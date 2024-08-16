Нардеп рассказал о сложностях легализации крипторинка в Украине

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, который является соавтором поправок к закону «О виртуальных активах», пояснил , с чем связано промедление в принятии регулирования криптовалютного рынка в Украине.

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По его словам, рабочая группа пытается найти компромисс между соблюдением AML-норм (борьба с отмыванием денег), налогообложением и комфортными правилами для бизнеса.

«Недопустимо, чтобы из-за нашей юрисдикции отмывались все наркокартели мира, а мы сразу попали в черный список FATF…И именно поэтому наши министерства сейчас пригласили техническую помощь МВФ по этому регулированию. И скоро думаю будет уже видение норм закона», — отметил Железняк.

Он заявил, что необходимо также избежать «мискодинга» и других налоговых дыр с потерей десятков миллиардов.

«И здесь оно тоже звучит легче, чем решить на практике. Условно надо или нет НДС на токены», — объяснил нардеп.

По его словам, главное не переусердствовать с регулировкой так, чтобы у нас никто не смог вообще ничего по крипте открыть. А попытающиеся сразу станут законной целью правоохранителей.

«Не то что оно сильно от состояния сейчас отличается, но бы не хотелось своими руками зацементировать вот этот трэш», — добавил он.

В обсуждении нового документа, кроме депутатов Верховной Рады, принимают участие НКЦБФР, НБУ, Минфин и Минцифра при технической помощи МВФ.

Несмотря на сложность вопроса, нардеп ожидает значительного прогресса к нему до конца 2024 года.

«Главное, что среди стейкхолдеров государственных органов нет тех, кто против или мешает. Идет нормальная конструктивная профессиональная дискуссия», — подытожил он.