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9 сентября 2024, 13:33 Читати українською

С 10 сентября Нацбанк вводит новые валютные ограничения, а некоторые смягчают

Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк с 10 сентября вводит ряд новых ограничений на валютные операции, но в то же время регулятор смягчает некоторые правила обращения валюты.

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Новые ограничения

Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности:

  • часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет и т. п.

НБУ устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей, осуществляемые с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), (часы, ювелирные изделия и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за границей платежными картами, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте.

Необходимость в этом ограничении показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного НБУ на период действия военного положения;

  • операций с агентами и менеджерами с недвижимостью за границей.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн. в эквиваленте на расчеты за рубежом, осуществляемые с использованием платежных карточек, открытых украинскими банками к счетам иностранной валюте, на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

Лимит в 500 тыс. грн. учитывает потребности украинцев, которые находятся за пределами Украины или путешествуют за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

Смягчение

  • Покупка и перевод иностранной валюты для покрытия выбросов диоксида углерода

Государственные предприятия смогут покупать валюту и переводить ее в пользу нерезидентов, чтобы закупать квоты для покрытия или компенсации выбросов диоксида углерода (CO₂), связанных с авиационной деятельностью. Это поспособствует бесперебойности оборонных закупок по государственным контрактам, позволит и дальше выполнять авиационные перевозки за рубежом, а также поддержит украинско-европейское военно-техническое сотрудничество;

  • выплаты по операциям, предусмотренным договором перестрахования, заключенным с иностранными ядерными страховыми пулами.

Изменения предоставляют возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами (в дополнение к перестраховым премиям или выплатам, которые уже разрешены на сегодня). В частности, платить бонус за безубыточность, что является обязательным условием, определенным договором перестрахования. Это смягчение будет иметь незначительное влияние на международные резервы и одновременно позволит Ядерному страховому пулу выполнять обязательства перед партнерами, что важно для бесперебойной работы отрасли;

  • Покупка и перевод иностранной валюты юридическими лицами-резидентами, являющимися субъектами электронной коммерции, для уплаты НДС в ЕС

НБУ позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС. Условие проведения этих операций — субъект электронной коммерции должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в ЕС.

Такое смягчение, прежде всего, поддержит малый и средний бизнес, который получит возможность продвигать собственные товары на рынке ЕС благодаря торговым площадкам. В то же время это не окажет негативного влияния на международные резервы, ведь поступление валюты в Украину за проданные товары значительно будет превышать дополнительный спрос на валюту для уплаты НДС в ЕС;

  • Компенсация уплаченных купонных платежей по еврооблигациям

Дополнительно к уже существующим возможностям, введенным в мае и июле, НБУ позволит бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022 года по 09 июля 2024 года (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса (не купленной и не привлеченной в форме кредита или ссуды от резидента), следовательно, это не повлияет на международные резервы.

Эти операции смогут осуществлять только те предприятия, которые не имеют случаев незавершенного валютного надзора за операциями по экспорту товаров в течение 12 месяцев, предшествующих дате проведения операции. Это стимулирует бизнес своевременно возвращать валютную выручку в Украину за экспорт товара.

Источник: Минфин
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Комментарии - 26

+
+180
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 13:47
#
Ощущение что ссср никуда не уходил. Валютные Ценности есть ценности … когда государству надо — оно без зазрение совести залазит к людям в карман. И вот уже ваши деньги — это Валютные Ценности, а не ваши деньги.

должен быть просто рыночный курс. И ВСЕ.
+
+22
Riojas
Riojas
9 сентября 2024, 15:26
#
Только сейчас это поняли? Если завтра примут сталинский закон, обязывающий сдать валюту и золото в обмен на очередные чеки торгсина или облигации до перемоги, многие присутствующие его искренне поддержат.
+
0
Rubi0
Rubi0
9 сентября 2024, 15:59
#
Так и в США таким не брезговали в те времена, в 1933 Рузвельт издал Указ № 6102 о фактической конфискации у населения и организаций золота. За уклонение от сдачи золота были установлены репрессивные меры: штраф до 10 000 долл. и/или тюремное заключение до 10 лет.
Так что не думайте что демократия вас спасет
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:01
#
А в древние времена просто на кол сажали . давайте вернемся , тогда ж было хорошо .
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:15
#
Кол хорошо распрямляет кишки
+
+36
Qwerty1999
Qwerty1999
9 сентября 2024, 15:27
#
Алексей Яковлев

В вашем возрасте пора бы знать, что рыночного курса
фиатных валют нет ни в одной стране мира.

Вы же предлагаете установить рыночный курс в стране, подвергшейся военной
агрессии — даже враги до такого не додумываются, как местные миллионеры…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:06
#
Черт , когда я меняю доллар на евро на форексе , что это ?

хватит этих российских тем — нигде нет рынка , нигде нет курса , нигде нет демократии и прочей хрени .

я предлагаю рыночный курс чтоб наши экспортеры не терпели убытки и могли больше продавать на рынке и зарабатывать больше валюты для воюющей страны . Сейчас ВСЕ РАВНО Люди выводят деньги , за 3−4% сейчас , и это зарабатывает криминал . Валюты от этого больше не остается . Все кому нужно все выведут . Только за 3−4% и дешевле потому что экспортеры спонсируют .
+
+127
zevs1
zevs1
9 сентября 2024, 13:50
#
Честно Заработанные средства Украинцам не дадут потратить за границей, власть заботиться о людях чтобы не потратили лишнего.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
9 сентября 2024, 15:33
#
Да уж, такие несчастные эти местные миллионеры, всё убиваются,
что не могут потратить чесно заработанную валюту с валютной карты
укрбанка на золотые или серебрянные побрякушки в европейской ювелирке.

Ну так открой карту в любом европейском банке, переводи р2р-переводом
ежедневно валюту по 100тыс гривен в эквиваленте на новую карту и уже
с неё покупай импортную ювелирку килограммами…
Только не забудь сначала выехать заграницу…
+
+75
Kharakternyk
Kharakternyk
9 сентября 2024, 14:34
#
Кожного дня якийсь новий треш. Все для людей, все для українців.
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 17:15
#
Ти теж страждаєш від того що не можеш купити нові карт'є ?
+
0
korvin29
korvin29
9 сентября 2024, 15:59
#
Интересный случай произошел с подругой в Кракове в прошедшую пятницу. Зашла она в магазин и хотела приобрести товар за 3200 злотых (около 32500 грн.), так ей отказали в приеме карты украинского банка, пошла она в следующий, и ситуация практически повторилась, там только сказали, что только наличный расчет. И только в 4 м магазине ей сказали, что им запретили принимать карты украинских банков. Вот вам и гривна и гривневые инструменты).).). В продуктовых магазинах и аптеках принимали карты украинских банков без каких-либо проблем, а вот когда она захотела сделать дорогостоящую покупку, то полный отказ и только наличка. (Подруга пыталась купить ювелирное изделие стоимостью превыщающее 32 000 грн.в эквиваленте)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
9 сентября 2024, 16:33
#
«…в 4 м магазине ей сказали, что им запретили принимать карты украинских банко»

Неужели продавец ещё и спрашивал картой какого банка будет рассчитываться ваша подруга?
Значит ей формально не дали даже попытаться сделать оплату гривневой картой.

К сведению, НБУ не может указывать польским ювелирным магазинам
принимать БПК укрбанков или нет — это местная самодеятельность поляков.

+
+15
BatonUA
BatonUA
9 сентября 2024, 16:06
#
Обмеження на купівлю золота, срібла і діамантів закордоном на 100 ТИСЯЧ і 500 ТИСЯЧ на нерухомість в МІСЯЦЬ і в коментарях знову знущання «над народом». Чи це люди такі тупі, чи боти перекручені пішли
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:12
#
Недвижка стоит за границей от 2к за квадрат до 5 и более . 500 тысяч это чуть более 10 тыс — ни о чем .
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 17:16
#
Коли ти хоч десь оплачував купівлю недвіжки карткою банку?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:20
#
Думаю для определенных людей это возможно , порошенко мальдивы себе за 500 штук делал . думаю там разовые транзакции за все были много .

зачем надо вводить лимит если никто им не пользовался ?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 сентября 2024, 16:08
#
Забейте это пустая болтовня которая не придёт в действие:) у нас НБУ это писарь который отвечает на смс :D НБУ в Украине не работает это факт, и банкам плевать на НБУ если клиент выгоден банку, он буй будет ложить на какое то НБУ ну да отчёты будут типа да да всё ок не переживайте)Один орган даже сообщения не сможет обработать от десятков тысяч людей я уже молчу про отчёты)
+
+15
glan
glan
9 сентября 2024, 16:26
#
Вот блин, только захотел себе часы купить в Швейцарии за пару лямов, и тут такое…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 сентября 2024, 16:42
#
У тебя на картах в укрбанках нет столько денег…
+
0
glan
glan
9 сентября 2024, 17:03
#
Конечно нет, я же не идиот, чтобы держать деньги в укр юрисдикции, уже все давно или в крипте или на счету брокера.
+
+7
bonv
bonv
9 сентября 2024, 16:33
#
Влада нелохів з непрофанами продовжують феєрити…
+
0
Три літри
Три літри
9 сентября 2024, 17:17
#
Пхах, ти теж хотів поїхати купити карт'є ціми вихідними?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 сентября 2024, 16:46
#
Ограничение в 100тыс грн в эквиваленте на оплату
ювелирки заграницей — это геноцид украинского народа…

500тис грн в эквиваленте в месяц на оплату жилья
заграницей — это очень пригодится каждому беженцу…

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
9 сентября 2024, 17:14
#
Ты думаешь для тех людей кто это приобретает решение НБУ остановит ?

просто будет цена , 3−4% от криминала за вывод . все .
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
9 сентября 2024, 16:48
#
*** с Нац. банка, отдайте мои деньги, которыми я чесрез Сенс Банк купил американские акции. Заблокировали продажу акций и все, мои деньги заморозили! Свои деньги вижу, а снять не могу. С *** ли???
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