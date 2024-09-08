Буданов: Telegram — это угроза национальной безопасности

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине технически сложно, но это возможно. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Радио Хартия».

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На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил, что да.

«Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram — это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали», — заявил Буданов.

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

«Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы „офизить“ все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся», — отметил Буданов.

Он также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», технически труднее, но это возможно.

Буданов также отметил, что Х (ранее Twitter) безвреден для украинцев.

Напомним

«Минфин» писал, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики решил наработать новую редакцию законопроекта, предусматривающего регулирование работы Telegram в Украине.

Ранее во Франции правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обращении наркотиков.

После задержания во Франции Дуров сделал первое заявление. Он выразил удивление выдвинутыми обвинениями и пообещал улучшить безопасность и снизить злоупотребления в мессенджере.