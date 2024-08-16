Нардеп рассказал о сложностях легализации крипторинка в Украине

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2024, 18:00 Читати українською

Нардеп рассказал о сложностях легализации крипторинка в Украине

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, который является соавтором поправок к закону «О виртуальных активах», пояснил, с чем связано промедление в принятии регулирования криптовалютного рынка в Украине.

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, который является соавтором поправок к закону «О виртуальных активах», пояснил, с чем связано промедление в принятии регулирования криптовалютного рынка в Украине.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПо его словам, рабочая группа пытается найти компромисс между соблюдением AML-норм (борьба с отмыванием денег), налогообложением и комфортными правилами для бизнеса.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, рабочая группа пытается найти компромисс между соблюдением AML-норм (борьба с отмыванием денег), налогообложением и комфортными правилами для бизнеса.

«Недопустимо, чтобы из-за нашей юрисдикции отмывались все наркокартели мира, а мы сразу попали в черный список FATF…И именно поэтому наши министерства сейчас пригласили техническую помощь МВФ по этому регулированию. И скоро думаю будет уже видение норм закона», — отметил Железняк.

Он заявил, что необходимо также избежать «мискодинга» и других налоговых дыр с потерей десятков миллиардов.

«И здесь оно тоже звучит легче, чем решить на практике. Условно надо или нет НДС на токены», — объяснил нардеп.

По его словам, главное не переусердствовать с регулировкой так, чтобы у нас никто не смог вообще ничего по крипте открыть. А попытающиеся сразу станут законной целью правоохранителей.

«Не то что оно сильно от состояния сейчас отличается, но бы не хотелось своими руками зацементировать вот этот трэш», — добавил он.

В обсуждении нового документа, кроме депутатов Верховной Рады, принимают участие НКЦБФР, НБУ, Минфин и Минцифра при технической помощи МВФ.

Несмотря на сложность вопроса, нардеп ожидает значительного прогресса к нему до конца 2024 года.

«Главное, что среди стейкхолдеров государственных органов нет тех, кто против или мешает. Идет нормальная конструктивная профессиональная дискуссия», — подытожил он.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
16 августа 2024, 18:18
#
Він заявив, що необхідно також уникнути «міскодингу» та інших податкових дірок із втратою десятків мільярдів.

що цей дурник верзе? Який міскодінг? 🤣
+
0
Taras35
Taras35
16 августа 2024, 18:51
#
Сміх крізь сльози. Ось куди комуністи поділись. Українцям «шкідливої буржуйської криптовалюти не треба», хіба трішки подивитись оцінити її «негідність» і то з дозволу чиновника.
Ну це рівень депутата Верховної Ради… Які саме наркокартелі і скільки відмили грошей через Україну? Коли в Україні зараз заборонено вивіз валюти що теж питання з точки зору прав людини розпоряджатись своїми коштами. Дивлюсь от на велику карту Світу сотень країн і не розумію що заважає тим самим наркокартелям користуватись криптовалютою у США чи ЄС чи інших країнах МВФ, де вона дозволена? Паріматч мені закрили «Желєзняки», довелось іншого букмекера шукати і радіють одноразовій вигоді податків. А тепер що у сумі? Санкції проти себе ввели називається. Українці які заробляють на міжнародній крипті приносять гроші в Україну. Звісно МВФ це не подобається, бо без проценту. І депутати теж незадоволені — як це некрадучи і без використання народних ресурсів, держмонополій хтось щось заробляє? Якого інспектора туди послати? «Найбіліша економіка», «в найбіліших рукавицях воювати» і «римський статут» пропихати, коли наші зараз у Курській області діють. Виникає питання: а на чиїй стороні такі політики працюють? Чи це так депутати вдають «дурних, які самі не знають що творять» щоб люди вимагали їх до кінця війни на канікули якісь відправити? Чому те що європейцю можна, українцю — злочин? Хіба ми не в ЄС йдемо без кордонів?
+
0
Kanarej
Kanarej
16 августа 2024, 19:56
#
В який такий ЄС ми йдемо? Але то таке, в казки вірити ніхто не забороняє… А всі обмеження в нас вводяться завсім не від прагнення до вступу в ЄС, наші еліти самі хочуть все контролювати і гусей щипати. З іншого боку, як раз ЄС і має схильність зарегульовувати і забюрократизовувати все по повній.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами