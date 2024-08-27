Коммерческие банки будут приобщаться к госпрограмме «Национальный кешбек» — банкир

До конца 2024 года в государственную программу «Национальный кешбек» может присоединиться большинство коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, в ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т. п. ), а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт. Такое мнение высказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

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Национальный кешбек

2 сентября 2024 г. заработает анонсированная Президентом Украины программа «Национального кешбека», согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.

По словам банкира, задачами программы является стимулирование развития отечественных производителей широкого спектра товаров, поощрение граждан покупать именно украинские товары по выгодным ценам, а также развитие безналичных расчетов, ведь кешбек будет начисляться на покупки, совершенные банковской картой.

«Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации собственных товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе „Дия“ (покупать украинское станет модным), а с другой — увеличить интерес граждан в приобретении товаров именно отечественного производителя (покупать украинское) станет выгодным)», — подчеркнула специалист.

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Как будет работать программа

Покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, который является участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе.

Покупателю следует обновить мобильное приложение «Дия», выбрать услугу «Национальный кешбек» и указать эту специальную карту для последующего зачисления кешбека.

При соблюдении этих условий при оплате картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту.

Кешбек можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить ВСУ и т. д.

Банкир сообщила, что весомая часть банков предоставляет сервисы кешбека и это уже не новость.

«В настоящее время банковский кешбек очень популярен у клиентов. Этот сервис позволяет клиенту ежемесячно выбирать категории товаров и услуг, по которым может получить возврат средств в размере от 1% до 5%. Другими словами, кешбек уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечение новых клиентов», — подчеркнула Довгальская.

Она рассказала, что для потенциальных покупателей, уже сейчас заинтересованных в возвращении средств за совершенные покупки, необходимо выбрать банк-участник программы «Национальный кешбек» и открыть в нем специальную карту.

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«Задача банка — максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о «необременительном» процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе», — резюмировала Довгальская.