НБУ готовит ограничения для p2p-переводов: как их обойти и не пострадать от финмона

Финансовый мониторинг в Украине продолжают совершенствовать: новые правила коснутся p2p-переводов между карточными счетами физлиц. В Нацбанке не скрывают, что ограничений на пользование счетами для простых людей будет становиться больше, и выдвинули к финучреждениям 5 новых требований по проверке операций частных клиентов. «Минфин» выяснял задачи регулятора, расспросил банкиров об ужесточении требований и получил объяснения юристов о последствиях.

Новые требования НБУ по финмониторингу

В мае Национальный банк выдал несколько громких анонсов и реальных шагов в части ограничений для граждан по пользованию счетами.

Первое — заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник заявил о готовности регулятора лимитировать количество исходящих p2p-переводов между счетами физлиц с указанием предельной суммы — не более 30 перечислений на сумму 100 тыс. грн в месяц. На текущий момент ограничение в 100 тыс. грн действует в отношении снятия наличных со счетов, но оно рассчитано на одни сутки. Наличными столько можно получить за день, а безналичный лимит по p2p собираются установить на 30 дней. Пока только собираются, запрет не оформлен официально, и потому еще не действует.

«Подчеркиваем, что обсуждаемое решение находится на этапе проработки. Мы заранее и открыто поделились нашими планами, чтобы изучить мнение общественности, волонтеров и при необходимости откалибровать отдельные детали», — говорится в официальном ответе Нацбанка по запросу «Минфина».

Второе — НБУ разослал по банковской системе внутренне письмо № 25−0005/42076, в котором потребовал от финучреждений более тщательно проверять p2p-переводы своих клиентов по части зачисления средств. Причем даже с небольшими суммами, но аномальной частотой. Действующую на текущий момент практику регулятор считает формальной и недопустимой.

В Нацбанке считают, что из-за недостаточного, с его точки зрения, финмониторинга, украинцы сейчас могут использовать свои счета с преступной целью, а именно — для обслуживания нелегальных азартных игр. Сюда относят весь игорный бизнес, который не прошел лицензирование в КРАИЛ (Комиссии по регулировании азартных игр и лотерей) и не платит соответствующие налоги.

В связи с этим НБУ прописал банкам еще 5 шагов проверки операций клиентов:

Выявлять нетипичную активность по счетам, в сравнении с другими периодами, — увеличение количества или объема перечислений.

Анализировать финансовые операции на соответствие профилю и деятельности клиента, а также сопоставлять их с данными по источнику средств клиента.

Собирать и анализировать данные по получателям средств, в том числе и в интернете.

Изучать web-сайты, на которых клиенты делают покупки или получают средства, их доменную зону и даже владельцев. В первую очередь, чтобы выяснить, имеют ли ресурсы отношение к незаконной игорной деятельности.

Проверять операции клиентов на содействие подсанкционным лицам. Банки должны выяснить, не помогают ли их клиенты (сами или при помощи специальных web-сайтов) обходить им санкции.

«Национальный банк подготовил это письмо во исполнение решения Совета Нацбезопасности и обороны о переводах на счета физических лиц с использованием реквизитов электронных платежных средств плательщика и получателя (р2р-переводов).

В нем подчеркивается необходимость надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, что позволит выявлять пороговые и подозрительные финансовые операции (деятельность) и уведомлять о них специально уполномоченный орган, а также предотвращать использование услуг и продуктов субъекта первичного финмониторинга для проведения клиентами финансовых операций в противоправных целях", — прокомментировал НБУ для «Минфина» свои новые указания.

Но еще раз подчеркнем: введение для физлиц лимита на отправку не более 30-ти p2p-переводов на сумму до 100 тыс. грн в месяц — только обсуждается и окончательно не утверждено, а вот требование усиленного контроля операций по зачислению на счета украинцев уже введено и должно выполняться банками.

На кого нацелены ужесточения

В Национальном банке уверяют, что ограничение в 30 операций нацелено в первую очередь на борьбу с так называемыми дропами («денежными мулами») — участниками схем по отмыванию средств и теми, кто передает свои счета в пользование третьим лицам. На практике, по мнению регулятора, эта схема используется для поддержки работы нелегального игорного бизнеса и минимизации налогообложения.

«Мы ожидаем, что невозможность использования карт «дропов» может вывести определенный капитал и бизнес из «тени». К примеру, благодаря надзорным действиям Национального банка в 2022—2023 годах существенно вырос объем сделок на сайтах лицензированных операторов азартных игр.

Легальный азартный бизнес за 12 месяцев 2023 года уплатил 10,4 млрд грн налогов, что более чем в 14 раз превысило сумму уплаченных им налогов в 2022-м (0,73 млрд грн). В феврале, марте, апреле 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса стабильно превышали 1 млрд грн — 1,81 млрд грн, 2,02 млрд грн и 1,26 млрд грн, соответственно", — ответил Нацбанк по запросу «Минфина».

Чиновники уверяют, что обсудили будущие ограничения с волонтерами и постараются сделать новые табу максимально безболезненными для тех, кто занимается помощью людям и фронту.

К тому же в НБУ неоднократно заверяли, что новые лимиты не повлияют на 95% владельцев карт. Это регулятор вычислил на основе анализа 91% карточной эмиссии.

По усилению финмониторинга в части зачислений на карточные счета и 5-ки дополнительных рекомендаций из № 25−0005/42076 Национальный банк такой аналитики не предоставил. Но если обобщить обе инициативы властей по финмониторингу, то можно выделить не менее 4-х направлений, которые они покроют:

Незаконный игорный бизнес.

Обход ограничений/запретов для подсанкционных личностей при помощи третьих лиц.

Борьба с теневыми зарплатами (аналог «зарплат в конвертах»), которые при помощи p2p-переводов рассылаются на личные счета физлиц без уплаты соответствующих налогов.

Незаконная предпринимательская деятельность не только интернете, но и на базарах, где торговцы позволяют покупателям перебрасывать им деньги на личные карты. Для того, чтобы получать деньги за товары/услуги нужно как минимум зарегистрироваться частным предпринимателем (ФОП) и пользоваться для такой деятельности счетом ФОПа с последующей уплатой профильных налогов.

Почему банкиры боятся штрафов за финмон

В Нацбанке напоминают, что они лишь осуществляют регулирование и надзор в части финансового мониторинга. Политику же в этой сфере формирует Министерство финансов, а реализует ее на практике Госфинмониторинг.

Банки же и прочие финучреждения в первую очередь реагируют на указания и требования именно НБУ. Ведь именно Нацбанк наделен правом проводить у них проверки и выписывать штрафы. А их размер сильно вырос летом 2023 года после утверждения нацбанковского постановления № 346, максимальный — достиг 135,15 млн грн.

Ни за какие другие проступки финансистов так сильно не наказывают, как за недоработки по части финмониторинга. 135,15 млн грн — это 68% минимального требования по уставному капиталу украинского банка, то есть, по сути, может прекратить жизнь небольшого банка в случае применения.

Случаев, когда максимальный штраф «съедал» большую часть капитала банка и тот был закрыт, пока не зафиксировано. Хотя суровое наказание уже применялось в сентябре 2023 года, когда 135,15 млн грн за нарушение пришлось уплатить Коминбанку.

При этом НБУ активно штрафовал банки на нарушение правил финмониторинга и в 2024 году:

февраль — 2 банка на 800 тыс. грн : Кристалбанк (400 тыс. грн) и Аккордбанк (400 тыс. грн),

: Кристалбанк (400 тыс. грн) и Аккордбанк (400 тыс. грн), март — 2 банка на 21,9 млн грн : РВС Банк (21,4 млн грн) и Укргазбанк (500 тыс. грн),

: РВС Банк (21,4 млн грн) и Укргазбанк (500 тыс. грн), апрель — 1 банк (Банк ¾) на 10 млн грн ,

, май — 3 банка на общую сумму 54,9 млн грн: Ощадбанк (33,8 млн грн), Банк Пивденный (11,1 млн грн), Абанк (10,1 млн грн).

Всего за 4 месяца (в январе обошлось без штрафов) выходит 87,6 млн грн. Финансисты уже свыклись с финансовыми санкциями, и даже в шутку называют их «дополнительным налогом». Немногим после проверок удается отделаться лишь письменным предупреждением, без штрафа. Поэтому банки продолжают ловить каждое указание НБУ по финмону, и стараются их выполнять.

«По результатам осуществления надзора, Национальный банк на постоянной основе дает разъяснения и рекомендации субъектам первичного финмониторинга (банкам в том числе — „Минфин“) по вопросам практической реализации законодательных требований», — отметили «Минфину» в Нацбанке.

К числу таких «рекомендаций» относятся и письма, подобные вышеупомянутому (№ 25−0005/42076): они воспринимаются финансовым сообществом, как прямые приказы.

Как внедряются новые требования по финмону

Базовым для финансового мониторинга в Украине является закон № 361-IX, принятый еще 6 декабря 2019 года. С того времени он дополнялся 21 раз. Постановление Нацбанка № 65 от 19 мая 2020-го описывает практическое применение ключевых процедур (корректировалось 5 раз).

Основное в этом документе — описание признаков подозрительных операций, на которые ориентируются при проведении финмониторинга (по ним можно приблизительно понять, как банки следят за клиентами). Однако это не исчерпывающий список.

НБУ требует от банкиров постоянно его дополнять новыми моментами, по которым нужно определять потенциально опасные/незаконные операции украинцев и выключать их счета. Каждое финучреждение здесь действует на собственное усмотрение и по своим правилам, а меняет их регулярно.

Например, как сообщил «Минфину» руководитель департамента финансового мониторинга Абанка Сергей Журавлев, на текущий момент в рабочей обойме его структуры около 50 правил и процедур только по процедурам финмона. «Основные факторы, которые повлияли на количество вопросов по клиентам, — это изменение суммы проверки объема поступлений на счета клиентов. В 2023 году суммы проверки были выше, чем в 2024-м», — сказал он.

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко, рассказала нам о работе с 20−25-ю признаками подозрительных операций. «Выявление других осуществляется комплексными аналитическими мерами», — отметила она.

Но при этом добавила, что в 2023—2024 годы банки, во-первых, стали чаще обращать внимание на возможные связи клиентов и их транзакций со страной-агрессором. А во-вторых, — на платежи, которые могут быть хотя бы отдаленно связанны с незаконными азартными играми.

«Также добавились риски, связанные со схемами финансирования терроризма, в частности, из-за привлечения субъектов к нелегальному бизнесу, связанному с азартными играми. В 2024 году особое внимание уделяется клиентам, которые осуществляют большое немотивированное количество p2p-переводов и тратят средства на азартные игры», — уточнила Павленко.

Стоит человеку начать делать что-то нетипичное для себя или заняться чем-то новым, например, покупками в непривычных местах — банк может, в лучшем случае, начать задавать вопросы, а в худшем — заблокировать или даже закрыть счет.

Третья распространенная проблема сейчас — это все, что связано с покупкой/продажей криптовалют.

«Эта причина на втором месте после подозрения в мошенничестве. Банк просит не проводить операции с криптовалютой, поскольку видит в них признаки предпринимательской деятельности. Это нарушает режим счета, не предназначенный для ведения бизнеса. Если речь идет о купле-продаже криптовалюты через биржу, то банк может запросить скриншоты учетной записи на криптоплощадке и скриншоты соответствующих ордеров.

При этом размеры соответствующих платежей в фиатной валюте на карту/с карты должны совпадать с эквивалентом криптовалюты. И, конечно, ни о каком продолжении криптовалютной деятельности с этого счета после его разблокировки уже не может идти речи", — рассказал нам адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения «Мисечко и Партнеры» Владимир Мисечко.

Раньше банки не придирались к сделкам с криптовалютой, а люди не скрывали этих сделок. Даже вышеупомянутый заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник официально задекларировал в отчете за 2023 год монету Bitcoin Cash (ВСН), в чем можно убедиться на официальном сайте НАПК. Покупка крипты случилась еще в 2017 году и ничего противозаконного в ней не видели.

Проблемные точки при работе с банками обычно выявляются лишь опытным путем. Никаких четких правил или запретов финансисты никогда не обнародовали и не обещают этого делать в будущем. Точный список признаков операций, которые банк может посчитать подозрительными и арестовать счет, каждый банк держит в секрете.

Владимир Мисечко постарался обобщить для «Минфина» ситуации, которые могут привести к блокированию счетов и отказу в обслуживании — принудительному закрытию счета:

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

проблемы с верификацией клиента, если человек не может подтвердить свою личность;

непредоставление документов/информации по запросу банка;

резкое повышение активности по счету или перевод значительных сумм без объяснения происхождения.

Сергей Журавлев из Абанка добавил такие основания для закрытия счета:

Предоставления клиентом (его представителем) недостоверной информации, тем более для умышленного введения банка в заблуждение.

Если будет доказано, что человек проводит операции не от собственного имени, а для третьих лиц: казино, торговля криптовалютой, оптимизация налогообложения и предоставление услуг для уменьшения налоговых обязательств.

Невозможность идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция.

Лицо является резидентом/гражданином высокорисковой страны: Иран, КНДР, россия и др.

Принадлежит к компаниям-оболочкам.

Если профиль клиента, его социальный статус, уровень доходов не соответствует объему проведенных операций (что также свидетельствует о работе на третьих лиц).

Все этим факты будут устанавливаться банком в ходе проверок, в том числе после опроса человека и получения от него подтверждающих документов.

Журавлев назвал «Минфину» причины для дополнительных проверок владельца счета:

Превышение клиентом указанной суммы поступлений в месяц (она прописывается в анкете при открытии счета и обновлении данных, которое обычно происходит 1−2 раза в год).

Выявление сомнительной деятельности по счетам.

Получение отрицательной информации о деятельности личности — из доверенных источников и т. п.

Выявление факта расторжения отношений с лицом другим банком (или другим финансовым учреждением).

Как только человеку принудительно закрывают счет в банке (обычно из-за нарушений правил финмониторинга), его этот же банк вносит в свой личный «черный список». На практике это значит, что даже спустя время там ему больше не откроют счетов. Обычно состав таких «черных списков» у каждого банка свой и не уходит за рамки структуры. Однако по всему видно, что финансисты начали обмениваться такой информацией.

Как часто и кому закрывают счета принудительно

Подавляющее большинство случаев блокировок счета и принудительного закрытия из-за финмониторинга приходится на население, на простых украинцев. Куда реже это случается с бизнесом. Сергей Журавлев привел «Минфину» такую статистику по прекращению отношений с клиентами по своему Абанку:

99,5% — физлица;

0,3% — ФОПы;

0,2% — юрлица.

«Процент клиентов, с которыми банк разорвал отношения, незначителен, однако за период с 2021 по 2024 клиентская база банка выросла почти в 2 раза», — заметил он.

Его коллеги уверяют, что принудительно закрывают не очень много счетов.

«За последние 3 года количество таких счетов не превысило 0,5−1% от общего количества открытых за это время счетов. Это очень небольшая цифра, ведь еще на старте сотрудничества с потенциальным клиентом мы пытаемся понять/прогнозировать его деятельность (принцип „Знай своего клиента“)», — заверила Марина Павленко из Глобус Банка.

Хотя в отзывах на нашем сайте жалобы на принудительные закрытия счетов появляются чуть ли не каждый день. Их авторы часто говорят о своей беспомощности в таких ситуациях и безучастности банков.

«Анализируя жалобы клиентов, часто удостоверяемся, что жалуются либо те, кто проводил не совсем законные операции по своим счетам, либо клиенты, которые, в силу неосведомленности с законодательными требованиями, не понимают, почему у банка возникают дополнительные вопросы по их деятельности во время обслуживания. Поэтому, заботясь о своих клиентах, банк регулярно общается с ними, в том числе и по вопросам финансового мониторинга», — прокомментировала ситуацию директор департамента комплаенса Райффайзен Банка Людмила Слободяник.

Как восстановится в банке

В тоже время банкиры в один голос уверяют: если человек после блокировки/ареста счета сможет дать нужные пояснения, подтвердить их документами и доказать законное происхождение своих средств, банк снимет все санкции и продолжит его обслуживать.

«Возобновление обслуживания возможно, если риски, выявленные банком при установлении деловых отношений или в процессе обслуживания, ставшие причиной разрыва отношений, полностью минимизированы, и банк считает возможным возобновить обслуживание», — отметили в пресс-службе Ощадбанка.

Главный совет, который дают юристы для восстановления хороших отношений с банком, — стараться максимально сотрудничать и предоставлять все запрашиваемые документы.

«Закон не запрещает банку возобновить обслуживание клиента после полного разрыва отношений и, конечно, такие случаи есть. Условие — банк должен осуществить меры усиленной проверки и сделать вывод об отсутствии риска в деятельности клиента. Поскольку банк уже принял решение об отказе, то есть согласился на потерю определенного дохода, генерируемого ему этим клиентом, возвращаться и тратить ресурсы на его дополнительное углубленное изучение банку нет смысла», — объяснила «Минфину» руководитель службы комплаенса Activitis Инна Завадская.

В некоторых случаях можно отталкиваться от обратного — спорить с банком и даже судиться. Таких случаев стало больше. Хотя выиграть можно не всегда.

«По сравнению с минувшими годами, количество исков о признании недействительным односторонней сделки, то есть расторжение банком договора об обслуживании по причине финмониторинга, — растет. Два-три года были единичные иски и суды в основном становились на сторону клиентов.

Иногда люди добивались не только возобновления обслуживания, но и получали удовлетворение требования по возмещению морального ущерба и/или упущенной выгоды. Ведь банк продолжает пользоваться средствами с заблокированного счета бесплатно (не имеет ли место злоупотребление при таких обстоятельствах?). Но сейчас ситуация уже не столь оптимистичная. В 2024 году можно увидеть много отказов истцам в удовлетворении их исков к банкам", — сообщил Владимир Мисечко.

Хотя он признал, что судиться с банком стоит, если человеку очень важно докопаться до истинных причин блокировки и закрытия счета.

«По крайней мере, в случае судебного разбирательства можно надеяться на истребование внутренних документов банка и определение по ним, какой критерий риска был применен в отношении клиента. То есть суд дает шанс разобраться в ситуации и аргументированно защитить свои права потребителя банковских услуг», — добавил Мисечко.

Как обойти ограничения

Тем, кто старается погрузится в логику оценок финансистов и принципы финансового мониторинга, чаще всего удается не попадаться на крючок банковского финмона, и не доводить дело до блокировок и конфликтов.

Люди свободно обходят ограничения и запреты, просто открывая большое количество счетов в разных банках. Разбивают свои сбережения и транзакции между ними. Единой базы в нашей стране нет, так что один украинский банк не знает, что человек делает в другом. Нередко украинцы носят одну и туже налоговую декларацию с официальными доходами, скажем, на 300−400 тыс. грн в разные банки и совокупно, без дополнительных вопросов или блокировки, проводят транзакции на миллионы гривен.

Простое владением десятком счетов позволит человеку обойти и анонсированные НБУ новые ограничения на лимитированные 30 p2p-переводов в месяц на 100 тыс. грн. Сам регулятор это тоже признает, и даже сам подсказывает людям, чем им заменить такой вид перечислений.

«Человек может перевести средства как минимум двумя способами: через p2p-перевод и через IBAN. Напомним, что на переводы по IBAN нет ограничений ни по суммам, ни по количеству, СЭП (система электронных платежей НБУ) работает в режиме 24/7 и все платежи обрабатываются быстро», — говорится в официальном комментарии Нацбанка для «Минфина».

Перевод по IBAN (по международному номеру счета) также применим к карточным счетам. Разница между p2p-переводами и платежами по IBAN физлиц в трех моментах — объеме информации, скорости проводки и комиссиях:

Информация: когда одно физлицо перечисляет деньги другому по IBAN, то нужно знать не номер его карты (как в случае с p2p-переводом), а номер его счета. В IBAN 27 цифр и две буквы в начале — UA. Еще нужно выяснить налоговый номер (ИНН) получателя средств. Обязательные графы для платежа по IBAN: номер счета, имя получателя средств, ИНН получателя и назначение платежа (чаще всего пишут «пополнение счета»).

Скорость: обычно p2p-перевод в рамках одного банка (когда один клиент, например, monobank, перечисляет деньги другому) длиться менее минуты, а между разными банками — несколько минут. Перечисление по IBAN в одном банке также проходит очень быстро — исчисляется секундами, а вот между банками — может затягиваться на 15−20 минут. «Минфин» проверил это на практике в июне.

Комиссии: в большинстве банков p2p-переводы в рамках одной структуры проводятся без комиссий, а в некоторых можно бесплатно перечислить деньги и в другой банк. С IBAN бесплатных предложений меньше. Банки часто взымают по 3−5 грн за платеж, а иногда 0,5−1% суммы.

«Минфин» ранее собирал данные по размерам комиссий для карточных счетов физлиц, так что можно узнать цены на ключевые услуги.

Читать также: Дорогие карты: сколько и за что платят владельцы пластика 20 крупнейших банков

Все три пункта важны, однако вряд ли станут реальным препятствием для людей при денежных переводах. Можно не сомневаться, что средства продолжат курсировать, денежные потоки не остановятся, но может быть раздробятся и перераспределятся. Так что значительного эффекта от обсуждаемых лимитов пока не ожидается.