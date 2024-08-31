Укрнафта присоединяется к «Национальному кэшбеку»

ПАО «Укрнафта» присоединяется к государственной программе «Национальный Кэшбэк», бета-тестирование которой стартует 2 сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте компании.

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«Покупая товары на наших АЗК, украинцы смогут получать 10% от их стоимости на специальные банковские карты», — напомнили в «Укрнафте».

Специальные карты для участия украинцы смогут открыть со 2 сентября через мобильные приложения и отделения следующих банков: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрэксимбанк.

В программе принимают участие сети АЗК, торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины.

Максимальный объем кэшбека — 3 тыс. грн/месяц, средства можно будет потратить на медицинские и коммунальные услуги, спорт, кино, билеты на поезд, ВСУ или купить военные облигации.

Напомним, что крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе «Национальный Кэшбэк».