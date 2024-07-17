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17 июля 2024, 7:10 Читати українською

ЕС ввел огромные пошлины на электрокары из Китая: как изменится цена на них в Украине

У китайских автоконцернов — большие проблемы в Европе. С 5 июля в ЕС действуют специальные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Ставки просто огромные — от 17,4% до 37,6%, в зависимости от производителя. «Минфин» разбирался, что это изменит для украинских автолюбителей, которые планируют пересесть на электрокары.

У китайских автоконцернов — большие проблемы в Европе.

Китайский автопром столкнулся с проблемами не только на европейском рынке. В мае этого года о повышении пошлин на электромобили китайского производства до 100% объявили США.

Ограничения пока временные. К примеру, Евросоюз ввел их на 4 месяца, пока все страны ЕС не выскажутся «за» или «против» пошлин.

Тем не менее, как говорит глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко, высокие пошлины на китайские электрокары могут уже в ближайшее время отразится и на украинском рынке. Причем самым неожиданным образом.

Дали по тормозам

Как сообщила Еврокомиссия, причиной введения в ЕС специальных пошлин на китайские электрокары стали итоги антисубсидиального расследования, которое накануне проводили в Европе.

В его ходе экспертная группа пришла к выводу, что наплыв дешевых китайских электромобилей угрожает экономическим интересам европейских производителей аккумуляторных машин.

Главный фактор, который позволяет китайским производителям демпинговать в Европе, — щедрые субсидии властей Поднебесной, которые в ЕС посчитали «несправедливыми».

«Китайские электромобили субсидируются от шахты до гавани, так как Пекин вкладывает деньги в добычу лития, очищения металлов, производство стали, аккумуляторов и самих автомобилей, и доставку их в порты Роттердама и Гамбурга», — цитирует издание Politico анонимного чиновника, участвовавшего в специальном расследовании ЕС.

Сперва Еврокомиссия пыталась решить вопрос миром — были обращения к китайским властям с предложением пересмотреть политику субсидирования местного автопрома. Однако переговоры результатов не дали, по крайней мере, пока.

Поэтому Еврокомиссия приняла решение повысить ввозные пошлины на китайские электрокары.

«Наша цель — не закрыть рынок ЕС для китайских электромобилей, а обеспечить честную конкуренцию», — пояснил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, комментируя это решение.

Аргументы у еврочиновников есть. За последние три года доля китайских автомарок в ЕС выросла почти в 6 раз. А импорт в отдельные месяцы достигает 70 тысяч штук. Ввозные пошлины на китайские электромобили в Европе были и до этого. Но они не превышали 15%. Нынешние же ставки могут достигать почти 40%.

Для разных производителей ставки отличаются — в зависимости от того, насколько щедрые субсидии от китайских властей они получают (и, соответственно, насколько сильно могут демпинговать на европейском рынке).

К примеру, для BYD — 17,4%, для Gelly — 19,9%, для SAIC — 37,6%, для других компаний, которые сотрудничали с европейской экспертной группой, проводившей расследование, — 20,8%.

Итоговые ставки отличаются от тех, которые предлагались еще в июне. Тогда для Gelly обсуждалась ставка пошлины на уровне 20%, для SAIC и тех компаний, которые не «пошли на сотрудничество в ходе расследования» — 38,1%, а для тех, кто делился информацией с экспертной группой ЕС, — 21%.

Как видно, по итогу китайскому автопрому дали скидку, хоть и небольшую. Эти пошлины — на «переходной период».

Нынешний режим импорта будет действовать 4 месяца. Но правила выписаны так, что с китайских поставщиков можно будет взыскать налоги задним числом — за все авто, которые были поставлены в Европу с марта 2024 года.

До ноября этого года все страны ЕС должны проголосовать за ограничения. Затем пошлины еще раз пересмотрят: причем их могут как уменьшить, так и увеличить.

«Не исключено, что ограничения и вовсе отменят, если китайские автопроизводители опротестуют это решение Еврокомиссии в ВТО, и та встанет на сторону китайского автопрома. Так было, к примеру, когда Украина в 2011 году вводила специальные пошлины на иномарки, но затем под давлением Всемирной торговой организации, в которую обратились с жалобой ведущие мировые концерны, была вынуждена их снять», — объяснил «Минфину» Олег Назаренко.

Скорее всего, Китай предпримет «ответные меры». Торгово-промышленная палата Поднебесной уже выразила «шок, глубокое разочарование и неудовлетворение этой протекционистской мерой».

Отметим, что многие европейские производители, интересы которых защищает ЕК, тоже не в восторге от нововведения, так как имеют свои производственные площадки в Китае или работают там в партнерстве с местным автопромом. То есть теперь за ввоз в ЕС электрокаров, собранных в Поднебесной, они также будут вынуждены платить по заоблачным ставкам.

Скидки на «китайцев» и дефицит «европейцев»

Как разворот китайского автопрома в Европе отразится на украинском рынке?

Олег Назаренко говорит, что может быть несколько сценариев.

Первый — китайцы перенаправят часть авто с европейского рынка на другие, в том числе, украинский. «В этом случае цены на китайские электрокары в Украине могут снизиться. Машины из Китая и сейчас пользуются достаточно высоким спросом среди наших автолюбителей. И, если производители простимулируют потенциальных покупателей дополнительными скидками, продажи могут еще больше вырасти», — считает он.

По мнению Назаренко, «скидка» от китайских импортеров, на которую в теории могут рассчитывать украинские водители, — до 10%.

К примеру, внедорожник на электротяге BYD Song Plus, который в наших салонах стоит $24,5 тыс., может подешеветь до порядка $22 тыс. А спортивный хэтчбек Zeekr 001 вместо почти $41 тыс. будет стоить около $37 тыс.

Но из Китая в Украину везут электрокары не только китайских, но и европейских брендов, собранных на местных заводах. То есть могут подешеветь и они. Скажем, Volkswagen ID.4 вместо $24 тыс. будет стоить меньше $22 тыс., Audi Q4 e-tron подешевеет с $32 тыс. до $29 тыс. и т. д.

Второй сценарий — куда менее приятный для украинцев.

«С нашего рынка могут исчезнуть или почти исчезнуть электрокары, сделанные в Европе. Дело в том, что европейские производители тоже получают субсидии от местных властей, но только в том случае, если продают 50−60% своих авто в ЕС.

До недавних пор реализовать такие объемы им не позволяла жесткая конкуренция с китайским автопромом и демпинговые цены на электрокары из Поднебесной. Если накал страстей снизится, и европейские заводы смогут продавать больше в Европе, им не будет смысла перенаправлять авто на другие рынки", — говорит Назаренко.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий считает, что могут быть и другие последствия. Украина, по его мнению, может оказаться в центре реэкспорта китайских авто в ЕС.

«Их могут поставлять в статусе б/у, но по факту новые, с минимальным пробегом. Тем более, что у нас достаточно хорошо налажен импорт электрокаров из Китая, можно везти большие объемы. Заградительных пошлин на такие авто при этом не будет, поскольку они формально станут оформляться, как бывшие в употреблении, и ехать не из Поднебесной, а из Украины, с которой у ЕС — зона свободной торговли. Понятно, что такой канал могут в любой момент заблокировать, однако сама возможность его появления есть», — объясняет Бучацкий.

Впрочем, по мнению главы компании Autoconsulting Олега Омельницкого, до осени особых изменений на украинском авторынке не будет.

«Главное произойдет в ноябре, когда станут известны окончательные итоги расследования ЕС. Тогда возможна торговая война между Китаем и Евросоюзом. Но даже в этом случае, не вижу предпосылок для больших изменений на нашем рынке», — говорит Омельницкий,

Дело в том, что украинский рынок новых авто и ранее был относительно небольшим, а с началом войны еще уменьшился. И далеко не все китайские производители согласятся терять в доходах и давать дополнительные скидки, если это все равно не принесет им ощутимого роста продаж.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 июля 2024, 10:10
#
Та нічого не зміниться для українського споживача. У нас електрокари продаються або нові з Китаю, або б/в та битки з Европи та США після досить масивного price depreciation. Імпортом з Китаю займаються маленькі конторки, які вибивають і так досить серьйозні знижки на експортовані авто. Я сумніваюся, що можливі ще більші знижки.

Можливо, ці мита в Европі можуть змотивувати китайських виробників самостійно зайти на український ринок, що може негативно відбитися на ціні за рахунок заборони параллельного експорту, але за те появиться сервісне обслуговування.

У мене є лише одна надія про те, що наші ідіоти не зроблять такі самі мита як і в ЕС.
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0
veritas69
veritas69
17 июля 2024, 10:38
#
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