В ноябре 2026 года гривня укрепилась по отношению к доллару и евро. Наличный доллар за месяц подешевел на 1,5% или 70 копеек, а евро — на 2,9% или 1,5 грн. В то же время, по итогам 11 месяцев американская валюта остается дороже, чем в начале года. Согласно приведенным расчетам гривневые депозиты и государственные облигации обеспечили более высокую номинальную доходность, чем простое хранение сбережений в долларах или евро. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Как изменился курс доллара

За ноябрь наличный курс доллара снизился с 46,14 до 45,44 грн. При этом за месяц в отдельных обменниках американская валюта дорожала до 47 грн.

Официальный курс НБУ снизился на 1,1% — с 45,53 до 45,01 грн за доллар.

По состоянию на 30 ноября Национальный банк установил официальный курс на уровне 45,0165 грн за доллар.

Несмотря на ноябрьское укрепление гривны, с начала 2026 доллар остается в плюсе. По приведенным расчетам, наличный курс вырос на 7,1%, а официальный — на 6,2%.

Евро подешевел еще больше

Европейская валюта в ноябре потеряла больше американской. Официальный курс евро снизился на 2,6% — с 50,68 до 49,35 грн. На наличном рынке евро подешевел на 2,9% или на 1,5 грн — с 51,54 до 50,04 грн.

По состоянию на 30 ноября НБУ установил официальный курс евро на уровне 49,3532 грн.

По итогам 11 месяцев евро, в отличие от доллара, продемонстрировал отрицательную динамику. Официальный курс снизился примерно на 1%, а наличный — на 0,2%.

Одним из факторов явилась ситуация на международном валютном рынке.

По приведенным данным, в течение ноября курс EUR/USD снизился на 2,1% — с 1,116 до 1,093. Это свидетельствует об укреплении американского доллара по отношению к европейской валюте.

На евро влияли также политическая неопределенность в некоторых европейских странах и осторожность инвесторов на мировых финансовых рынках.

Что происходило с бивалютной корзинкой

В ноябре гривня укрепилась одновременно к двум основным иностранным валютам.

По расчетам автора обзора, стоимость официальной бивалютной корзины за месяц снизилась на 1,9%, а наличной — на 2,2%.

В то же время с начала года оба показателя остаются в плюсе: официальная корзина подорожала на 2,6%, а наличная — на 3,5%.

Следовательно, ноябрьское укрепление гривни частично компенсировало ее ослабление в предыдущие месяцы.

Что оказалось более выгодным: доллар, депозит или ОВГЗ

По итогам января-ноября 2026 года гривневые финансовые инструменты могли обеспечить более высокую номинальную доходность, чем покупка иностранной валюты.

В частности, по приведенным расчетам, доходность гривневых ОВГЗ за 11 месяцев составила 15,1%.

Для сравнения, за тот же период наличный доллар подорожал на 7,1%, а евро даже подешевел.

Это означает, что инвесторы, купившие соответствующие гривневые государственные облигации в начале года, могли получить более высокую доходность, чем владельцы валютных сбережений.

В то же время, фактический результат зависит от конкретного выпуска ОВГЗ, цены приобретения, срока инвестирования и комиссий.

Гривневые депозиты также могли опередить валюту по номинальной доходности даже после уплаты налогов, однако это зависит от депозитной ставки конкретного банка.

Отдельно следует учитывать инфляцию: по данным, за десять месяцев 2026 года потребительские цены выросли на 10,3%. Поэтому номинальный доход от инвестиций не всегда означает увеличение покупательной способности.