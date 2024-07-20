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20 июля 2024, 9:00 Читати українською

Нацбанк резко увеличил продажу валюты на фоне падения гривны

НБУ резко увеличил объемы продаж валюты на фоне рекордного падения гривны. За прошедшую неделю регулятор «выбросил» на рынок $949,9 млн, что почти вдвое больше, чем в предыдущий период — $532,36 млн.

НБУ резко увеличил объемы продаж валюты на фоне рекордного падения гривны.

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Покупка валюты за 15−19 июля составила всего $0,27 млн. Всего с начала года Нацбанк продал из резервов $16,4 миллиарда, а купил — $0,12 млрд.

Несмотря на интервенции Нацбанка, курс гривны на этой неделе упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США и евро. Валюта начала стремительно дорожать после новых послаблений валютных ограничений, о которых Нацбанк объявил 10 июля.

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

Поэтому Национальный банк готов принять необходимые меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+45
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 июля 2024, 9:16
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По словам журналистов, Украина находится под давлением, чтобы успеть договориться о реструктуризации долга со своими кредиторами. Так, срок действия заморозки выплат, согласованный два года назад, истекает 1 августа. Поэтому украинское правительство просит инвесторов согласиться на большие потери, которые позволят ему финансировать оборонные усилия и подготовить финансовые ресурсы для восстановления после окончания войны. Отдельно депутаты в Киеве подготовили законопроект, который позволит правительству наложить мораторий на выплаты внешнего долга, назвав это «техническим ходом», необходимым для обеспечения финансовой стабильности и устойчивости долга. Законопроект направлен на приостановление выплат по международному суверенному долгу и гарантированным государством обязательствам.
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0
Prya
Prya
20 июля 2024, 11:28
#
Интересно, что нашему начальнику хозяева скажут на его хитрые ходы
+
+49
Prya
Prya
20 июля 2024, 11:26
#
Покупать надо, пока ещё дешево
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 июля 2024, 12:42
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Чувствую что 42… Проглотит и не остановится… Караче 45 маячит в далеко… Но 40,41,42… Прошли … 43,44,45… остальное…
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0
bonv
bonv
20 июля 2024, 13:08
#
Спалювати тупо валюту — це єдине що вміє ручний НБУ.
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