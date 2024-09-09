С 10 сентября Нацбанк вводит новые валютные ограничения, а некоторые смягчают

Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты . Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Новые ограничения

Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за границей платежными картами, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте.

Необходимость в этом ограничении показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения;

операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн. в эквиваленте на расчеты за рубежом, осуществляемые с использованием платежных карточек, открытых украинскими банками к счетам иностранной валюте, на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

Лимит в 500 тыс. грн. учитывает потребности украинцев, которые находятся за пределами Украины или путешествуют за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

Смягчение

Покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода

Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью. Это поспособствует бесперебойности оборонных закупок по государственным контрактам, позволит и дальше выполнять авиационные перевозки за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество;

выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Изменения предоставляют возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами (в дополнение к перестраховым премиям или выплатам, которые уже разрешены на сегодня). В частности, платить бонус за безубыточность, что является обязательным условием, определенным договором перестрахования. Это смягчение будет иметь незначительное влияние на международные резервы и одновременно позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, что важно для бесперебойной работы отрасли;

Покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС

НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. Условие проведения этих операций — субъект электронной коммерции должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в ЕС.

Такое смягчение, прежде всего, поддержит малый и средний бизнес, который получит возможность продвигать собственные товары на рынке ЕС благодаря торговым площадкам. В то же время это не окажет негативного влияния на международные резервы, ведь поступление валюты в Украину за проданные товары значительно будет превышать дополнительный спрос на валюту для уплаты НДС в ЕС;

Компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям

Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или ссуды от резидента), следовательно, это не повлияет на международные резервы.

Эти операции смогут осуществлять только те предприятия, которые не имеют случаев незавершенного валютного надзора за операциями по экспорту товаров в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения операции. Это стимулирует бизнес своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара.