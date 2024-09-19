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19 сентября 2024, 17:14 Читати українською

Work.ua раскрыл статистику зарплат и вакансий для всех

В обновленной статистике Work.ua подробные графики, показывающие изменения зарплат и вакансий по профессиям и городам за последний год или три года.

В обновленной статистике Work.ua подробные графики, показывающие изменения зарплат и вакансий по профессиям и городам за последний год или три года.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрактический инструмент для обоснования повышения зарплатыНовая статистика может помочь пользователям аргументировать повышение зарплаты перед работодателем.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Практический инструмент для обоснования повышения зарплаты

Новая статистика может помочь пользователям аргументировать повышение зарплаты перед работодателем. К примеру, если средняя зарплата бухгалтера в Киеве за последний год выросла на 18%, этот факт может стать весомым аргументом на переговорах о пересмотре заработной платы.

По-прежнему пользователи будут знать среднюю зарплату по 100 популярным должностям. Но теперь также будут понимать, как изменялись предлагаемые вознаграждения этим специалистам за последний год. Возможно, это станет дополнительным фактором для переквалификации.

Также можно видеть не только среднее значение ЗП, но и распределение уровня зарплаты по каждой специальности. Средняя зарплата — это, конечно, очень ориентировочная цифра. И скорее соответствует уровню среднего специалиста. Соответственно, ниже ее — зарплаты стажеров, а выше более опытных специалистов. Такая аналитика поможет ориентироваться, на какое вознаграждение искатель может рассчитывать при поиске новой работы.

Когда время действовать: момент для смены работы

Помимо обновленных зарплатных данных, Work.ua теперь предоставляет информацию о количестве вакансий по выбранным профессиям. Новый дашборд позволяет оценить, как изменялось количество вакансий в разных отраслях и городах за год или три. Это помогает лучше понять, когда на рынке труда появляется больше возможностей и когда возможно лучшее время для поиска новой работы.

Преимущества для соискателей и работодателей

Для соискателей новые данные о зарплатах и количестве вакансий открывают возможности более уверенного принятия решений по карьере: понять, как изменилась зарплата по сравнению с рыночными показателями, на какие суммы можно ориентироваться при просмотре вознаграждения.

Для работодателей обновленная статистика поможет определить, предлагает ли компания конкурентную зарплату и когда следует пересматривать вознаграждения сотрудников. Такая прозрачность и доступ к актуальным данным делают процессы найма и удержания работников более эффективными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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