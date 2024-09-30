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30 сентября 2024, 13:52 Читати українською

Низкие зарплаты и отсутствие вакансий: украинцы назвали главные проблемы при поиске работы

Среди наибольших проблем, с которыми украинцы сталкиваются при поиске работы, низкий уровень заработной платы и отсутствие нужных вакансий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Среди наибольших проблем, с которыми украинцы сталкиваются при поиске работы, низкий уровень заработной платы и отсутствие нужных вакансий.

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56,3% респондентов в ходе опроса заявили, что главная проблема — это низкие зарплаты. Также 51,9% респондентов сообщают об отсутствии рабочих мест по специальности.

В то же время, 34% украинцев среди проблем при поиске работы назвали недостаточность навыков и компетентностей, которые нужны работодателю.

Об разочаровании в поиске работы сказали 12,9% респондентов, 11,1% сообщили об отсутствии навыков активного поиска работы.

При этом никто не указал как проблему нежелания работать.

Читайте также: Work.ua раскрыл статистику зарплат и вакансий для всех

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
30 сентября 2024, 15:10
#
Гірше ж точно не буде бо все по приколу.
+
0
bonv
bonv
30 сентября 2024, 15:10
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року?
Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
+
+29
Abramon
Abramon
30 сентября 2024, 15:18
#
Оце більш на правду схоже, а не на кшталт — «Роботодавці скаржаться на брак працівників і пропонують високі зарплати».
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
30 сентября 2024, 16:06
#
+100%
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