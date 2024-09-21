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21 сентября 2024, 12:25 Читати українською

Украина не будет возвращать новый кредит 35 млрд евро от ЕС — Минфин

Предложение Европейской комиссии выделить 35 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины предполагает, что деньги будут предоставляться на безвозвратной основе. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Предложение Европейской комиссии выделить 35 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины предполагает, что деньги будут предоставляться на безвозвратной основе.

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Предложение Еврокомиссии

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в Евросоюзе. Для этого будет создан новый механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Решение Еврокомиссии является частью инициативы G7 относительно дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не его альтернативой.

Украина сама будет определять, на что тратить эти деньги. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить наиболее насущные потребности страны.

Предложение Еврокомиссии вступит в силу после того, как будет рассмотрено и поддержано Европейским парламентом и Советом Е С.

Деньги могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

Реакция Минфина

«Беспрецедентное и справедливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. 35 млрд евро — необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте».

И что важно, предложение предусматривает, что эта инвестиция будет обеспечена, пользуясь доходами от обездвиженных активов страны-агрессора. Страны, которая является причиной значительных экономических и финансовых убытков Украины. Вопрос конфискации всех замороженных активов рф должен оставаться в повестке дня. Использование доходов является одним из первых шагов на этом пути", — отреагировал на предложение Еврокомиссии министр финансов Сергей Марченко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
21 сентября 2024, 12:44
#
Де аргументи ідіотів і ботів, що це зрада?
+
+15
Riojas
Riojas
21 сентября 2024, 12:54
#
Я например уже не помню, какой по счету это займ/транш/грант за счёт доходов от кацапских активов. Вот недавно же писали про все 50 млрд на финансирование оборонных заказов для Украины в самом ЕС?
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