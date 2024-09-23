Минфин - Курсы валют Украины

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23 сентября 2024, 7:40 Читати українською

Евро по 47 грн, доллар — по 42: «загонят» ли курс на этой неделе, и что предпримут НБУ и Минфин

Эта неделя на валютном рынке после серии международных стрессов будет куда спокойнее. Почему и что будет влиять на курс с 23 по 27 сентября, — читайте в свежем прогнозе «Минфина».

Эта неделя на валютном рынке после серии международных стрессов будет куда спокойнее.

Стрессы по паре евро/доллар, определявшие настроения рынка на прошлой неделе, завершились. Связаны они были с заседанием ФРС США и достаточно агрессивным началом цикла снижения Федрезервом (понизил ставки сразу на 0,5% — до уровней 4,75−5,0% годовых).

Еще один стресс был «местного» уровня: решения НБУ по учетной ставке. Нацбанк сохранил ее на 13% годовых, но ужесточил нормативы резервирования, снизив плату по депсертификатам на 3 месяца и ставку рефинанса. На этой неделе именно местные факторы будут определяющими по курсу валют в Украине.

Пять основных факторов, которые повлияют на курс

1. Традиционно в числе основных факторов остаются военные и инфраструктурные:

  • обстановка на фронтах,
  • атаки россии на критическую инфраструктуру Украины,
  • необходимость подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

Они потребуют от государства финансировать значительные валютные затраты на восстановление разрушенной агрессором энергогенерации, а также закупки госструктурами топлива и энергоносителей для обеспечения армии и для ЖКХ для успешного отопительного сезона для населения.

Это требует дополнительных валютных ресурсов, что будет «давить» на валютный рынок в ближайшее время.

2. Бюджетные проблемы. Особо увлекаться девальвацией гривны к уровню в 42,1 гривны за доллар к концу декабря 2024 года Нацбанк не может, так как это напрямую подстегнет рост цен, за стабильность которых по закону отвечает НБУ.

В итоге балансировка интересов государства по наполнению доходной части бюджета за счет ослабления позиций нацвалюты и в то же время удержания инфляции в пределах, согласованных с МВФ, — это задача, которую придется совместно решать Минфину, Нацбанку и правительству.

И это очень сложное задание в условиях и так перекошенной экономики Украины, да еще и во время войны с рф.

3. Приближение завершения месяца и квартала. На 30 сентября — последний рабочий день месяца и начало следующей недели — уже никто свои основные хозяйственные операции оставлять не будет. Поэтому всем клиентам надо закрыть свои расчеты с украинскими и иностранными контрагентами на отчетную дату именно на этой неделе.

Это увеличит активность компаний и самих банков на валютном межбанке в эти дни.

По моим прогнозам, объем торгов по системе Блумберг вырастет на этой неделе до ежедневных от $150 млн до $290 млн.

4. ​Общее оживление покупателей и продавцов валюты. Ключевыми «поставщиками» валюты на рынок будут аграрии и сам Нацбанк, которому по-прежнему придется закрывать не менее половины, а то и более, всего спроса на валюту на нашем межбанке.

А вот покупателями доллара будут практически все: от небольших импортеров и крупных поставщиков нефтепродуктов, госкомпаний, оборонки и торговцев ширпотребом, и до самих банков.

Последние активно будут «затаривать» свою валютную позицию долларом, чтобы затем, в начале октября, продавать его населению на карты в пределах открывшегося на октябрь ежемесячного лимита на 50 тысяч гривен в эквиваленте или в пределах до 200 тысяч гривен на 3-х месячные валютные депозиты.

5. ​Интервенции Нацбанка и его тактика на рынке. Массированные покупки валюты бизнесом, банками и гражданами заставят Нацбанк снова тратить резервы в пределах еженедельной продажи на межбанке от $650 млн до $850 млн.

Трата резервов «не нравится» уже ни самому Нацбанку, ни нашим партнерам из МВФ и других международных организаций. Ведь активная трата ЗВР на фоне пока не закрытого объема всей необходимой международной помощи на 2025 год (из нужных бюджету порядка $37 млрд пока есть договоренности только на около $25 млрд) может привести к быстрому проседанию резервов, что «плохо» для способности Нацбанка поддерживать гривну на валютном рынке даже в кратко- и среднесрочной перспективе. Не говоря уже о долгосрочных планах Нацбанка по денежно-кредитной и валютной политике.

Что предпримут Нацбанк и Минфин

В итоге НБУ будет стараться экономить резервы и не всегда покрывать весь незакрытый спрос на доллар на межбанке. А это путь к постепенному росту курса и контролируемой девальвации гривны. Тем более, что в бюджете на конец декабря 2024 года заложен официальный курс 42,1 гривны за доллар.

На момент написания статьи официальный курс доллара составляет 41,4445 гривен, то есть у чиновников пока еще есть люфт как минимум в пределах до 66 копеек на долларе. Это позволяет Нацбанку с одной стороны — пока «помогать» Минфину выполнять некоторые бюджетные показатели за счет плавной девальвации гривны, а с другой — пока при этом вписываться в заложенные на этот год монетарные параметры.

Хотя определенные достаточно тревожные сигналы денежные агрегаты подают уже и сейчас.

По данным НБУ, сегодня у украинцев на руках уже порядка 752,4 млрд грн. И хотя это и составляет всего 23% от всех объемов гривневой массы в стране, но в пересчете на 1 жителя Украины можно увидеть существенный рост этого показателя.

До вторжения рф при официальной численности населения в 41,2 млн человек (отбросим спорность этой цифры) приходилось около 14,1 тысячи гривен на одного украинца, а сейчас это уже почти 21,5 тысячи гривен из расчета на 35 млн населения.

Можно долго спорить, что служит причиной такого темпа роста данного показателя: от возможного недоверия к банкам и стремления «уйти в тень» до элементарной необходимости людей иметь больше денег в условиях потенциальных проблем с электричеством, войной. Да и просто в связи с изменением масштаба цен, когда гражданам для текущих потребностей и покупок дорогих товаров нужно иметь больше кеша в кошельках.

Главное тут другое — эти средства на руках у населения, в сочетании еще и со значительными остатками средств на текущих счетах граждан, создают слишком большой «гривневый навес» над валютным рынком в виде «горячих денег».

Чтобы как-то связывать эти ресурсы и стимулировать как банки, так и опосредованно или напрямую и самих граждан, к финансированию дефицита военного бюджета, Нацбанк и Минфин сейчас пытаются действовать согласованно.

С 11 октября 2024 года НБУ повысил нормативы обязательного резервирования на 5 процентных пунктов (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более), и параллельно с этим Нацбанк увеличил до 60% долю обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

В условиях, когда ставки по вкладам в банках снижаются и облагаются налогом и военным сбором, а доходы по ОВГЗ налогом не облагаются — это будет стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ как со стороны самих банков, так и граждан, которые часть своих депозитов практически перенаправят не на валютный рынок или скупку товаров (что провоцирует дополнительный рост цен), а на покупку ОВГЗ, что будет латать «дыры» военного бюджета Украины.

По разным оценкам чиновников Минфина и самого Нацбанка, это позволит правительству продать бумаг банкам и населению на сумму не менее 220 млрд гривен, то есть на те объемы, которые сейчас заложены и одобрены Верховной Радой в программу покрытия дополнительной 500-миллиардной потребности бюджета в финансировании армии на ближайшее время.

Безэмиссионный путь закрытия дыр бюджета — залог хотя бы относительной и весьма условной, но все же стабильности на валютном рынке на ближайшее время.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 сентября

Несмотря на общую тенденцию к постепенной девальвации гривны, но учитывая, что Нацбанк отвечает за ценовую стабильность, а курс доллара и евро уже стали катализаторами роста потребительской инфляции до 7,5% в августе этого года, «загонять» сейчас курс к официальным 42 гривнам за доллар и к 47 гривнам за евро НБУ готов не будет.

Ведь в этом случае, он уже заведомо использует весь возможный «запас прочности» как в части переоценки ЗВР, так и существенно сузит свои возможности в части политики «курсовой гибкости» на этот год. А впереди очень сложный и потенциально инфляционно- и девальвационно-опасный 4 квартал 2024 года.

Поэтому сейчас Нацбанк будет вынужден стараться удерживать официальный и межбанковский курсы ниже 42 гривен за доллар и ниже 47 гривен за евро. По крайней мере, до ноября-декабря этого года.

Межбанк

НБУ будет вынужден оставаться главным продавцом доллара на рынке, но будет максимально стараться экономить резервы. Это будет формировать тенденцию по постоянной нехватке валюты на рынке и «давить» на курс. Учитывая, что курс евро в Украине напрямую зависит от поведения пары евро/доллар на внешних рынках и от динамики курса доллара к гривне на нашем рынке — на 23−27 сентября мой прогноз по паре евро/доллар следующий: евровалюта будет в пределах коридора от 1,108 до 1,119 доллара за евро.

И в этом случае, если котировки доллара на межбанке 23−27 сентября по моему прогнозу будут в пределах коридора от 41,15 до 41,55 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,59 до 46,49 гривен.

Читайте также: 42,3 грн/$ к декабрю максимум: каким будет курс доллара до конца 2024 года и в 2025-м

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек. Но сохранятся и сети обменников финкомпаний, который продолжать держать спред между покупкой и продажей по доллару и по евро в пределах до 70 копеек и даже до 1 гривны. Особенно этим будут «грешить» обменники в крупных торговых точках, где всегда наблюдается повышенная потребность у населения в гривне, и желающих сдать валюту достаточно много.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 40,90 до 41,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,00 до 41,80 гривен.

А курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 45,30 до 46,90 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет традиционно в более узких пределах — от 45,60 до 46,85 грн.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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Комментарии - 1

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Трилітровий Лох
Трилітровий Лох
23 сентября 2024, 12:05
#
Чекаємо долар по 45 вже.
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