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23 сентября 2024, 14:25 Читати українською

НБУ назвал самые прибыльные и убыточные банки в июле

Государственный Приватбанк в июле 2024 года на 2,6% сократил чистую прибыль к июню — до 6,25 млрд грн, и с этим показателем возглавил пятерку самых прибыльных банков страны в июле. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Государственный Приватбанк в июле 2024 года на 2,6% сократил чистую прибыль к июню — до 6,25 млрд грн, и с этим показателем возглавил пятерку самых прибыльных банков страны в июле.
Фото: depositphotos
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Самые прибыльные банки

Согласно им, за Приватом следует государственный Ощадбанк, который в июле получил 2,18 млрд грн чистой прибыли по сравнению с 0,07 млрд грн в июне.

Запер тройку Универсал Банк (mono), почти восьмикратно увеличив прибыль по сравнению с июнем — до 0,84 млрд грн.

Следом за ним следуют два банка с иностранным капиталом: Креди Агриколь и Райффайзен Банк с 0,62 млрд грн (+28,3% к июню) и 0,56 млрд грн (+78%) соответственно.

Вторую пятерку самых прибыльных банков июля возглавил УкрСиббанк, нарастивший чистую прибыль на 10,1% — до 0,55 млрд грн. В нее также вошли: Сити Банк — 0,54 млрд грн, Укргазбанк — 0,43 млрд грн, ПУМБ — 0,42 млрд грн и Укрэксимбанк — 0,38 млрд грн.

Чистую прибыль более 100 млн грн в июле 2024 года получили еще три банка: ОТП Банк — 365,3 млн грн, банк «Південний» — 340,7 млн грн и Кредобанк — 193,5 млн грн.

Список самых прибыльных банков за семь месяцев этого года также с большим отрывом возглавляет Приват — 37,16 млрд грн, за которым следует Ощад — 11,00 млрд грн.

Далее более плотной группой идут Райф — 4,87 млрд грн, Укрэксим — 4,74 млрд грн, ПУМБ — 4,24 млрд грн, Кредит Агриколь — 4,22 млрд грн, УкрСиб — 3,97 млрд грн и Укргаз — 3, 73 млрд грн.

Чистую прибыль свыше 1 млрд грн за 7 месяцев этого года получили также еще шесть банков: mono — 3,19 млрд грн, ОТП — 3,00 млрд грн, Сити — 2,73 млрд грн, Сенс — 2,21 млрд грн, Південний — 1,61 млрд грн и Кредо — 1,16 млрд грн.

Чуть не дотянул до этого рубежа А-Банк — 0,92 млрд грн, тогда как у следующего за ним ПроКредит Банка прибыль составила 0,60 млрд грн.

Самые убыточные банки

В то же время, тройку самых убыточных банков в июле сформировали Сенс Банк с чистым убытком 65,67 млн грн, Альянс Банк — 17,81 млн грн и Правэкс Банк — 13,34 млн грн.

Что касается убыточных банков, то по итогам января-июля их в Украине 8 из 62. Худший показатель у Правэкс Банка — 95,79 млрд грн, за которым следует Индустриалбанк — 39,00 млрд грн.

У Первого инвестбанка и Мотор-Банка, отошедших государству от подсанкционных собственников по итогам суда, чистый убыток за 7 месяцев составил соответственно 25,69 млн грн и 14,69 млн грн.

В целом за январь-июль 2024 года чистая прибыль банков выросла до 93,62 млрд грн, в том числе частных — до 13,39 млрд грн. В июле он увеличился до 14,58 млрд грн с 11,07 млрд грн в июне.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+15
Navegantes
Navegantes
23 сентября 2024, 17:16
#
«Щодо збиткових банків, то за підсумками січня-липня їх в Україні 8 із 62. Найгірший показник у Правекс Банку — 95,79 млрд грн, за яким іде Індустріалбанк — 39,00 млрд грн» Автор не відрізняє млрд від млн
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0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
23 сентября 2024, 18:58
#
Автора нет, инфо от всего коллектива Минфина!) Девиз Минфина — влетать так на млрды, «свистеть» так на трлн.
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+15
Taras35
Taras35
23 сентября 2024, 18:44
#
Серед цих прибутків є й мої заблоковані за «неактуалізацію» більше 10 тис з хвостиком, які від зарплати колишньої залишились і лежали багато років без руху крім інколи на поповнення телефону і судячи з аналогічних відгуків Приватбанку таких є і є, особливо закордоном. Який прибуток у банків без рефінансу від держави? Від податків? А могли ж б бути як люди, та так спокусливо їм чомусь в ссср вернутись на фоні війни з росією…
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