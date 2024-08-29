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29 августа 2024, 9:45 Читати українською

К «Национальному кешбеку» присоединятся крупнейшие сети супермаркетов

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе «Национальный кешбек». Об этом Forbes Ukraine рассказала исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталья Петровская.

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе «Национальный кешбек».
Фото: village.com.ua

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Что известно

С сентября «АТБ-маркет», «Сильпо», Novus, Varus и «Auchan Украина» официально присоединятся к программе и присоединятся к ее бета-тестированию.

«Ритейлеры считают, что кроме поддержки украинских товаров программа поможет выделить прозрачных игроков рынка розничной торговли, ведь для начисления кешбека продавец должен выдать покупателю фискальный чек», — рассказала Петровская.

В настоящее время проводятся последние консультации по Минэкономики и внутренние технические согласования в торговых сетях. Каждая сеть самостоятельно сообщит покупателям о запуске работы программы Национальный кешбек в магазинах.

Читайте: Стартовала регистрация производителей на участие в программе «Национальный кешбек»

Что известно о программе

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, картами которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.

Читайте: Коммерческие банки будут присоединяться к госпрограмме «Национальный кешбек» — банкир

Максимальный объем кешбека — 3 тыс. грн в месяц. Средства кешбека граждане смогут расходы на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку вооруженных сил и т. д.

Источник: Минфин
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