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29 августа 2024, 7:30 Читати українською

НБУ ограничил p2p-переводы 150 тыс.: объясняем доступно самые непонятные части новых правил

После долгих совещаний и обсуждений Нацбанк на этой неделе утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц. На то, что называется p2p-платежи. Каждый украинец с 1 октября 2024 года сможет в одном банке проводить таких не более чем на 150 тыс. грн в месяц. Есть исключения для граждан с большими официальными доходами, волонтеров и тех, кто переключится на IBAN. «Минфин» по горячим следам проанализировал нововведение.

После долгих совещаний и обсуждений Нацбанк на этой неделе утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц.

Как ограничивают p2p-переводы: на получение средств ограничений нет

Впервые о возможных ограничениях на p2p-платежи в Украине заговорили в мае 2024 года. Тогда их анонсировал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник и говорил о более жестких рамках: хотел оставить физлицу в одном банке 30 платежей на общую сумму 100 тыс. грн в месяц. Чиновники проверяли реакцию общества, и главное — волонтеров. Они регулярно собирают донаты на разные цели (военные, медицинские и пр.), а потому опасались, что из-за новых табу люди будут меньше жертвовать, и что самим общественникам начнут блокировать банковские счета.

В итоге НБУ временно, с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025-го, утвердил более мягкое ограничение — лимит для исходящих месячных p2p-платежей в размере 150 тыс. грн для одного физлица в одном банке (на все карты/счета в сумме). Именно исходящих! Получение средств не ограничивается.

При этом количество транзакций (исходящих/входящих) может быть любым, оговаривается только их общий объем. А банк будет учитывать в лимит переводов между физлицами только p2p — это перечисления, проводимые по номеру, выбитому на каждой карточке, 16 цифр. Но не будет считать в оговоренные 150 тыс. грн перечисления по номеру счета, который также имеет каждая карта. Речь о международном номере банковского счета IBAN (International Bank Account Number), состоящий из 29 символов — две буквы (UA) и 27 цифр.

Для справки

p2p-платеж с 16 цифрами проходит через международные платежные системы VISA и MasterCard, за что те получают комиссии и неплохо зарабатывают. Человеку они обычно обходятся примерно в 1% суммы (вместе с банковским вознаграждением), реже — 1,5%.

Платежи же по номерам счетов IBAN в 29 символов проходят через СЭП (систему электронных платежей) Нацбанка, и чаще всего стоят пользователю дешевле — около 0,5% суммы — или вообще предоставляются бесплатно.

Если речь идет об IBAN-платежах внутри одного банка, то за них комиссию обычно не взымают, поскольку для них СЭП не нужен и все происходит внутри финучреждения. «Минфин» анализировал комиссии банков по расчетно-кассовому обслуживанию карточек, об можно почитать детальнее здесь.

Исключения от Нацбанка и заграничные p2p

Национальный банк предусмотрел несколько важных исключений, когда украинец сможет делать переводы физлицам на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц:

  • Если переводы проходят по номерам счетов — с IBAN одного человека на IBAN другого (когда не используется 16-значных номер карточки). Лимита нет, можно платить любую сумму. Но важно помнить разницу между номером счета (IBAN) и номером карты (16 цифр на пластике): если деньги будут ходить между номером счета и номером карты (код операции A2C), то транзакции будут включаться в лимитированные 150 тыс. грн.
  • Когда человек перечисляет деньги сам себе — проводит переброски между собственными счетами. Но это работает только в рамках одного банка, когда банк видит, на кого оформлена карта. «Разные банки, осуществляя перевод по номеру карты, не знают, принадлежит ли карта отправителю и получателю одновременно. Так что фактически правило действует в отношении счетов в одном банке», — объяснили «Минфину» в пресс-службе Unex Bank.
  • Когда владелец счета официально зарегистрирован как волонтер, он может проводить перечисления без ограничений. А что еще важнее: если благотворитель будет перечислять донат на счет официально зарегистрированного волонтера, то подаренная сумма не будет учитываться в заявленные 150 тыс. грн.
  • Если человек сможет официально подтвердить банку размер месячного дохода выше 150 тыс. грн, то сможет проводить p2p-платежей уже не на 150 тыс. грн/мес., а на сумму этого дохода.

Все украинцы один-два раза в год проходят в своих банках финансовый мониторинг, и каждый раз в базовой анкете указывают свой средний размер дохода. Но крайне редко банк требует подтвердить его справками или другими документами, обычное исключение — это физлица-предприниматели (ФОП), у которых запрашивают налоговые декларации. Однако в этом случае — если человек с высокими доходами захочет проводить p2p-платежей на более чем 150 тыс. грн — подтверждающий документ/справку нужно будет обязательно предоставить. Иначе банк автоматически оставит клиента на общем 150-тысячном лимите.

«Если у клиента возникла необходимость проводить расчеты с использованием электронных платежных средств на сумму свыше 150 тыс. грн в месяц, то в этом случае он должен обратиться в банк и подтвердить свои доходы на счет „сверхнормативных“ средств. Это, например, может быть справка о доходах, для ФОПов — декларация о доходах», — объяснила «Минфину» ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

Также в банках уточнили, что лимит по p2p-платежам в 150 тыс. грн касается только украинских карт. Неважно, где человек находится физически — дома или за границей. Но если речь пойдет о p2p с нашей карты на заграничную, которые наши мигранты также открывают за рубежом, то будет включаться другой, ранее принятый, лимит. Это валютный эквивалент 100 тыс. грн в месяц. Гривневые перечисления физлиц из Украины за границу запрещены.

Одна сумма не включает другую, лимиты действуют автономно:

  • 150 тыс. грн — для p2p-переводов по счетам в украинских банках;
  • 100 тыс. грн (валютный эквивалент) — для переводов (p2p + IBAN) на счета иностранных банков.

Совокупно 250 тыс. грн в месяц.

«Ограничения в 150 тыс. грн касаются исключительно гривневых переводов. Валютные карточные перечисления (с валютной карты украинского банка на карту иностранного финучреждения) ограничиваются отдельным лимитом — в течение месяца таким образом можно отправить за границу не более 100 000 грн (эквивалент). Такой лимит устанавливается в рамках валютных ограничений и считается отдельно», — подтвердили в пресс-службе Unex Bank.

Волонтерские сборы и документы в подтверждение

Много вопросов и споров вокруг p2p-ограничения еще до их утверждения было среди волонтеров, как профессиональных, так и тех, кто сбирает деньги по случаю.

Нацбанк в своем постановлении предписал банкам не ограничивать транзакции для таких лиц. В то же время это не значит, что все могут стать волонтерами на словах и свободно гонять деньги.

Марина Павленко из Глобус Банка объяснила «Минфину» критерии, определяющие волонтерство:

  • Официальная регистрация волонтерской деятельности.
  • Физлицо не является официальным волонтером, но проведение волонтерских сборов средств — для него типичный вид деятельности.
  • Наличие подтверждающего письма от госоргана или воинской части, что данное лицо является волонтером и помогает в их деятельности.
  • Физлицо может подать банку информацию о запланированной деятельности в будущем (сбор средств) с указанием цели сбора, ожидаемых сумм, сроков сборов и пр.

«В большинстве случаев на практике это выглядит так: на счет волонтера поступают средства от физлиц, а потом эти средства со счета тратятся на приобретение нужного оборудования, снаряжения, лекарственных средств, дронов, автомобилей. Например, очень часто в сети анонсируются сборы на покупку пикапов для воинов того или иного подразделения ВСУ. Другими словами, волонтер все полученные средства не перечисляет на карты физлиц, а направляет на приобретение нужных вещей», — уточнила Павленко.

Банки следят за целевым использованием волонтерских средств, хотя ситуации бывают разные. Поэтому эксперты рекомендуют обращаться к финансистам за консультациями, и уточнять все текущие нюансы — могут потребоваться подтверждающие документы.

«Обычно банк знает всех своих волонтеров, знает, какие клиенты привлечены или осуществляют волонтерскую деятельность. Когда клиент новый, то на этапе установления отношений он отмечает сведения о своей будущей деятельности и уже на старте решаются все вопросы о предоставлении необходимых документов для будущего волонтерства», — подчеркнула Марина Павленко.

Как законно обходить p2p-ограничения

Людям, которые часто и много переводят средств с карточных счетов и не хотят высчитывать отправляемые суммы и отвечать на вопросы банкиров, в контексте нововведения Нацбанка дают несколько ключевых советов.

Первое — открыть побольше счетов в разных банках. Именно в разных, поскольку все платежи в одном банке будут отслеживаться и суммироваться. В Украине на текущий момент 62 банка, и действующим законодательством человеку не запрещено открыть счет в каждом из них.

Обычно людям удается обходиться 3−5-ю счетами на разные нужды, максимум — 10-ю. Проходя финмониторинг в каждом банке при подписании договора, можно предъявлять одну и ту же справку о зарплате или налоговую декларацию ФОПа, например, на 200 тыс. грн, если человек неплохо зарабатывает и хочет делать много переводов. При 10-ти счетах, можно ежемесячно гонять до 2 млн грн, не вызывая подозрений в каждом отдельно взятом финучреждении. Ведь банки не знают, и редко наводят справки о счетах клиентов друг у друга.

Второе — перейти на перечисления по номерам счетов — по IBAN. Эти 29 букв/цифр указаны для каждого карточного счета, их не сложно найти в стандартном мобильном приложении. Например, в Приватбанке после загрузки Приват-24 в смартфоне для этого достаточно 3-х кликов.

Достаточно нажать на выбранную карту, затем на колесико в правом верхнем углу — попадете в раздел «Управление картой». После этого нужно спуститься вниз по этому меню и в разделе «Данные карты» нажать на «Реквизиты».

Именно здесь (в «Реквизитах») указывается IBAN владельца, а также его налоговый код с именем. Также Приватбанк позволяет здесь сгенерировать QR-код под этот счет или отравить реквизиты кому требуется в Viber, WhatsApp, Facebook и другие соцсети. Они получат ссылку с номером IBAN. Еще можно просто нажать на этот номер в мобильном приложении, и оно скопируется для пересылки. Вводить вручную 29 символов, опасаясь ошибиться, не нужно.

У monobank (Универсалбанк) реквизиты своего IBAN можно найти вообще в 2 клика после запуска мобильного приложения. Достаточно кликнуть по карте и уже сразу под ней в «Настройках» первым пунктом найти кнопку «Реквизиты карты». Нажав ее, также можно скопировать свои 29 символов или переслать их на email или в соцсети.

Еще проще совершать платежи по IBAN в пользу третьих лиц: со своего счета на чужой. У Приватбанка достаточно зайти в раздел «Платежи» и спуститься вниз до кнопки «По реквизитам», а у monobank «Платеж по IBAN» находится на главной странице при запуске приложения — посредине сразу под картой.

Единственное отрицательное качество IBAN-платежей — это их скорость. Они длятся не считанные секунды как p2p, а порядка 5−8 минут в зависимости от банка. Их достоинство — более низкие комиссии.

Самый простой третий совет для тех, не хочет считать свои платежи и отвечать на вопросы банкиров — перейти на наличные платежи. Гривневые банкноты имеют высокий уровень безопасности, а главное — являются законным платежным средством в Украине. Не придется ни перед кем отчитываться или подчиняться новым требованиям.

Чего добивается Нацбанк и что будет дальше

Вводя новое платежное ограничение, Национальный банк заявил одну цель — борьба с дропами («денежным мулами»), чьи счета могут использоваться как транзитные для обхода разнообразных запретов и ограничений. Так называют лиц, которые за вознаграждение передают свои банковские карты в пользование третьим лицам, что НБУ считает пагубной практикой, а финансисты отмечают нарушение базовых банковских договоров. Самым страшным наказанием за это (передачу кому-то своей карты), согласно договору, является принудительное закрытие человеку банковского счета.

В то же время, как уже писал «Минфин», передача карт третьим лицам напрямую не запрещена действующим законодательством, и за это не предусмотрено административной или уголовной ответственности. Такие действия могут получить преступный окрас только в том случае, если при помощи карточного счета будет совершено преступление — например, отмывание денег, финансирование терроризма, что будет подтверждено обвинительными приговорами судов. Однако Нацбанк в своем официальном сообщении не приводит статистику по таким судебным решениям.

Зато НБУ заявил, что банки в 2024 году воспользовались правом на принудительное закрытие счетов 80 тыс. клиентам. Это 0,1% всех владельцев счетов в Украине: по официальной статистике регулятора, на 1 июля 2024 года украинские банки открыли счета 68,5 млн человек, то есть понятно, что многие люди имеют по несколько счетов в разных структурах.

В заявлении Нацбанка подчеркивается, что новое ограничение в 150 тыс. грн не затронет подавляющее большинство украинцев — 98%. Значит, они нацелены на 2% банковских клиентов ради которых 98% граждан будут вникать в новые правила, а может и менять свой подход к пользованию счетами.

А банкам придется переписывать внутренние процедуры и софт, особенно тем, кто занимается карточным процессингом не только для своих клиентов, но для банков-партнеров (небольших финучреждений). В том числе по части обслуживания волонтеров и синхронизации транзакций для правильного подсчета объема платежей, когда их будут одновременно проводить в интернет-банкинге/приложении и на удаленных платформах (Portmone, Western Union и др). На все эти работы банкам отводится немногим более месяца.

Финансисты понимают, что профессиональные организаторы дроп-бизнеса потратят этот месяц на то, чтобы подстроится под новые правила НБУ. Первое, что наверняка сделают — это сформируют реестры, в которых к номерам имеющихся у них в наличии карт будут привязаны соответствующие номера IBAN. Банкиры ждут, что делки, против которых направлены меры Нацбанка, будут использовать методы обхода, предоставленные регулятором — платежи по IBAN и открытие большего количества счетов. Также многие могут начать активнее проворачивать свои дела через наличные и криптовалюту.

На текущий момент Нацбанк официально оценивает среднегодовой оборот средств через карты дропов на уровне 200 млрд грн.

Солидная сумма, потому против инициативы регулятора могут выступить международные платежные систем VISA и MasterCard, которые точно зарабатывали немалые комиссии на этих проводках. Поскольку значительная их часть перейдет на IBAN, и комиссии от обработки платежей будет зарабатывать уже Национальный банк, как владелец вышеупомянутой СЭП.

Банковское сообщество пока относится к ограничениям НБУ скептически, поскольку ждет, что организаторы дропов смогут быстро под них подстроиться, и не прогнозирует реального эффекта от мер в ближайшее время.

Ситуация может измениться только в случае изменения платежного законодательства, что Национальный банк на этой неделе также анонсировал. НБУ пообещал ужесточить ответственность для организаторов схем, их участников, а также расширить свои регуляторные возможности. Главное же — Нацбанк анонсировал создание реестра, который позволит банкам лучше оценивать потенциальных клиентов при открытии счетов.

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Чиновники точно не описали, какая именно информация будет собираться в этом реестре. На рынке обсуждалось два варианта: первый — реестр дропов (своего рода «черный» список клиентов, которым будут отказывать в открытии счета), второе — реестр всех без исключения владельцев карточных счетов, где будут указываться личные, а может и поведенческие данные.

Какой вариант будет выбран, пока неизвестно. Непонятно также, укладывается ли сбор таких сведений и передача для пользования всем банкам в понятие банковской тайны. Хотя все понимают: чем больше информации будет у финучреждений, тем жестче они будут отсеивать нежелательных клиентов: принудительно закрывать счета или отказывать в их открытии.

Вопросов множество. Чтобы понять, когда будет готов новый платежный законопроект НБУ и создание какого именно реестра планируется, «Минфин» уже направил соответствующий запрос в Национальный банк, и опубликует ответы регулятора после предоставления информации.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
sergiy2001
sergiy2001
29 августа 2024, 9:33
#
В усьому цьому мене дивує одна річ, відчуття що всі живуть вод зарплати до зарплати і варіант що люди можуть щось відкладати на накоплювати взагалі не розглядається. Горизонт планування рівно місяц. А що якщо хтось копить гроші на картці щоб в одни прекрасний день їх перевести? Чим переказ за IBAN відрізняється від переказу за номером картки? Свої чесно зароблені — іди і пояснюй якомусь банківському клерку незрозуміло що. Презумція невинності скасовано — ніхто не доводить що ти злодій, а ти ходи і всім доказуй що не верблюд.
+
0
zevs1
zevs1
29 августа 2024, 9:42
#
Странная система в которой не могут найти 2% дропов
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
29 августа 2024, 10:14
#
Не не можуть, а не хочуть. А ці обмеження не з дропами боряться, а з ринком крипти.
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