажами более 6000 л в сутки легко могут платить в два раза больше. И это было бы более справедливо.

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Но чиновники, депутаты и даже «белые» участники рынка опасаются, что это повлечет злоупотребление с кассовыми аппаратами, которые фиксируют реализацию на АЗС. В то же время, ничто не мешает в будущем разбить АЗС на категории, использовав ретроспективные данные продаж каждого объекта.

И напоследок. В 2022 году государство создало все условия для того, чтобы рынок топлива быстро восстановился. Дало заработать колоссальные деньги, которых этот рынок никогда не видел. С 2023 года налоговая, депутаты, члены правительства и другие неравнодушные граждане призвали этот бизнес вернуться на землю и начинать наполнять государственный бюджет, как единственный источник финансирования нашей обороны.

Не подействовало. Теперь государство просто должно взять свое. Это минимум. А по-хорошему, должно спросить и за прошлые «подвиги».