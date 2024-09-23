Замедление промышленной инфляции, доходы банков, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник

Промышленная инфляция в Украине в августе замедлилась до 31,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены компаний. Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.

Чистая прибыль банков превысила 100 млрд в этом году

Чистая прибыль банков в Украине составила 106,1 млрд грн в январе-августе 2024 года, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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