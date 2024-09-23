Чистая прибыль банков превысила 100 млрд в этом году

Чистая прибыль банков в Украине составила 106,1 млрд грн в январе-августе 2024 года, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка .

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За 2023 год банки получили 82,3 млрд. чистой прибыли, уплатив 73,5 млрд. грн. налога на прибыль.

За восемь месяцев 2024 чистые процентные доходы банков составляли 152,78 млрд грн (+18,2%). Рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1 сентября 2024 г. — 47,2% (до полномасштабной войны на 1 сентября 2021 г. — 32,3%). Норматив достаточности регулятивного капитала — 16,15% (к концу 2024 года должно быть не менее 8,5%).

За этот период банкам насчитали 30,7 млрд грн налога на прибыль, что почти столько же, как за 2017−2022 годы вместе взятые.

«Основываясь, в частности, на этих показателях, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 11416-д, содержащий норму о налогообложении прибыли банков по ставке 50% (вместо 25%. — Ред.) за 2024 год», — написал Гетманцев в соцсетях .

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