Количество украинских аккаунтов OnlyFans увеличивается в три раза каждый год. Гетманцев призывает платить налоги

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал зарабатывающих на OnlyFans украинцев задекларировать доходы и уплатить налоги.

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Гетманцев отметил, что Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans. При этом количество украинских аккаунтов увеличивается в среднем в три раза каждый год.

Миллионы на Only Fans

За создание платного контента на Only Fans пользователи получают деньги, а некоторые — суммы средств в значительных размерах.

«Например, гражданкой „С“ получено за создание платного контента на интернет-платформе OnlyFans за несколько лет свыше $4 млн. Также гражданкой „К“ от указанной деятельности получено более $3 млн, а гражданкой „Б“ — около $1,8 млн», — отметил Гетманцев.

Он напомнил, что такие иностранные доходы следует задекларировать в Украине в предусмотренный законодательством срок, уплатив с них налоги.

«Положительно относясь к любому заработку денег, не связанному с насилием, настоятельно рекомендую таким гражданам все же выполнить налоговую обязанность — задекларировать доходы и уплатить налоги», — отметил Гетманцев.

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Штрафы

В противном случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

«Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18% и военного сбора по ставке 1,5%, а также 25% штрафных санкций. Не говоря уже о неприятности общения с БЭБ», — заявил депутат.