p2p-переводы до 150 тыс. грн — как Приватбанк введет ограничения

Уже через три недели, с 1 октября 2024 года, для физлиц в Украине будут введены ограничения по p2p-переводам — не более 150 тыс. грн в месяц. Необычное табу для нашего населения, даже после многих финансовых запретов, которые утверждались после 24 февраля 2022 года. Чтобы люди поняли, как все будет выглядеть на практике, «Минфин» обратился за разъяснениями к государственному Приватбанку , который обслуживает больше всего в государстве счетов граждан (более 24 млн).

Увеличение лимита и подтверждения

Суть ограничений на переводы «Минфин» подробно описывал сразу после утверждения. Понятно, что общий месячный лимит на p2p-переводы для одного клиента в одном банке составит 150 тыс. грн. Но в него не будут включаться платежи по IBAN — международному номеру банковского счета (International Bank Account Number) и переводы самому себе.

К тому же, исключения сделаны для людей, которые смогут доказать официальные доходы свыше 150 тыс. грн, и для волонтеров. Эти и другие исключения выписаны в опубликованном Постановлении Нацбанка № 102 от 27 августа 2024 года, и все желающие могут изучить их самостоятельно.

«Минфину» же удалось выяснить практические моменты и понять, что стоит делать тем, кто захочет иметь исключения и волонтерить. Как сообщили нам в Приватбанке, в настоящее время эта структура обслуживает около 3 тыс. клиентов, у которых есть признаки волонтерской деятельности.

Руководитель департамента денежных переводов Приватбанка Мария Страшко предоставила «Минфину» эксклюзивные объяснения, чтобы можно было понимать, как будут эти клиенты госбанка, новые волонтеры и другие люди, желающие воспользоваться исключениями из 150 тыс. грн.

Если человеку не будет хватать для p2p-переводов месячного лимита 150 тыс. грн, то он сможет его повысить двумя способами:

Подать соответствующую заявку в Приват24 непосредственно через мобильное приложение. Процедура будет включать в себя загрузку необходимых документов, подтверждающих происхождение средств. Что, как обещают в банке, будет занимать несколько минут благодаря упрощенным формам.

Обратиться в службу поддержки или в отделение Приватбанка и получить помощь специалистов и дополнительную информацию.

У тех, у кого есть официальные доходы свыше 150 тыс. грн и кто хочет увеличить лимит, в Приватбанке могут запросить такие подтверждающие документы:

Справка о доходах с места работы или выписка по счету за последние 6−12 месяцев. Налоговая декларация о доходах. Договоры гражданско-правового характера, подтверждающие доходы от предоставления услуг или выполнения работ. Справка из Пенсионного фонда или другие документы о социальных выплатах. Выписки со счетов или договоры аренды недвижимости для подтверждения легальности источников доходов.

«Мы заранее информируем клиентов, когда они достигают 50% своего лимита, и предоставляем рекомендации для управления лимитом. В будущем планируем централизованно повышать лимиты отдельных сегментов клиентов с подтвержденными доходами, что позволит автоматически избежать ограничений на основе официально подтвержденных источников доходов», — пообещала Мария Страшко.

Что делать волонтерам

В Приватбанке заявили, что процедура признания счета волонтерским занимает от одного часа до одного рабочего банковского дня, в зависимости от сложности случая.

Там предоставили перечень признаков, позволяющий подтвердить деятельность физлица, как волонтера:

Физическое лицо-пользователь официально зарегистрировано, как волонтер. Проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам. Должны быть письма о сотрудничестве от государственных органов, воинских частей или благотворительных фондов. В банк должна предоставляться информация о планируемых суммах и сроках сбора средств с указанием цели и дальнейшего использования средств. Подтверждение волонтерской деятельности может происходить через анализ открытых источников, социальных сетей и Интернета.

Должно совпасть не менее двух признаков из этого списка.

«Рекомендуем нашим клиентам заблаговременно подавать заявки на повышение лимита во избежание возможных задержек в дальнейшем», — отметила Страшко.

В Привате советуют пользоваться для волонтерских сборов отдельным счетом. К примеру, сервисом «Конверт». При этом стоит всегда быть готовым к запросам банков, поскольку они не просто следят за самими сборами, но и за дальнейшим использованием собранных донатов.

«Банк осуществляет контроль за использованием средств для подтверждения их использования, согласно заявленным благотворительным, гуманитарным или социально полезным целям. Для этого банк может запрашивать документы, подтверждающие целевое использование средств, такие как счета-фактуры, чеки или контракты на предоставление услуг», — подтвердила Мария Страшко.

Чтобы было меньше вопросов со стороны банка и недоразумений, волонтерам советуют реже снимать донаты со счетов, не обналичивать их. Лучше пользоваться безналичными проплатами.

Ключевые рекомендации Приватбанка для волонтеров следующие:

Использование безналичных переводов. Безналичные операции значительно упрощают процесс отчетности и проверки. Использование наличных денег может усложнить прозрачность расходов и процесс отчетности.

Безналичные операции значительно упрощают процесс отчетности и проверки. Использование наличных денег может усложнить прозрачность расходов и процесс отчетности. Соответствие заявленной цели. Все расходы должны соответствовать указанным целям сбора донатов, которые могут включать благотворительность, гуманитарную помощь или другие социально полезные цели.

Все расходы должны соответствовать указанным целям сбора донатов, которые могут включать благотворительность, гуманитарную помощь или другие социально полезные цели. Документирование расходов. По запросу банка волонтер должен предоставить документы, подтверждающие соответствие расходов заявленным целям.

По запросу банка волонтер должен предоставить документы, подтверждающие соответствие расходов заявленным целям. Открывать отдельный счет для сборов. К примеру, продукт «Конверты».

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Вопросы и сложности

В Привате уверяют, что месячного лимита 150 тыс. грн на p2p-переводы должно хватить около 99% их клиентам. За эту цифру может выходить 1% пользователей.

Среди сложностей, которые могут возникнуть с 1 октября, в госбанке выделили две:

Для банков это может привести к дополнительным ресурсам и времени для адаптации к новым требованиям. В том числе разработка новых IT-решений и процессов для обеспечения возможности применения исключений из новых правил.

Возможны временные неудобства для клиентов, чьи потребности превышают новые ограничения, пока новые системы будут введены в полном объеме.

В Приватбанке заверили, что уже отрабатывают новую IT-архитектуру для обеспечения работы новых лимитов и исключений. А также вводятся новые контрольные процедуры.

«Наши клиенты будут проинформированы о возможных изменениях и получат поддержку, в случае необходимости», — заверила Мария Страшко.