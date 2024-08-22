65% украинцев верят в криптовалютное будущее — опрос Binance

Криптовалютная биржа Binance провела опрос ко Дню Независимости Украины среди 22 000 украинцев, результаты которого свидетельствуют, что 65% респондентов считают криптовалюты важной частью будущего экономического развития страны.

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По оценкам платежной компании Triple-A, в 2024 году количество владельцев криптовалют в мире достигло 562 миллионов человек, что составляет около 6,8% населения планеты.

Украина, стабильно входящая в топ-20 стран по уровню использования криптовалют, продолжает демонстрировать рост интереса к цифровым активам, что подтверждают результаты последнего опроса Binance.

Ключевые факты

Финансовая независимость: Более 53% опрошенных украинцев считают финансовую свободу чрезвычайно важной, и криптовалюты стали ключевым средством для ее достижения.

Осведомленность и использование: 60% украинцев хорошо знакомы с криптовалютами и активно ими пользуются. Еще 30% имеют базовые знания и совершают отдельные транзакции.

Преимущества криптовалют: Независимость и защита от инфляционных рисков являются основными преимуществами 45% респондентов, а 35% выделили скорость и удобство транзакций.

Финансовое поведение: Использование криптовалют способствует росту финансовой дисциплины. Половина опрошенных стали больше экономить, а 30% отметили, что криптовалюты помогли им стать более финансово организованными.

Будущее криптовалют: 65% респондентов уверены, что криптовалюты будут оказывать значительное влияние на экономику Украины в ближайшие пять лет, открывая новые горизонты для цифровой экономики.

Безопасность и регулирование: 55% опрошенных поддерживают частичное регулирование криптовалют, тогда как 35% согласны с идеей полного регулирования для обеспечения безопасности пользователей.

Международные переводы и благотворительность: 70% опрошенных украинцев используют криптовалюты для международных переводов, что свидетельствует об их эффективности в трансграничных операциях. Кроме того, 65% респондентов уже использовали криптовалюты для поддержки благотворительных проектов.

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«Это исследование демонстрирует, насколько важными стали криптовалюты для украинцев в эти непростые времена. Они стали не только инструментом для сохранения сбережений, но и важной частью новой цифровой экономики, формируемой в Украине», — отметил Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в CEE, Центральной Азии и Африке.