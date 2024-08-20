Правительство увеличило ставки льготной ипотеки «єОселя» и улучшило условия для молодежи

Кабинет министров постановлением от 16 августа внес изменения в условия программы доступного ипотечного кредитования «єОселя», в частности, уменьшив до 10% минимальный взнос для граждан до 25 лет и увеличив ставки выплат после 10 лет. Об этом говорится в тексте постановления, передает «Интерфакс-Украина».

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Что изменилось

Согласно тексту постановления, для заемщиков в возрасте до 25 лет минимальный первый (начальный) взнос снижен до 10%, для граждан старше 26 лет остался неизменным — не менее 20%.

Для военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медработников, педагогов, научных сотрудников, взявших кредит на 20 лет, ставка льготной ипотеки 3% применяется на первые 10 лет, далее — 6%.

Для ветеранов войны, участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, не имеющих собственного жилья больше нормативной площади, — до 10 лет применяется ставка 7%, далее — 10%.

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Изменились также условия страхования с 1% до 1,25% от стоимости предмета ипотеки с учетом страхования дополнительных рисков повреждения жилья вследствие военных действий.

Изменились требования к предмету ипотеки. Теперь им могут быть имущественные права на строящийся дом (то есть новостройки, оформленные по новому законодательству, автоматически подключаются к программе).

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В то же время, по льготной ипотеке нельзя приобрести жилье в здании, которое является памятником архитектуры и внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.