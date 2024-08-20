Теперь программа «єОселя» имеет облегченные условия для молодежи, сертификаты «єВосстановлення» можно использовать в качестве первого взноса и новых возможностей для родственников ВПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Программу «єОселя» обновили: что изменилось
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Что изменилось
- Новые условия участия в программе
Ранее граждане могли приобрести только квартиру в возводимых домах, указанные изменения в постановление предусматривают возможность покупки имущественных прав на частные дома на этапе строительства.
Внедряется условие, касающееся купли-продажи недвижимости в течение года:
- кандидат может принять участие в программе, если он и члены его семьи в течение 12 месяцев до даты подачи заявления на жилье не продавали или не дарили недвижимость, суммарная площадь которой вместе с площадью жилья, которое есть в собственности семьи на дату подачи заявки превышает условия программы єОселя.
Правительство также разрешило за средства программы єОселя покупать жилую недвижимость, которая принадлежит к памятникам архитектуры.
- Участие в других государственных программах
Учитывая запрос от граждан с временно оккупированных территорий, Правительство изменило требования, касающиеся участия граждан в различных государственных программах ранее, следовательно:
- можно будет принять участие в єОселя, даже если кандидат и/или совершеннолетние члены его семьи получали денежную компенсацию за жилые помещения или имеют действующие и/или прекращенные договоры (погашенные кредиты) на приобретение жилья, расположенного на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях, или такое жилье, что было уничтожено или повреждено.
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- Условия для ВПЛ
Кроме того, член семьи внутренне перемещенного лица первой степени родства (супруг или жена, их родители и дети) тоже смогут купить жилье для внутренних переселенцев.
- Молодежь
Уменьшен первый взнос для украинцев до 25 лет — теперь он составляет 10% (ранее был 20%). Возможность заработает через 60 дней со дня опубликования этого постановления.
- Сертификаты «єВідновлення»
Теперь их можно использовать как первый взнос для получения льготных кредитов по государственной программе кредитования есть поселок. Возможность заработает через 30 дней со дня опубликования этого постановления.
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Когда это заработает
Большинство этих изменений вступят в силу через 30 дней со дня обнародования. Возможность уплаты заемщиком в возрасте до 25 лет включая первый взнос от 10% стоимости жилья вступает в силу через 60 дней со дня опубликования этого постановления, а изменения для семей ВПЛ — через 120 дней. В то же время, те кредитные договоры, которые были заключены до даты принятия вышеупомянутых изменений, будут действовать по старым условиям.
Комментарии - 2
1. Damascus 2. Tripoli 3. Algiers 4. Lagos 5. Karachi 6. Dhaka 7. Harare 8. Port Moresby 9. Kyiv 10. Caracas (Economist Intelligence Unit)