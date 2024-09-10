p2p-перекази до 150 тис. грн — як Приватбанк запровадить обмеження

Вже за три тижні, з 1 жовтня 2024 року, для фізосіб в Україні буде запроваджено обмеження щодо p2p-переказів — не більше 150 тис. грн на місяць. Незвичне табу для нашого населення, навіть після багатьох фінансових заборон, що затверджували після 24 лютого 2022 року. Щоб люди зрозуміли, як все виглядатиме на практиці, «Мінфін» звернувся за поясненнями до державного Приватбанку , що обслуговує найбільше в державі рахунків громадян (понад 24 млн).

Збільшення ліміту й підтвердження

Суть обмежень на перекази «Мінфін» детально описував відразу після затвердження. Зрозуміло, що загальний місячний ліміт на p2p-перекази для одного клієнта в одному банку становитиме 150 тис. грн. Але в нього не включатимуть платежі за IBAN — міжнародним номером банківського рахунку (International Bank Account Number) та перекази самому собі.

До того ж виключення зроблені для людей, що зможуть довести офіційні доходи понад 150 тис. грн, і для волонтерів. Ці та інші виключення виписані в опублікованій Постанові Нацбанку № 102 від 27 серпня 2024 року, й усі охочі можуть вивчити їх самостійно.

«Мінфіну» ж вдалося з’ясувати практичні моменти й зрозуміти, що варто робити тим, хто захоче мати виключення й волонтерити. Як повідомили нам у Приватбанку, наразі ця структура обслуговує близько 3 тис. клієнтів, які мають ознаку волонтерської діяльності.

Керівник департаменту грошових переказів Приватбанку Марія Страшко надала «Мінфіну» ексклюзивні пояснення, щоб можна було розуміти, як матимуться ці клієнти держбанку, нові волонтери та інші люди, що забажають скористатися виключеннями із 150 тис. грн.

Якщо людині не вистачатиме для p2p-переказів місячного ліміту 150 тис. грн, то вона зможе його підвищити в два способи:

Подати відповідну заявку в Приват24 безпосередньо через мобільний застосунок. Процедура включатиме завантаження необхідних документів, які підтверджують походження коштів. Що, як обіцяють у банку, займатиме декілька хвилин завдяки спрощеним формам.

Звернутися до служби підтримки або до відділення Приватбанку та отримати допомогу фахівців і додаткову інформацію.

Тих, хто має офіційні доходи понад 150 тис. грн і бажає збільшити ліміт, у Приватбанку можуть запитати такі підтверджуючі документи:

Довідка про доходи з місця роботи або виписка з рахунку за останні 6−12 місяців. Податкова декларація про доходи. Договори цивільно-правового характеру, що підтверджують доходи від надання послуг або виконання робіт. Довідка з Пенсійного фонду або інші документи про соціальні виплати. Виписки з рахунків або договори оренди нерухомості для підтвердження легальності джерел доходів.

«Ми заздалегідь інформуємо клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту, і надаємо рекомендації для управління лімітом. У майбутньому плануємо централізовано підвищувати ліміти для окремих сегментів клієнтів із підтвердженими доходами, що дозволить автоматично уникнути обмежень на основі офіційно підтверджених джерел доходів», — пообіцяла Марія Страшко.

Що варто робити волонтерам

В Приватбанку заявили, що процедура визнання рахунку волонтерським займає від однієї години до одного робочого банківського дня, залежно від складності випадку.

Там навели перелік ознак, який дозволяє підтвердити діяльність фізособи, як волонтера:

Фізична особа-користувач офіційно зареєстрована, як волонтер. Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками. Мають бути листи про співпрацю від державних органів, військових частин або благодійних фондів. До банку має надаватися інформація про заплановані суми та терміни збору коштів із зазначенням мети та подальшого використання коштів. Підтвердження волонтерської діяльності також може відбуватися через аналіз відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету.

Має збігтися щонайменше дві ознаки з цього списку.

«Рекомендуємо нашим клієнтам завчасно подавати заявки на підвищення ліміту, щоб уникнути можливих затримок у подальшому», — зазначила Страшко.

У Приваті радять користуватися для волонтерських зборів окремим рахунком. Наприклад, сервісом «Конверт». При цьому варто завжди бути готовим до запитів банків, оскільки вони не просто слідкують за самими зборами, але й за подальшим використання зібраних донатів.

«Банк здійснює контроль за використанням коштів для підтвердження їх використання, відповідно до заявлених благодійних, гуманітарних чи соціально корисних цілей. Для цього банк може запитувати документи, які підтверджують цільове використання коштів, такі як рахунки-фактури, чеки або контракти на надання послуг», — підтвердила нам Марія Страшко.

Щоб було менше питань з боку банку та непорозумінь, волонтерам радять рідше знімати донати з рахунків, не переводити їх у готівку. Краще варто користуватися безготівковими проплатами.

Ключові рекомендації Приватбанку для волонтерів наступні:

Використання безготівкових переказів . Безготівкові операції значно спрощують процес звітності та перевірки. Використання готівки може ускладнити прозорість витрат та процес звітності.

Безготівкові операції значно спрощують процес звітності та перевірки. Використання готівки може ускладнити прозорість витрат та процес звітності. Відповідність заявленій меті . Усі витрати повинні відповідати зазначеним цілям збору донатів, що може включати благодійність, гуманітарну допомогу або інші соціально корисні цілі.

Усі витрати повинні відповідати зазначеним цілям збору донатів, що може включати благодійність, гуманітарну допомогу або інші соціально корисні цілі. Документування витрат . При запиті банку волонтер має надати документи, що підтверджують відповідність витрат заявленим цілям.

При запиті банку волонтер має надати документи, що підтверджують відповідність витрат заявленим цілям. Відкривати окремий рахунок для зборів . Наприклад, продукт «Конверти».

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Питання й труднощі

У Приваті запевнюють, що місячного ліміту 150 тис. грн на p2p-перекази має вистачити близько 99% їх клієнтам. За цю цифру може виходити 1% користувачів.

Серед труднощів, що можуть виникнути з 1 жовтня, у держбанку виокремили дві:

Для банків це може вимагати додаткових ресурсів і часу для адаптації до нових вимог. У тому числі розробку нових IT-рішень і процесів для забезпечення можливості застосування винятків із нових правил.

Можуть бути тимчасові незручності для клієнтів, чиї потреби перевищують нові обмеження, поки нові системи будуть в повному обсязі запроваджені.

У Приватбанку запевнили, що вже відпрацьовують нову IT-архітектуру для забезпечення роботи нових лімітів і виключень. А також запроваджують нові контрольні процедури.

«Наші клієнти будуть проінформовані про можливі зміни та отримають підтримку, в разі потреби», — запевнила Марія Страшко.