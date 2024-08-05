Курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года

Курс биткоина (BTC) утром 5 августа упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самое низкое значение курса с января 2024 года и самое резкое падение цены криптовалюты с 2021 года. На 9:30 курс биткоина частично восстановился, скорректировавшись до $50 850.

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Падение криптовалют

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении просела еще сильнее — более 20% за сутки. «Эфир» торгуется по $2200. В моменте ETH падал ниже $2100, это самое низкое значение курса в 2024 году.



За сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 млрд. Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил $1 млрд, большинство из них — лонги по ETH и BTC.

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты по состоянию на 09:50 торгуется по $52,616 за монету.

Напомним

Еще 2 августа биткоин торговался выше $65 тыс. Курс начал резкое падать в воскресенье, 4 августа. Примерно в 17:15 цена опустилась ниже $60 тыс., около 5:00 BTC уже торговался по $51 тыс., и после 9:30 курс просел до $49 тыс., прежде чем частично отыграть падение.



Ethereum просел еще сильнее. За сутки «эфир» потерял в цене порядка 24%, за неделю — более 33%. Несколько криптовалют из топ-100 по капитализации за ночь потеряли в цене более 50%.

«Минфин» писал, что после решения ФРС по процентной ставке биткоин упал ниже $64 000.