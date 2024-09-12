Главное за четверг: Ставка ЕЦБ, отключение света и новая помощь Украине

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три ключевых процентных ставки по итогам заседания в четверг, 12 сентября. Ставка по депозитам была снижена на 25 базисных пунктов и теперь она составляет 3,5%. Процентные ставки по основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию снижены до 3,65% и 3,9% соответственно.

ЕЦБ снижает ставку: как переформатировать портфель, чтобы не потерять сбережения

12 сентября состоится заседание ЕЦБ по процентным ставкам. Какое решение примет центральный банк, как оно может сказаться на наших финансах и как не потерять сбережения, разбирался «Минфин».

В Украине сегодня возвращаются отключение света

В четверг, 12 сентября, с 13:00 до 00:00 будет действовать одна очередь отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой области.

Михаил Видякин: «Банковские услуги будут дорожать, но будут становиться более комфортными»

Несмотря на войну, НБУ усиливает регулирование банков, приближая их к стандартам ЕС. В ближайшие несколько лет финучреждениям придется приспособиться к новым требованиям достаточности капитала. Как банки меняют бизнес-стратегии в условиях войны и новых регуляторных правил, и что это значит для их клиентов, «Минфину» рассказал независимый член наблюдательного совета RwS bank Михаил Видякин.

Британия анонсировала новый пакет помощи Украине более чем на 600 миллионов фунтов стерлингов

Великобритания объявила о выделении Украине не менее 600 млн фунтов стерлингов (свыше $780 млн) в поддержку в войне с рф. Об этом сообщается на сайте правительства Британии по случаю визита главы британского Министерства иностранных дел Дэвида Лемми в Киев 11 сентября.

США выделяют Украине более 700 миллионов долларов. Половина средств — на ремонт энергосетей

США предоставляют Украине $325 млн на ремонт электросетей, $290 млн гуманитарной помощи — населению, страдающему от вооруженной агрессии россии, а также более $100 млн на разминирование.