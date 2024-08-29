К «Национальному кешбеку» присоединятся крупнейшие сети супермаркетов

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе «Национальный кешбек». Об этом Forbes Ukraine рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская.

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Что известно

С сентября «АТБ-маркет», «Сильпо», Novus, Varus и «Auchan Украина» официально присоединятся к программе и присоединятся к ее бета-тестированию.

«Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров программа поможет выделить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кешбека продавец должен выдать покупателю фискальный чек», — рассказала Петровская.

В настоящее время проводятся последние консультации по Минэкономики и внутренние технические согласования в торговых сетях. Каждая сеть самостоятельно сообщит покупателям о запуске работы программы Национальный кешбек в магазинах.

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Что известно о программе

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, картами которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.

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