Криптовалютная биржа Binance провела опрос ко Дню Независимости Украины среди 22 000 украинцев, результаты которого свидетельствуют, что 65% респондентов считают криптовалюты важной частью будущего экономического развития страны.
65% украинцев верят в криптовалютное будущее — опрос Binance
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По оценкам платежной компании Triple-A, в 2024 году количество владельцев криптовалют в мире достигло 562 миллионов человек, что составляет около 6,8% населения планеты.
Украина, стабильно входящая в топ-20 стран по уровню использования криптовалют, продолжает демонстрировать рост интереса к цифровым активам, что подтверждают результаты последнего опроса Binance.
Ключевые факты
Финансовая независимость: Более 53% опрошенных украинцев считают финансовую свободу чрезвычайно важной, и криптовалюты стали ключевым средством для ее достижения.
Осведомленность и использование: 60% украинцев хорошо знакомы с криптовалютами и активно ими пользуются. Еще 30% имеют базовые знания и совершают отдельные транзакции.
Преимущества криптовалют: Независимость и защита от инфляционных рисков являются основными преимуществами 45% респондентов, а 35% выделили скорость и удобство транзакций.
Финансовое поведение: Использование криптовалют способствует росту финансовой дисциплины. Половина опрошенных стали больше экономить, а 30% отметили, что криптовалюты помогли им стать более финансово организованными.
Будущее криптовалют: 65% респондентов уверены, что криптовалюты будут оказывать значительное влияние на экономику Украины в ближайшие пять лет, открывая новые горизонты для цифровой экономики.
Безопасность и регулирование: 55% опрошенных поддерживают частичное регулирование криптовалют, тогда как 35% согласны с идеей полного регулирования для обеспечения безопасности пользователей.
Международные переводы и благотворительность: 70% опрошенных украинцев используют криптовалюты для международных переводов, что свидетельствует об их эффективности в трансграничных операциях. Кроме того, 65% респондентов уже использовали криптовалюты для поддержки благотворительных проектов.
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«Это исследование демонстрирует, насколько важными стали криптовалюты для украинцев в эти непростые времена. Они стали не только инструментом для сохранения сбережений, но и важной частью новой цифровой экономики, формируемой в Украине», — отметил Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в CEE, Центральной Азии и Африке.
Комментарии - 4
Опитування було проведено з 8 по 15 серпня 2024 року. 59% респондентів відповіли, що хотіли б будувати своє майбутнє в Україні. Ще 27% відповіли, що скоріше хотіли б цього. Натомість скоріше б не хотіли будувати своє майбутнє в Україні лише 6% респондентів, а категорично проти такого рішення — 2%.
Крім того, соціологи відзначають, що налаштованість залишатися в Україні зростає з віком. Відповідно, якщо серед молоді будувати майбутнє в Україні хочуть 74%, серед респондентів 30−39 років — вже 81%, 40−49 років — 87%, 50−59 років — 90%, і серед найстаршої групи — 93%.
За даними Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то абсолютна більшість українців (85%) підтримали б незалежність.
Водночас опитування свідчить, що 76% українців переконані, що громадяни РФ не сприймають Україну як незалежну суверенну державу. Причому такі оцінки переважають серед усіх соціально-демографічних груп респондентів, незалежно від їхнього віку, статі, типу населеного пункту, рівня освіти та доходів.