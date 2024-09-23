Промышленная инфляция в Украине в августе замедлилась до 31,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Промышленная инфляция в Украине замедлилась до 31,2%
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Если сравнивать с июлем, то цены выросли на 2,2%.
Индекс цен производителей промышленной продукции отражает отпускные цены компаний. Он является одним из ключевых индикаторов состояния экономики и влияет на разные отрасли производства.
За месяц цены в добывающей промышленности выросли на 0,4%, в перерабатывающей — на 1,1%, а в энергетике — на 3,6%.
Наибольший годовой рост цен зафиксирован в энергетике — на 56,2%. В добывающей промышленности индекс вырос на 7,4%, в перерабатывающей — на 9,2%.
Источник: Минфин
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