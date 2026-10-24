Иск на 100 млрд гривен за отказ выехать в Канаду: Верховный суд поставил точку по громкому делу

Верховный Суд окончательно отказал мужчине, требовавшему от государства более 100 млрд грн компенсации за то, что пограничники не выпустили его из Украины в Канаду на постоянное проживание. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета». Истец ссылался на штамп в паспорте об оформлении выезда на ПМЖ, однако суды всех трех инстанций сочли отказ пограничников законным.

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Мужчина пытался пересечь границу через пункт пропуска «Лужанка» 8 июля 2024 года. Он утверждал, что надлежащим образом оформил документы для выезда на постоянное проживание в Канаду и предоставил их во время паспортного контроля.

Пограничники отказали ему из-за отсутствия документов, подтверждающих законные основания для выезда военнообязанного во время военного положения.

Истец просил признать отказ незаконным и взыскать с государства 100 255 550 000 грн. морального вреда и 3 224,78 грн. материального.

Почему суды отказали мужчине

Закарпатский окружной административный суд в январе 2025 г. отказал в удовлетворении иска. В апреле того же года апелляционный суд оставил решение без изменений.

Суды установили, что мужчина не предоставил надлежащих документов, подтверждающих право на пересечение границы. В частности, не было подтверждения снятия с военного учета в связи с выездом на постоянное проживание за границу, а также надлежащего оформления соответствующего штампа по установленному порядку.

Что объяснил Верховный Суд

В постановлении от 20 октября 2026 г. Верховный Суд подчеркнул: штамп в паспорте об оформлении выезда на ПМЖ или пребывание на постоянном консульском учете сами по себе не дают военнообязанному право выехать из Украины во время военного положения.

Для пересечения границы необходимо иметь документы, подтверждающие соответствующее правовое основание, в частности, военно-учетный документ и предусмотренные законодательством подтверждение права на выезд.

Суд также пояснил, что право на отсрочку от мобилизации и право на пересечение государственной границы — разные юридические вопросы. Наличие одного основания автоматически не означает наличия другого.

Мужчина отрицал, что законодательство прямо запрещает выезд мужчин за границу во время военного положения. Однако Верховный Суд отметил, что ограничения могут вытекать из специальных норм, связанных с военным положением и мобилизацией.

Суд признал такое ограничение оправданным потребностями национальной безопасности и обороны страны. Аргументы кассационной жалобы не опровергли выводы предыдущих инстанций.

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В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций без изменений. Отказ в выезде остался признанным законным, а требования о взыскании более 100 млрд грн морального ущерба и материальной компенсации окончательно не удовлетворили.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит.

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