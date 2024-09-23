Замедление промышленной инфляции, доходы банков, прогноз курса валют на неделю: главное за понедельник
Промышленная инфляция в Украине в августе замедлилась до 31,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены компаний. Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.
Чистая прибыль банков превысила 100 млрд в этом году
Чистая прибыль банков в Украине составила 106,1 млрд грн в январе-августе 2024 года, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Евро по 47 грн, доллар — по 42: «гонят» курс на этой неделе и что будут делать НБУ и Минфин
Эта неделя на валютном рынке после серии международных стрессов будет гораздо спокойнее. Почему и что будет влиять на курс с 23 по 27 сентября, — читайте в свежем прогнозе «Минфина».
НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки в июле
Государственный Приватбанк в июле 2024 года на 2,6% сократил чистую прибыль к июню — до 6,25 млрд грн, и с этим показателем возглавил пятерку самых прибыльных банков страны в июле. Согласно им, за Приватом следует государственный Ощадбанк, который в июле получил 2,18 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 0,07 млрд грн в июне.
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