Украина может изменить систему пограничного контроля: что известно

Украина ведет переговоры с соседними государствами о перенесении части пограничного контроля на их территорию. Причина — российские атаки на украинские пункты пропуска, которые создают угрозу для людей и могут прерывать движение транспорта и грузов. Об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач.

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В частности, Украина работает с Молдовой по увеличению количества общих пунктов пропуска на ее территории. Также обсуждает подобные решения с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией.

По словам Деркача, около двух месяцев назад Россия впервые с начала полномасштабного вторжения начала атаковать автомобильные пункты пропуска. Поврежденные объекты удалось восстановить в течение суток, однако риск повторных ударов остается.

«Мы работаем с Молдовой, чтобы увеличить количество общих пунктов пропуска на ее территории. Возможно, реализуем еще один-два пилотных проекта», — заявил Деркач.

Польша готова рассмотреть общий контроль

Польская сторона уже публично подтвердила готовность рассмотреть перенос контрольных процедур на свою территорию, если этого потребует ситуация в безопасности. В то же время Варшава отмечает, что проверки должны быть общими, а не проводиться украинскими службами самостоятельно.

Об этом 20 октября сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши в ответе Польскому агентству печати. Зато окончательного решения о введении нового формата пока нет.

Общий контроль означает, что пограничные и таможенные службы обеих стран проводят необходимые процедуры в одном месте. Это может помочь сохранить движение людей и товаров, даже если украинская пограничная инфраструктура испытывает повреждения.

По данным Министерства восстановления Украины, на украино-польской границе уже работают пять общих пунктов пропуска. Однако для дальнейшего развития этой практики необходимо межправительственное соглашение, которое создаст правовые основания для работы украинских служб на территории Польши.

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Почему нужно согласование Еврокомиссии

Перенос контроля на территорию стран ЕС имеет юридические ограничения. Польша входит в Шенгенскую зону, а ее законодательство не разрешает пограничникам третьей страны самостоятельно проводить проверки на польской территории.

Поэтому новый формат предусматривает совместную работу украинских и польских служб и должен соответствовать правилам Шенгенской зоны. Польская сторона также отметила, что о соответствующих изменениях необходимо уведомить Европейскую комиссию.

Украина и Польша продолжают работать над соглашением о совместном контроле. Ее подписание позволило расширить сотрудничество и создать дополнительный механизм защиты пограничной логистики от последствий российских атак.

Украина также ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного оформления грузовиков с зерном в глубь территории этих стран. Это связано, но отдельное направление: оно касается, прежде всего, защиты зерновых перевозок от атак дронов вблизи украинской границы.

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