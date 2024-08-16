Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк, который является соавтором поправок к закону «О виртуальных активах», пояснил, с чем связано промедление в принятии регулирования криптовалютного рынка в Украине.
Нардеп рассказал о сложностях легализации крипторинка в Украине
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По его словам, рабочая группа пытается найти компромисс между соблюдением AML-норм (борьба с отмыванием денег), налогообложением и комфортными правилами для бизнеса.
«Недопустимо, чтобы из-за нашей юрисдикции отмывались все наркокартели мира, а мы сразу попали в черный список FATF…И именно поэтому наши министерства сейчас пригласили техническую помощь МВФ по этому регулированию. И скоро думаю будет уже видение норм закона», — отметил Железняк.
Он заявил, что необходимо также избежать «мискодинга» и других налоговых дыр с потерей десятков миллиардов.
«И здесь оно тоже звучит легче, чем решить на практике. Условно надо или нет НДС на токены», — объяснил нардеп.
По его словам, главное не переусердствовать с регулировкой так, чтобы у нас никто не смог вообще ничего по крипте открыть. А попытающиеся сразу станут законной целью правоохранителей.
«Не то что оно сильно от состояния сейчас отличается, но бы не хотелось своими руками зацементировать вот этот трэш», — добавил он.
В обсуждении нового документа, кроме депутатов Верховной Рады, принимают участие НКЦБФР, НБУ, Минфин и Минцифра при технической помощи МВФ.
Несмотря на сложность вопроса, нардеп ожидает значительного прогресса к нему до конца 2024 года.
«Главное, что среди стейкхолдеров государственных органов нет тех, кто против или мешает. Идет нормальная конструктивная профессиональная дискуссия», — подытожил он.
Комментарии - 3
що цей дурник верзе? Який міскодінг? 🤣
Ну це рівень депутата Верховної Ради… Які саме наркокартелі і скільки відмили грошей через Україну? Коли в Україні зараз заборонено вивіз валюти що теж питання з точки зору прав людини розпоряджатись своїми коштами. Дивлюсь от на велику карту Світу сотень країн і не розумію що заважає тим самим наркокартелям користуватись криптовалютою у США чи ЄС чи інших країнах МВФ, де вона дозволена? Паріматч мені закрили «Желєзняки», довелось іншого букмекера шукати і радіють одноразовій вигоді податків. А тепер що у сумі? Санкції проти себе ввели називається. Українці які заробляють на міжнародній крипті приносять гроші в Україну. Звісно МВФ це не подобається, бо без проценту. І депутати теж незадоволені — як це некрадучи і без використання народних ресурсів, держмонополій хтось щось заробляє? Якого інспектора туди послати? «Найбіліша економіка», «в найбіліших рукавицях воювати» і «римський статут» пропихати, коли наші зараз у Курській області діють. Виникає питання: а на чиїй стороні такі політики працюють? Чи це так депутати вдають «дурних, які самі не знають що творять» щоб люди вимагали їх до кінця війни на канікули якісь відправити? Чому те що європейцю можна, українцю — злочин? Хіба ми не в ЄС йдемо без кордонів?