Жилье, электронные выписки и новые правила поддержки: что предусматривает новый закон для переселенцев

Вступил в силу Закон № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Об этом 23 октября сообщило Министерство по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц Украины. Закон предусматривает новую систему учета переселенцев, оценку их потребностей, поиск жилья и вовлечение в жизнь общин.

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Новые механизмы будут внедряться постепенно после принятия необходимых правительственных решений и запуска цифровых сервисов, поэтому на этом этапе порядок оформления документов остается без изменений.

Справки ВПЛ, выданные ранее, остаются в силе. Менять их не нужно.

Повторно становиться на учет не нужно.

Люди, которые оформляют статус ВПЛ впервые, могут по-прежнему обратиться через «Действие», ЦНАП или орган социальной защиты населения.

Действующие процедуры оформления и получения помощи сохраняются.

Закон также предусматривает, что в дальнейшем вместо справки можно будет использовать электронное извлечение из Единой информационной базы данных о ВПЛ. По желанию человек сможет заменить справку на такой подъемник, когда соответствующий сервис заработает.

Как изменится учет переселенцев

Закон предусматривает переход к системе, в которой учет ВПЛ нужен не только для регистрации и назначения выплат. Он должен помогать государству и обществу определять потребности переселенцев, оценивать эффективность поддержки и планировать социальные программы.

В частности, предусмотрено:

Оценка индивидуальных потребностей. Помощь будут планировать с учетом ситуации конкретного человека или семьи, например, потребности в жилье, социальных услугах или трудоустройстве.

Единую информационную систему жилья для ВПЛ. Органы местного самоуправления будут вносить в нее данные о доступных объектах недвижимости. Это должно облегчить поиск жилья с учетом потребностей семьи.

Большее участие в жизни общин. Переселенцы смогут активнее приобщаться к общественным слушаниям, местным программам и решению вопросов по месту жительства.

Усиление роли советов ВПЛ. Предложения и рекомендации таких консультативно-совещательных органов будут обязательными для рассмотрения органами власти, при которых они были созданы.

Но электронное извлечение и новые цифровые инструменты еще должны разработать и запустить.



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Какие дополнительные гарантии предусматривает закон

Документ также определяет правовые гарантии для переселенцев в разных областях.

В частности, закон предусматривает право ВПЛ на медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия по соответствующим государственным программам, а также на безвозмездную юридическую помощь.

Отдельно урегулированы вопросы кредитных обязательств для переселенцев, покинувших место жительства на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия. Для определенных законом категорий предусмотрено ограничение начисления процентов, штрафов и пени по кредитам и займам, а также обязанность кредитора перечислить задолженность после письменного обращения заемщика. Эти гарантии применяются при условии, установленном законом, а не автоматически ко всем ВПЛ.

Кабинет министров должен в течение трех месяцев со дня, следующего за опубликованием закона, принять необходимые нормативные акты и привести действующие правила в соответствие с новыми положениями.

Следовательно, сейчас переселенцам не нужно срочно обращаться в органы власти для переоформления документов. Основные изменения касаются будущей системы учета и адресной поддержки, для запуска которой нужны правительственные решения и цифровые сервисы.

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