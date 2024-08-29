Комитет ВР поддержал освобождение национального кешбека от НДФЛ

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Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кешбека на приобретение товаров украинского производства.

Согласно документу, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта «Сделано в Украине».

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Что известно о программе

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Чтобы получать кешбек, потребителям нужно в банках, карточками которых человек пользуется, дать согласие на передачу информации об оплатах в присоединившихся к программе магазинах. А также в одном из банков открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в приложении или отделении.

Затем в мобильном приложении «Дия» выбрать услугу «Национальный кешбек», где нужно указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно засчитываться кешбек.

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Максимальный объем кешбека — 3 тыс. грн в месяц. Средства кешбека граждане смогут расходы на оплату услуг, в частности, коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку вооруженных сил и т. д.

Напомним

Как писал «Минфин», начиная с 24 августа украинские производители могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кешбек» через портал «Дия».

Как стать участником программы