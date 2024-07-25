Продажи элитных иномарок бьют рекорды: кто и для кого на самом деле их скупает

До появления законопроекта о повышении налогов (в том числе и на новые авто) в Украине наблюдался настоящий ажиотаж на рынке премиальных авто. По данным Autoconsulting, в июне продажи дорогих машин выросли на 7%, но отдельные элитные марки побили даже довоенные рекорды продаж. Что стоит за ростом продаж премиальных машин сейчас, и как долго он продлится, несмотря на войну, — выяснял «Минфин».

Никогда еще в нашей стране не было так много BMW и Tesla, как сейчас. Нынешний бум спроса на роскошные иномарки уже не первый с начала войны. Продажи в этом сегменте выходили на рекорд несколько раз. И каждый раз на то были свои причины.

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Как свидетельствует статистика портала data.gov.ua, во втором квартале этого года в Украине было зарегистрировано 2 775 элитных автомобилей, и это рекорд за последние годы.

Впрочем, как говорит глава Autoconsulting Олег Омельницкий, нынешний «рекорд» в целом по сегменту элитных иномарок все равно далек от прошлогоднего.

«В первом полугодии 2024 года этот сегмент просел на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом весь авторынок вырос на 16%, что говорит о начале стагнации премиального сегмента», — отмечает он.

По словам Омельницкого, рост продаж элитных авто сейчас обеспечивает в основном реализация отдельных марок. К примеру, продавцы Audi нарастили объемы продаж на 56%, Lexus — на 10%. Динамично растут продажи BMW, особенно таких моделей, как X 5 и 3-серии. В то же время, к примеру, продажи Mercedes обвалились почти на 36%.

Самый большой рост продажи элитных авто наблюдается в Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Запорожской областях. Но в большинстве регионов уже зафиксировано снижение объемов реализации.

В итоге доля премиум-сегмента в структуре продаж новых авто начала снижаться. В прошлом году она составляла 21,7%, а по итогам первого полугодия 2024 года снизилась до 18,5%.

При этом это все равно достаточно высокий показатель. То есть, если рассматривать результаты продаж элитных авто без привязки к прошлогодним, действительно можно говорить о рекорде.

Но в 2023 году бум на «элитку» все же был более заметным. По итогам прошлого года, продажи премиальных авто выросли на 90%, а весь авторынок — только на 62%. А вот уже за первые два месяца 2024 года общая динамика авторынка составила 48,3%, а элитного сегмента — только 7,5%.

В начале года едва ли не впервые с начала войны по премиальным авто было зафиксировано снижение продаж на 0,4%. Этот «провал» в начале года подпортил статистику элитного сегмента по итогам первого полугодия 2024 года. То есть сейчас, своего рода, поворотный момент. От того, на какую динамику продаж выйдут премиальные автосалоны в ближайшие месяцы, будет зависеть, продолжится ли в Украине бум элитных машин или все же начнет затухать.

«Странные» рекорды во время войны

Отметим, что сегмент премиальных машин демонстрирует рекорды буквально с первых месяцев войны. И это как минимум странно — на фоне войны и проблем в экономике.

Впрочем, на самом деле всему есть свои объяснения.

К примеру, в 2022 году в Украине обнулили растаможку всех иномарок. Убрали сразу три налога — НДС, ввозную пошлину и акцизный сбор. Что сразу же резко увеличило поток импортных машин в нашу страну.

При этом «поехали» в первую очередь дорогие авто, так как именно они за счет отмены налогов подешевели больше всего. Налоговая составляющая в структуре иномарок до «нулевой растаможки» (как и после ее возвращения) составляла порядка 30% от стоимости авто. И если на инормарке за 10 тыс. евро это чуть больше 3 тыс., то на авто за 100 тыс. евро — свыше 30 тыс.

Поэтому и те, кто давно мечтал о роскошном автомобиле, и посредники, которые увидели возможность хорошо заработать, ринулись именно за BMW, Mercedes, Lexus и другими премиальными брендами.

«Всего за время льгот завезли авто на 2 млрд, причем, на границе выстраивались очереди автовозов с люксовыми машинами, что сильно удивляло европейцев, которые не понимали такого „пира“ во время войны», — говорит Кущ.

Олег Омельницкий рассказал, что продажи премиальных авто подтолкнул и «психологический фактор». Многие украинцы, которые ранее откладывали покупку машины своей мечты, в войну осознали, что нужно жить «здесь и сейчас», и понесли сбережения в автосалоны.

Кроме того, в 2022 году было не совсем понятно, куда, собственно, стоит вкладывать средства. Рынок недвижимости стагнировал и уже не приносил инвесторам былых доходов, а многие бизнесы ушли в минус.

Но в 2023 году, несмотря на отмену нулевой растаможки и, хоть и незначительную, но все же стабилизацию на многих рынках, в том числе недвижимости, сегмент элитных авто вышел на очередной рекорд.

По словам Омельницкого, всего в этой категории было реализовано около 13,3 тыс. новых авто.

К примеру, продажи BMW взлетели почти на 140%, превысив 4,2 тыс. штук. Audi реализовали на 78% больше, чем в 2022 году, — 1 580 штук, Mercedes — на 46,8% больше (2,6 тыс. штук) и т. д.

По данным Autoconsulting, в немалой степени бум продаж обеспечили разного рода акции и скидки на элитные авто. В течение года таких предложений от салонов было очень много. В итоге, если в 2022 году средняя стоимость новой премиальной иномарки составляла около 66 тыс. евро, то в 2023 году она снизилась почти на тысячу — до 65 тыс. евро.

Но была еще одна причина взлета продаж элитных авто в Украине. Стала набирать обороты схема по поставкам дорогих машин из нашей страны через беларусь, Грузию и другие государства в россию (в которую из-за санкций перестали поставлять люксовые товары, в том числе авто).

По словам Омельницкого, в частности, в Грузии по VIN-коду было выявлено иномарку из украинского автосалона, которая готовилась на отправку в россию.

А в мае 2023 года СБУ раскрыла схему, в центре которой стоял бизнесмен со Львова — он сумел переправить российским заказчикам 45 элитных авто на сумму более 3 млн евро. Он покупал машины в украинских автосалонах, оформлял на свои фирмы, а затем вывозил на «экспорт» в ЕС. Откуда эти авто затем попадали в беларусь и россию.

И это дело — лишь вершина айсберга.

Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров говорит, что посредники оформляли авто и на юридических, и на частных лиц, а затем организовывали их переправку в россию транзитом через другие страны.

ВААИД вместе с международными автоконцернами взяли эту ситуацию под контроль. В корпорации «Укравто» (в ее структуру входит автомобильный дом «Украина» — официальный импортер Mercedes) рассказали, что у них есть ряд внутренних процедур на этот счет, рекомендованных заводом-производителем. Дилеры начали формировать «черные списки» «подозрительных» покупателей, которые покупали слишком много дорогих авто.

Совместными усилиями правоохранителей и импортеров схемы удалось, если и не полностью прикрыть, то как минимум резко уменьшить в объемах. Поэтому, неудивительно, что уже в 2024 году из статистики продаж пропали «лишние» машины, которые предназначались для российского рынка.

Вместо схем — чиновники

Впрочем, судя по статистике, бум на рынке элитных авто может снова активизироваться. Ведь от месяца к месяцу динамика продаж в этом сегменте улучшается. И если в начале 2024 года было минус 0,4% по продажам, то в прошлом месяце — уже плюс 7%.

Почему ажиотаж заходит на новый круг?

Многие эксперты авторынка считают, что драйвером роста премиального сегмента в июне стали сверхуспешные продажи BMW. Продавцы этой марки по-прежнему делают покупателям много выгодных акционных предложений, что, в частности, смогло подтолкнуть продажи моделей X 5 и 3-серии в июне.

Audi, продажи которой также побили рекорды в прошлом месяце, распродает складские запасы. Как отметили в компании «Порше Запад», на складах есть автомобили Audi Q7, Audi Q8, Audi Q5.

Кроме того, премиальные автосалоны наращивают кредитование, в том числе и под сниженные процентные ставки. Многие предлагают кредиты от 0,01% в год при условии первого взноса в 30−50% от стоимости авто. Понятно, что есть еще дополнительные комиссии, а если брать займ на несколько лет, то затем проценты вырастают, но при условии быстрой выплаты долга такие программы выгодные.

Еще одним приятным сюрпризом для потенциальных покупателей в июне стал более низкий курс валют, по которому пересчитывают ценники на элитные иномарки. Скажем, в «АВТ Бавария» заявлен курс евро 45,29 грн, тогда как на Привате безналичный курс — 48,87 грн/€.

Впрочем, все это лишь «приятные бонусы» для покупателей элитных авто.

На самом деле, как говорят эксперты, продажи сейчас двигает увеличение спроса со стороны чиновников и отдельных представителей бизнеса.

«Многие хорошо поднимаются на госзаказах, и первым делом меняют авто. Такие покупатели традиционно выбирают премиальные марки и не экономят на комплектации и «роскоши», — рассказали «Минфину» в одном из автосалонов.

Эксперты говорят, что сейчас именно «чиновничий» фактор поддерживает хорошие продажи в сегменте элитных автомобилей. И от того, сохранится ли он в ближайшее время, зависит, пойдет ли бум на премиальные авто на новую волну роста.

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Как на продажах отразятся новые налоги

Правда, все могут испортить новые налоговые инициативы правительства. Минфин уже писал, что Кабмин готовит законопроект с массой нововведений по налогам. В нем есть сюрприз и для покупателей авто — военный сбор при первой регистрации легковых машин может вырасти сразу до 15% от стоимости транспортного средства.

«На сегодня при растаможке как нового, так и б/у автомобиля оплачивается: ввозная пошлина — 10% от стоимости; акциз — в зависимости от возраста и объема двигателя авто; НДС — 20% от стоимости + ввозной пошлины + акциза; пенсионный сбор — 3−5% от стоимости.

В случае принятия этих изменений, плюс еще военный сбор — 15% от стоимости.

В дополнение к уже повышенным акцизам на топливо (с 1 сентября будут применяться новые ставки налога), намерение дополнительно взимать с АЗС авансовые платежи по налогу на прибыль (в этом же правительственном проекте), что ляжет в стоимость топлива. Легковые автомобили станут намного дороже", — пишет Нина Южанина, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

«Если норму узаконят, авторынок попросту остановится», — считает Омельницкий.

«В том числе будет проседание и при государственных закупках. Речь может идти даже о рисках банкротства дилеров», — считает Омельницкий. Плюс 15% к ценнику может притормозить и продажи элитных авто. Но норма о 15% военного сбора не касается рынка внутренних продаж, куда, по прогнозам экспертов, и переместятся желающие сесть за руль люксовых машин.