До конца 2024 года в государственную программу «Национальный кешбек» может присоединиться большинство коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, в ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов
Коммерческие банки будут приобщаться к госпрограмме «Национальный кешбек» — банкир
До конца 2024 года в государственную программу «Национальный кешбек» может присоединиться большинство коммерческих банков, по меньшей мере 50% производителей товаров широкого потребления, в ⅔ крупных ритейлеров (сетей супермаркетов, крупных специализированных магазинов
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Национальный кешбек
2 сентября 2024 г. заработает анонсированная Президентом Украины программа «Национального кешбека», согласно которой граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров.
По словам банкира, задачами программы является стимулирование развития отечественных производителей широкого спектра товаров, поощрение граждан покупать именно украинские товары по выгодным ценам, а также развитие безналичных расчетов, ведь кешбек будет начисляться на покупки, совершенные банковской картой.
«Данная программа может, с одной стороны, стимулировать отечественных производителей к популяризации собственных товаров, фактически рекламируя их в государственной платформе „Дия“ (покупать украинское станет модным), а с другой — увеличить интерес граждан в приобретении товаров именно отечественного производителя (покупать украинское) станет выгодным)», — подчеркнула специалист.
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Как будет работать программа
Покупатель должен открыть специальную карту для возврата средств за покупку товара в банке, который является участником программы, и предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах, присоединившихся к программе.
Покупателю следует обновить мобильное приложение «Дия», выбрать услугу «Национальный кешбек» и указать эту специальную карту для последующего зачисления кешбека.
При соблюдении этих условий при оплате картой покупатель будет получать возврат определенной суммы от стоимости товара с зачислением ее на специальную карту.
Кешбек можно будет потратить на приобретение медицинских товаров, оплатить коммунальные услуги, услуги мобильной связи, оплатить транспорт, определенные развлечения (кино, спорт, заведения питания), задонатить ВСУ
Банкир сообщила, что весомая часть банков предоставляет сервисы кешбека и это уже не новость.
«В настоящее время банковский кешбек очень популярен у клиентов. Этот сервис позволяет клиенту ежемесячно выбирать категории товаров и услуг, по которым может получить возврат средств в размере от 1% до 5%. Другими словами, кешбек уже не является чем-то экстраординарным, но это дополнительный эффективный механизм лояльности и привлечение новых клиентов», — подчеркнула Довгальская.
Она рассказала, что для потенциальных покупателей, уже сейчас заинтересованных в возвращении средств за совершенные покупки, необходимо выбрать банк-участник программы «Национальный кешбек» и открыть в нем специальную карту.
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«Задача банка — максимально упростить участие клиентов в этой государственной программе. Речь идет о «необременительном» процессе открытия специальной карты, максимальной прозрачности и информировании клиентов об этой программе», — резюмировала Довгальская.
Комментарии - 7
І дерева посадили, і дороги проклали, і дрони виготовили, і зарплати вчителям, і смартфони пенсіонерам, і лапшу на вуха…
Народ обдирати податками і з протягнутою рукою… (зе-дія)
Найшкідливіша влада для України!
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $152,2 млрд І темпи росту вражаючі… Все по приколу (c)