Нацбанк резко увеличил продажу валюты на фоне падения гривны

НБУ резко увеличил объемы продаж валюты на фоне рекордного падения гривны. За прошедшую неделю регулятор «выбросил» на рынок $949,9 млн, что почти вдвое больше, чем в предыдущий период — $532,36 млн.

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Покупка валюты за 15−19 июля составила всего $0,27 млн. Всего с начала года Нацбанк продал из резервов $16,4 миллиарда, а купил — $0,12 млрд.

Несмотря на интервенции Нацбанка, курс гривны на этой неделе упал до нового исторического минимума по отношению к доллару США и евро. Валюта начала стремительно дорожать после новых послаблений валютных ограничений, о которых Нацбанк объявил 10 июля.

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

Поэтому Национальный банк готов принять необходимые меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности.