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20 августа 2024, 16:15 Читати українською

Программу «єОселя» обновили: что изменилось

Теперь программа «єОселя» имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты «єВосстановлення» можно использовать в качестве первого взноса и новых возможностей для родственников ВПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Теперь программа «єОселя» имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты «єВосстановлення» можно использовать в качестве первого взноса и новых возможностей для родственников ВПЛ.
Фото: depositphotos

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Что изменилось

  • Новые условия участия в программе

Ранее граждане могли приобрести только квартиру в возводимых домах, указанные изменения в постановление предусматривают возможность покупки имущественных прав на частные дома на этапе строительства.

Внедряется условие, касающееся купли-продажи недвижимости в течение года:

  • кандидат может принять участие в программе, если он и члены его семьи в течение 12 месяцев до даты подачи заявления на жилье не продавали или не дарили недвижимость, суммарная площадь которой вместе с площадью жилья, которое есть в собственности семьи на дату подачи заявки превышает условия программы єОселя.

Правительство также разрешило за средства программы єОселя покупать жилую недвижимость, которая принадлежит к памятникам архитектуры.

  • Участие в других государственных программах

Учитывая запрос от граждан с временно оккупированных территорий, Правительство изменило требования, касающиеся участия граждан в различных государственных программах ранее, следовательно:

  • можно будет принять участие в єОселя, даже если кандидат и/или совершеннолетние члены его семьи получали денежную компенсацию за жилые помещения или имеют действующие и/или прекращенные договоры (погашенные кредиты) на приобретение жилья, расположенного на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, или такое жилье, что было уничтожено или повреждено.

Читайте: Правительство увеличило ставки льготной ипотеки «єОселя» и улучшило условия для молодежи

  • Условия для ВПЛ

Кроме того, член семьи внутренне перемещенного лица первой степени родства (супруг или жена, их родители и дети) тоже смогут купить жилье для внутренних переселенцев.

  • Молодежь

Уменьшен первый взнос для украинцев до 25 лет — теперь он составляет 10% (ранее был 20%). Возможность заработает через 60 дней со дня опубликования этого постановления.

  • Сертификаты «єВідновлення»

Теперь их можно использовать как первый взнос для получения льготных кредитов по государственной программе кредитования есть поселок. Возможность заработает через 30 дней со дня опубликования этого постановления.

Читайте: Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья на 10 млрд грн с начала года

Когда это заработает

Большинство этих изменений вступят в силу через 30 дней со дня обнародования. Возможность уплаты заемщиком в возрасте до 25 лет включая первый взнос от 10% стоимости жилья вступает в силу через 60 дней со дня опубликования этого постановления, а изменения для семей ВПЛ — через 120 дней. В то же время, те кредитные договоры, которые были заключены до даты принятия вышеупомянутых изменений, будут действовать по старым условиям.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
20 августа 2024, 16:33
#
Знову «полегшують»… Полегшувачі недороблені.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
20 августа 2024, 17:10
#
Least livable cities in the world, 2024.
1. Damascus 2. Tripoli 3. Algiers 4. Lagos 5. Karachi 6. Dhaka 7. Harare 8. Port Moresby 9. Kyiv 10. Caracas (Economist Intelligence Unit)
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