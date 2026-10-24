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24 октября 2026, 11:01 Читати українською

Бронирование совмещают с выполнением мобилизационных обязательств: Корецкий о целях правительства

Правительство завершило подготовку изменений к системе бронирования военнообязанных. Среди ключевых новшеств — пересмотр критериев критичности предприятий, отмена безусловного 100% бронирования, усиление ответственности за уклонение от службы и внедрение механизма полного бронирования в обмен на выполнение мобилизационных обязательств. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство завершило подготовку изменений к системе бронирования военнообязанных.
Корецкий раскрыл смысл изменений правил бронирования
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По словам Корецкого, главная цель изменений — установить понятные и справедливые правила для работающих в тылу и создать условия для ротации военных, защищающих Украину уже пятый год полномасштабной войны.

Ежемесячно количество забронированных работников увеличивается на десятки тысяч. В то же время, военнослужащие должны получить возможность возвращаться домой после службы, поэтому правительство считает необходимым пересмотреть действующие подходы к бронированию.

Критичность предприятия отделят от его экономических показателей

Первое направление изменений предполагает, что статус критически важного предприятия будет определяться отдельно от его экономических показателей.

К критически важным должны относиться сферы, непосредственно поддерживающие оборону и экономику страны. Среди них — оборонно-промышленный комплекс, энергетика, связь, логистика и жилищно-коммунальное хозяйство.

Для этих отраслей общий подход не будет меняться. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут пересмотрены, а предприятия будут проверяться на возможные злоупотребления.

Безусловное бронирование 100% работников отменят

Второе направление — отказ от автоматического полного бронирования, в частности для предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

Корецкий объяснил, что возможность безусловно бронировать всех работников создает неравные условия для тех, кто служит в армии и открывает пространство для злоупотреблений. По его словам, некоторые компании специально создавали для получения бронирования, превращая это в отдельный бизнес.

В то же время правительство не планирует ослаблять работу предприятий, производящих вооружение или обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры. Если для бесперебойной работы компании нужно забронировать больше работников, чем разрешать общие правила, она сможет обратиться в Координационный центр с обоснованием такой потребности.

Минобороны усилит ответственность за уклонение от службы

Третье направление касается усиления ответственности за уклонение от военной службы. Этим вопросом будет заниматься Министерство обороны.

Корецкий подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех, а система бронирования и выполнения воинского долга понятна и справедлива.

Полное бронирование разрешат при выполнении мобилизационных обязательств

Четвертое направление — разработка механизма, который позволит предприятиям бронировать 100% работников, если они будут регулярно и добровольно привлекать часть своих сотрудников в военную службу.

При этом человек должен заранее знать, в какое подразделение или на какую службу он приобщается и на какой срок. За ней будут храниться рабочее место и заработная плата.

Условия нового механизма совместно разработают Министерство обороны, Министерство экономики и представители бизнеса. Правительство планирует утвердить прозрачный и действенный порядок до 1 декабря.

По словам Корецкого, такая система должна дать военным на фронте уверенность в возможности ротации: на смену тем, кто долго служит, будут приходить другие. В то же время люди, которые будут присоединяться к войску, должны понимать условия и срок службы.

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Изменения не означают немедленного усиления мобилизации

Конечная цель правительства — создать систему, в которой каждый будет понимать свои права и обязанности, а потребность разыскивать людей на улицах исчезнет.

Корецкий особо подчеркнул, что объявленные решения не означают усиления мобилизации уже на следующий день. Прежде всего, они призваны упорядочить бронирование и устранить возможности для злоупотреблений.

В то же время Украина как государство и общество должна быть готова к разным сценариям развития войны, в частности, к возможному усилению мобилизации в России.

«Мы ведем войну за выживание государства и наших людей», — подчеркнул премьер-министр, добавив, что, несмотря на сложность этих решений, их необходимо принимать.

Как мы писали: Правительство требует от всех госорганов срочно усилить киберзащиту: Россия атакует цифровую инфраструктуру

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+24
Skeptik777
Skeptik777
24 октября 2026, 11:14
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А не пішли би всі лісом зі своїм військовим обов’язком? Я цю публічну оферту не підписував.
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0
Pasha1233
Pasha1233
24 октября 2026, 11:23
#
А хто вас буде питати? Мародери, що відправляють двушечки на москву? Їхнє завдання відправити на забій побільше нездатних воювати замість силовиків, офіцерів і т.д. І більше бабла нарекетирувати. І он що коять
«12 ч. назад Історія про те, як ТЦК у Києві викрали людину просто з вулиці та хотіли відрізати їй праве. Людина почала чинити опір, і її побили до напівсмерті. Співробітники ТЦК на волі, а поліція хоче посадити постраждалого до в'язниці. Зараз поліція тримає людину в ІТТ у Києві без медичної допомоги, чекає, коли вона помре.»
https://www.facebook.com/reel/1126627183431109
+
0
Pasha1233
Pasha1233
24 октября 2026, 11:23
#
Коли не воюють силовики, охоронці, поліції охорони, муніципальні, міські варти, венбести, шеріфи, сиріуси, охоронні холдінги, прикордонців більше на західному кордоні, ніж на всіх інших, 200 тис. молодих відставників під мільйон офіцерів, півмільйона биків в тилових частинах, чинуши з дітьми, центри вивчення стратегічних досліджень, десятки тисяч політологів, публіцистів, філософів, експертів і т.д
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