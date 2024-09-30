Низкие зарплаты и отсутствие вакансий: украинцы назвали главные проблемы при поиске работы

Среди наибольших проблем, с которыми украинцы сталкиваются при поиске работы, низкий уровень заработной платы и отсутствие нужных вакансий. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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56,3% респондентов в ходе опроса заявили, что главная проблема — это низкие зарплаты. Также 51,9% респондентов сообщают об отсутствии рабочих мест по специальности.

В то же время, 34% украинцев среди проблем при поиске работы назвали недостаточность навыков и компетентностей, которые нужны работодателю.

Об разочаровании в поиске работы сказали 12,9% респондентов, 11,1% сообщили об отсутствии навыков активного поиска работы.

При этом никто не указал как проблему нежелания работать.

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