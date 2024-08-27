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27 августа 2024, 11:15 Читати українською

Коммерческие банки будут приобщаться к госпрограмме «Национальный кешбек» — банкир

До конца 2024 года в государственную программу «Национальный кешбек» может присоединиться большинство коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, в ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т. п.), а также по крайней мере ⅓ пользователей банковских карт. Такое мнение высказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления Глобус Банка.

До конца 2024 года в государственную программу «Национальный кешбек» может присоединиться большинство коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, в ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов и т.
Фото: depositphotos

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Национальный кешбек

2 сентября 2024 г. заработает анонсированная Президентом Украины программа «Национального кешбека», согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.

По словам банкира, задачами программы является стимулирование развития отечественных производителей широкого спектра товаров, поощрение граждан покупать именно украинские товары по выгодным ценам, а также развитие безналичных расчетов, ведь кешбек будет начисляться на покупки, совершенные банковской картой.

«Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации собственных товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе „Дия“ (покупать украинское станет модным), а с другой — увеличить интерес граждан в приобретении товаров именно отечественного производителя (покупать украинское) станет выгодным)», — подчеркнула специалист.

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Как будет работать программа

Покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, который является участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе.

Покупателю следует обновить мобильное приложение «Дия», выбрать услугу «Национальный кешбек» и указать эту специальную карту для последующего зачисления кешбека.

При соблюдении этих условий при оплате картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту.

Кешбек можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить ВСУ и т. д.

Банкир сообщила, что весомая часть банков предоставляет сервисы кешбека и это уже не новость.

«В настоящее время банковский кешбек очень популярен у клиентов. Этот сервис позволяет клиенту ежемесячно выбирать категории товаров и услуг, по которым может получить возврат средств в размере от 1% до 5%. Другими словами, кешбек уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечение новых клиентов», — подчеркнула Довгальская.

Она рассказала, что для потенциальных покупателей, уже сейчас заинтересованных в возвращении средств за совершенные покупки, необходимо выбрать банк-участник программы «Национальный кешбек» и открыть в нем специальную карту.

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«Задача банка — максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о «необременительном» процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе», — резюмировала Довгальская.

Платежные банковские карты

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Bookseller
Bookseller
27 августа 2024, 11:34
#
Лредоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах. Передачу данных куда???
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 12:59
#
«Большой брат» следит за тобой! 🙂🫣👻 Ну, по крайней мере, пытается следить, особенно за вашими финансами…
+
+30
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:25
#
А державна програма: всім пенсіонерам по смартфону працює? А 1 млрд дерев? 4 тис баксів вчителям?
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 августа 2024, 12:26
#
А «20 млрд газу к 20 року»? Працює?
+
+37
bonv
bonv
27 августа 2024, 12:46
#
Спрощують і спрощують, а жити українцям все гірше і гірше…
І дерева посадили, і дороги проклали, і дрони виготовили, і зарплати вчителям, і смартфони пенсіонерам, і лапшу на вуха…
Народ обдирати податками і з протягнутою рукою… (зе-дія)
Найшкідливіша влада для України!
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $152,2 млрд І темпи росту вражаючі… Все по приколу (c)
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 12:56
#
Огромное количество пенсионеров с надеждой до сих пор ждут обещанные бесплатные смартфоны от Зеленского… ☹️🙄🤨
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
27 августа 2024, 13:07
#
Получается, что этот Национальный кешбек распространяется не на все украинские товары? 🤔 Т. е. можно что-то купить (дорогостоящее), а потом узнать, что этот производитель не участвует в программе? Кто-то знает, этот нац. кешбек будет хотябы распространяться на мебель, драгоценности, алкоголь, или это только на гречку и подсолнечное масло… 🙂😀 А банковский кешбек на что-то дорогостоящее распространяется? Если, к примеру, купить квартиру, авто, и т. п. — будет банковский кешбек?
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