Главное за четверг: Рекордные цены на золото, телемедицина в Украине и «Автогражданка» на «Минфин»

Золото продолжает свой взлет: в этом году благородный металл уже подорожал на 21%, и на 32% — за последний год. Такие высокие показатели позволили золоту стать одним из немногих основных классов активов, достигших новых исторических максимумов. В отличие от предыдущих «бычьих» рынков золота, нынешнее ралли происходит в уникальных условиях. Но главный вопрос, который волнует инвесторов, как долго будет сохраняться «бычий рынок».

«Минфин» запускает на сайте сервис оформления страхового полиса «Автогражданка»

Определиться со страховой компанией для оформления «Автогражданки» обычно сложно, ведь продукт обязателен и стандартизирован, а основное отличие, которое первым привлекает внимание при выборе — цена.

Телемедицина в Украине: кто лечится удаленно и сколько это стоит

В Украине набирает обороты телемедицина. Отдельные клиники пытались раскрутить это направление еще до войны, но именно последние два года оно стало действительно популярным. «Минфин» разбирался, как работает телемедицина в Украине, сколько это стоит, и насколько эффективно «отдаленное» лечение.

Падение курса евро: Что происходит? Что будет с курсом евро? Скупать ли сейчас евро? (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

Падение курса евро

Почему растет курс евро?

Что будет с курсом евро?

Стоит ли сейчас скупать евро?

Прогноз курса доллара и евро на период с 22 по 28 августа

Зачем пути хотят прокачивать азербайджанский газ нашей ГТС

Азербайджанский газ выходит на первый план во внутриукраинских дискуссиях. О чем пути договорился с Алиевым, в чем интересы Европы и что из этого может получить Украина, рассказал главный эксперт по изучению России Украинского института будущего Игорь Тышкевич. «Минфин» публикует основные положения его первого и второго сообщений.