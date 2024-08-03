Вчера вечером цена биткоина начала стремительно снижаться. Сегодня утром в моменте она достигла $60 706. Однако потом цена первой криптовалюты начала понемногу расти. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин упал ниже $61 000. За неделю актив снизился на 9%
На момент написания новости актив торгуется на уровне около $61 635. За сутки биткоин упал на 3,86%, за неделю — на 9,22%.
Что с другими криптовалютами
Другие криптовалюты по наибольшей капитализации также продемонстрировали падение.
За сутки больше всего снизились:
- Toncoin (-7,16%),
- Solana (-6,69%),
- BNP (-4,69%).
Через неделю:
Напомним
«Минфин» писал, что после решения ФРС по процентной ставке биткоин упал ниже $64 000.
Источник: Минфин
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