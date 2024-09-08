OnlyFans виплатила власнику $1 мільярд дивідендів за три роки

Минулого фінансового року компанія OnlyFans Ltd. виплатила власнику Леоніду Радвінському $472 млн дивідендів, завдяки чому за три роки його прибутки від сайту перевищили $1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Радвінський заробив $338 млн у 2022 році та $284 млн роком раніше, згідно з фінансовими документами Великобританії. 42-річний громадянин США є єдиним власником холдингової компанії OnlyFans, Fenix International Ltd.

За фінансовий рік, що закінчився 30 листопада 2023 року, OnlyFans отримала прибуток у розмірі близько $485,5 млн, що на 20% більше, ніж у попередньому році, йдеться у звіті Fenix International, опублікованому в п'ятницю.

Згідно зі звітом, дохід також зріс приблизно на 20% порівняно з попереднім роком до $1,3 млрд. Загальна кількість авторів на платформі зросла на 29% до 4,1 млн, а користувачів — на 28% до 305 млн.

Радвінський купив контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році у британських засновників Гая і Тіма Стокелі, які заснували сайт у 2016 році.

Радвінський народився в українському місті Одеса, згодом його батьки переїхали з ним у Чикаго, США. Згідно з його веб-сайтом, зараз він живе у Флориді.