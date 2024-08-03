Биткоин упал ниже $61 000. За неделю актив снизился на 9%

Вчера вечером цена биткоина начала стремительно снижаться. Сегодня утром в моменте она достигла $60 706. Однако потом цена первой криптовалюты начала понемногу расти. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне около $61 635. За сутки биткоин упал на 3,86%, за неделю — на 9,22%.

Что с другими криптовалютами

Другие криптовалюты по наибольшей капитализации также продемонстрировали падение.

За сутки больше всего снизились:

Toncoin (-7,16%),

Solana (-6,69%),

BNP (-4,69%).

Через неделю:

Solana (-17,56%),

Dogecoin (-15,53%),

Bitcoin (-9,22%).

Напомним

«Минфин» писал, что после решения ФРС по процентной ставке биткоин упал ниже $64 000.