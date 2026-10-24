Украина может изменить систему пограничного контроля: что известно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2026, 14:15 Читати українською

Украина может изменить систему пограничного контроля: что известно

Украина ведет переговоры с соседними государствами о перенесении части пограничного контроля на их территорию. Причина — российские атаки на украинские пункты пропуска, которые создают угрозу для людей и могут прерывать движение транспорта и грузов. Об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

Украина ведет переговоры с соседними государствами о перенесении части пограничного контроля на их территорию.
Пограничный контроль перенесут вглубь стран-сосекдей
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, Украина работает с Молдовой по увеличению количества общих пунктов пропуска на ее территории. Также обсуждает подобные решения с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

По словам Деркача, около двух месяцев назад Россия впервые с начала полномасштабного вторжения начала атаковать автомобильные пункты пропуска. Поврежденные объекты удалось восстановить в течение суток, однако риск повторных ударов остается.

«Мы работаем с Молдовой, чтобы увеличить количество общих пунктов пропуска на ее территории. Возможно, реализуем еще один-два пилотных проекта», — заявил Деркач.

Польша готова рассмотреть общий контроль

Польская сторона уже публично подтвердила готовность рассмотреть перенос контрольных процедур на свою территорию, если этого потребует ситуация в безопасности. В то же время Варшава отмечает, что проверки должны быть общими, а не проводиться украинскими службами самостоятельно.

Об этом 20 октября сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши в ответе Польскому агентству печати. Зато окончательного решения о введении нового формата пока нет.

Общий контроль означает, что пограничные и таможенные службы обеих стран проводят необходимые процедуры в одном месте. Это может помочь сохранить движение людей и товаров, даже если украинская пограничная инфраструктура испытывает повреждения.

По данным Министерства восстановления Украины, на украино-польской границе уже работают пять общих пунктов пропуска. Однако для дальнейшего развития этой практики необходимо межправительственное соглашение, которое создаст правовые основания для работы украинских служб на территории Польши.

Читайте также: Польша может изменить правила контроля на границе с Украиной: что предлагают

Почему нужно согласование Еврокомиссии

Перенос контроля на территорию стран ЕС имеет юридические ограничения. Польша входит в Шенгенскую зону, а ее законодательство не разрешает пограничникам третьей страны самостоятельно проводить проверки на польской территории.

Поэтому новый формат предусматривает совместную работу украинских и польских служб и должен соответствовать правилам Шенгенской зоны. Польская сторона также отметила, что о соответствующих изменениях необходимо уведомить Европейскую комиссию.

Украина и Польша продолжают работать над соглашением о совместном контроле. Ее подписание позволило расширить сотрудничество и создать дополнительный механизм защиты пограничной логистики от последствий российских атак.

Украина также ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного оформления грузовиков с зерном в глубь территории этих стран. Это связано, но отдельное направление: оно касается, прежде всего, защиты зерновых перевозок от атак дронов вблизи украинской границы.

Как мы писали: Кабмин распределил 3,77 млрд грн на устойчивость регионов: кому достанется больше всего

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами