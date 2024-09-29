Приватбанк продал 245 АЗС Коломойского почти за 700 миллионов

Государственный Приватбанк 27 сентября провел электронные торги по продаже 245 АЗС и 33 земельных участков. Об этом свидетельствуют данные на сайте OpenMarket госпредприятия «СЕТАМ» Министерства юстиции, сообщает Forbes.

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Победитель аукциона предложил 695,9 млн грн, что на 0,3% больше стартовой цены.

В общей сложности в торгах приняли участие два участника. Еще семь подавали заявки на участие, но не уплатили гарантийный взнос, поэтому их заявки были отклонены.

Банк выставил на продажу АЗС и земельные участки, расположенные в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях.

По словам собеседника издания, на продажу выставили преимущественно прежние заправки ANP и «Авиас» группы «Приват» Игоря Коломойского.

Победитель электронных торгов обязан в течение десяти рабочих дней подать в Антимонопольный комитет совместное с Приватбанком заявление о предоставлении разрешения на концентрацию.

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До национализации банк получил в залог по требованию Нацбанка 120 нефтебаз и 248 АЗС. В августе-сентябре 2016 года все они были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг компаниям, связанным с Игорем Коломойским.

Лизингополучатели передали их в субаренду другим компаниям с орбиты бизнесмена.

Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года. Первые четыре месяца после этого банк получал платежи по лизинговым договорам. Потом заемщики перестали платить.

Банку удалось вернуть контроль только над частью заправок. С 2020 года Приватбанк не мог расторгнуть с компаниями из группы «Приват» договоры о лизинге 245 АЗС.