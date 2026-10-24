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24 октября 2026, 15:03 Читати українською

Wells Fargo, Microsoft и Google против криптобирж: почему компании не хотят токенизировать свои акции

Как сообщает Reuters, еще шесть американских компаний, среди которых банк Wells Fargo, производитель полупроводников Arm Holdings и разработчик программного обеспечения Intuit, возразили против токенизации своих акций на торговой платформе, которую планируют запустить криптобиржа OKX и Intercontinental Exchange (ICE) — материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи.

Как сообщает Reuters, еще шесть американских компаний, среди которых банк Wells Fargo, производитель полупроводников Arm Holdings и разработчик программного обеспечения Intuit, возразили против токенизации своих акций на торговой платформе, которую планируют запустить криптобиржа OKX и Intercontinental Exchange (ICE) — материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТаким образом, общее количество выступивших против такого формата торговли компаний возросло до 22.
Крупные компании возражают против токенизации своих акций
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, общее количество выступивших против такого формата торговли компаний возросло до 22.

Платформа совместного предприятия OKX и ICE должна позволить торговать цифровыми токенами, представляющими акции традиционных компаний и учитываемыми в блокчейне. В общей сложности партнеры планировали токенизировать 63 акции. Однако все большее количество возражений затрудняет запуск проекта.

Среди ранее выступивших против токенизации своих акций — Microsoft, материнская компания Google — Alphabet, Goldman Sachs и McDonald's. Из 22 компаний, возражавших против участия в проекте, 16 торгуются на Nasdaq, а остальные — на NYSE.

Почему компании не хотят токенизировать свои акции

В регуляторном документе не объясняется, почему именно каждая из компаний выступила против токенизации. В то же время, представители фондового рынка уже предупреждали о рисках, связанных с таким форматом торговли.

Один из главных рисков — фрагментация торгов и ликвидности. Если представляемые ими акции и токены будут торговаться на разных площадках по разным правилам, торговая активность может распределиться между ними. Это может усложнить определение справедливой рыночной цены и увеличить разрыв между ценами купли и продажи. Nasdaq, сама готовящая проект токенизированной торговли вместе с материнской компанией криптобиржи Kraken, поддерживает развитие этой технологии, но предостерегает от запуска без надлежащего регулирования.

Компании также могут опасаться дополнительной волатильности и потери контроля торговой среды. Токены могут торговаться круглосуточно, в частности, когда традиционная биржа закрыта. Поэтому цены на разных площадках потенциально могут расходиться, а реакция рынка на новости — происходить по разным правилам. Ранее одна из компаний, возразившая против токенизации, ссылалась на неопределенность влияния нового формата на цену акций, ликвидность и волатильность.

Еще один вопрос — права акционеров и защита инвесторов. Цифровой токен, отслеживающий цену акции, не обязательно сам по себе предоставляет его владельцу те же права, что и владение обычной акцией. Важно, имеет ли инвестор право на дивиденды, голосование и другие привилегии, а также кто отвечает за учет прав и разрешение споров. По новой регуляторной схеме США токенизированные акции должны сохранять права и привилегии традиционных ценных бумаг, включая дивиденды и голосование.

Кроме того, компании могут опасаться репутационных и юридических рисков, если их акции будут торговаться на криптоплатформе с другими правилами доступа, раскрытия информации и защиты клиентов.

Читайте также: ЕЦБ подключил блокчейн к финансовым рынкам

Как будет работать токенизация акций

Токенизация предполагает создание цифрового токена на блокчейне, представляющем акцию компании. Сторонники технологии считают, что она может сделать торговлю более доступной, разрешить сделки 24 часа в сутки и ускорить расчеты между участниками рынка.

В начале октября OKX и ICE обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы запустить токенизированную торговлю в рамках нового специального регуляторного режима. Он позволяет платформам работать без соблюдения части требований, применяемых к традиционным фондовым биржам.

В то же время, этот режим предусматривает право компаний возражать против токенизации своих акций. Платформа должна заблаговременно уведомить эмитента о намерении выставить токенизированную версию его акций и не может продолжать процедуру, если компания выступила против.

Как мы писали: JPMorgan спрогнозировал доходность биткоина, акций и золота на ближайшие 10−15 лет

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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