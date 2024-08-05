Минфин - Курсы валют Украины

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5 августа 2024, 9:53 Читати українською

Курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года

Курс биткоина (BTC) утром 5 августа упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года. На 9:30 курс биткоина частично восстановился, скорректировавшись до $50 850.

Курс биткоина (BTC) утром 5 августа упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение криптовалют

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении просела еще сильнее — более 20% за сутки. «Эфир» торгуется по $2200. В моменте ETH падал ниже $2100, это самое низкое значение курса в 2024 году.

За сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 млрд. Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил $1 млрд, большинство из них — лонги по ETH и BTC.

Читайте: Биткоин упал ниже $61 000. За неделю актив снизился на 9%

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:50 торгуется по $52,616 за монету.

Напомним

Еще 2 августа биткоин торговался выше $65 тыс. Курс начал резкое падать в воскресенье, 4 августа. Примерно в 17:15 цена опустилась ниже $60 тыс., около 5:00 BTC уже торговался по $51 тыс., и после 9:30 курс просел до $49 тыс., прежде чем частично отыграть падение.

Ethereum просел еще сильнее. За сутки «эфир» потерял в цене порядка 24%, за неделю — более 33%. Несколько криптовалют из топ-100 по капитализации за ночь потеряли в цене более 50%.

«Минфин» писал, что после решения ФРС по процентной ставке биткоин упал ниже $64 000.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+15
san4os
san4os
5 августа 2024, 10:14
#
І що тепер робити?
+
+11
godvinik
godvinik
5 августа 2024, 10:27
#
В залежності від суми втрати є варіанти
+
+80
san4os
san4os
5 августа 2024, 11:21
#
Треба піти набити пику тому хто казав що буде рости і буде по мільйону.
+
+26
Vlad UKR
Vlad UKR
5 августа 2024, 12:46
#
Чекати коли по 10 кусків буде)
+
+197
rudyy
rudyy
5 августа 2024, 10:45
#
Якесь «nothing» впало на 15000, цікава історія, як люди можуть продовжувати глобально вірити в те, чого насправді не існує. Навіть якщо через тиждень біток буде коштувати 500$, нічого в світі не зміниться)))) Окрім ілюзій про своє неймовірне багатство))) Всім гарного настрою та приємного тижня!
+
+85
Bookseller
Bookseller
5 августа 2024, 10:50
#
Навіть якщо через тиждень ти зникнеш, нічого в світі не зміниться))))
+
0
san4os
san4os
5 августа 2024, 11:19
#
500 $ за биток це дуже дорого. За 500 $ можна купити 15 унцій срібла.
+
+119
YakovBoricov
YakovBoricov
5 августа 2024, 10:52
#
Дуже дивне коливання у бульбашки, прям напружує))) Але від цієї новини не зменшиться охочих заробити з нічого, з вірою що таке можливе)))
+
+40
bonv
bonv
5 августа 2024, 12:23
#
Чим глибше падіння тим більший ріст восени.
+
0
Pablito
Pablito
5 августа 2024, 16:24
#
Можливо, впаде до 30 000, а потім «різко виросте» до 45 000.
+
+15
Sikoka
Sikoka
5 августа 2024, 13:26
#
Сильные мира сего покупают золото, значит не покупают биток и т. д.
+
0
DjBoom
DjBoom
5 августа 2024, 15:47
#
Греббсти пока не поздно или убиваться о горе закупках по 70к
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