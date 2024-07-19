Причиной сбоев украинских сервисов являются перебои в работе Windows корпорации Microsoft. Сбой оказал влияние на работу многих компаний в мире. Об этом пишет Bloomberg.
Проблемы в сервисах Microsoft повлекли за собой масштабный сбой в мире
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Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.
Часть проблем связана с программным обеспечением кибербезопасности компании CrowdStrike Holdings Inc.
Представитель Microsoft заявил, что компания изучает ситуацию.
В Украине уже сообщалось о сбоях в работе сервисов Новой Почты, банков и Vodafone.
Источник: Минфин
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