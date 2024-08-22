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22 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Рекордные цены на золото, телемедицина в Украине и «Автогражданка» на «Минфин»

Новые рекорды цен на золото: стоит ли его покупать в надежде на дальнейший рост

Золото продолжает свой взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, как долго будет сохраняться «бычий рынок».

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Источник: Минфин
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