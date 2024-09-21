Украина не будет возвращать новый кредит 35 млрд евро от ЕС — Минфин

Предложение Европейской комиссии выделить 35 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины предполагает, что деньги будут предоставляться на безвозвратной основе. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Предложение Еврокомиссии

Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии в Евросоюзе. Для этого будет создан новый механизм кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM).

Решение Еврокомиссии является частью инициативы G7 относительно дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), а не его альтернативой.

Украина сама будет определять, на что тратить эти деньги. Макрофинансовая помощь не будет привязана к конкретным расходам, в то же время она позволит обеспечить наиболее насущные потребности страны.

Предложение Еврокомиссии вступит в силу после того, как будет рассмотрено и поддержано Европейским парламентом и Советом Е С .

Деньги могут быть доступны уже в ближайшие месяцы.

Реакция Минфина

«Беспрецедентное и справедливое решение в пользу возвращения мира на европейский континент. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. 35 млрд евро — необходимая инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины и нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте».

И что важно, предложение предусматривает, что эта инвестиция будет обеспечена, пользуясь доходами от обездвиженных активов страны-агрессора. Страны, которая является причиной значительных экономических и финансовых убытков Украины. Вопрос конфискации всех замороженных активов рф должен оставаться в повестке дня. Использование доходов является одним из первых шагов на этом пути", — отреагировал на предложение Еврокомиссии министр финансов Сергей Марченко.