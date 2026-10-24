Wells Fargo, Microsoft и Google против криптобирж: почему компании не хотят токенизировать свои акции

Как сообщает Reuters, еще шесть американских компаний, среди которых банк Wells Fargo, производитель полупроводников Arm Holdings и разработчик программного обеспечения Intuit, возразили против токенизации своих акций на торговой платформе, которую планируют запустить криптобиржа OKX и Intercontinental Exchange (ICE) — материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи.

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Таким образом, общее количество выступивших против такого формата торговли компаний возросло до 22.

Платформа совместного предприятия OKX и ICE должна позволить торговать цифровыми токенами, представляющими акции традиционных компаний и учитываемыми в блокчейне. В общей сложности партнеры планировали токенизировать 63 акции. Однако все большее количество возражений затрудняет запуск проекта.

Среди ранее выступивших против токенизации своих акций — Microsoft, материнская компания Google — Alphabet, Goldman Sachs и McDonald's. Из 22 компаний, возражавших против участия в проекте, 16 торгуются на Nasdaq, а остальные — на NYSE.

Почему компании не хотят токенизировать свои акции

В регуляторном документе не объясняется, почему именно каждая из компаний выступила против токенизации. В то же время, представители фондового рынка уже предупреждали о рисках, связанных с таким форматом торговли.

Один из главных рисков — фрагментация торгов и ликвидности. Если представляемые ими акции и токены будут торговаться на разных площадках по разным правилам, торговая активность может распределиться между ними. Это может усложнить определение справедливой рыночной цены и увеличить разрыв между ценами купли и продажи. Nasdaq, сама готовящая проект токенизированной торговли вместе с материнской компанией криптобиржи Kraken, поддерживает развитие этой технологии, но предостерегает от запуска без надлежащего регулирования.

Компании также могут опасаться дополнительной волатильности и потери контроля торговой среды. Токены могут торговаться круглосуточно, в частности, когда традиционная биржа закрыта. Поэтому цены на разных площадках потенциально могут расходиться, а реакция рынка на новости — происходить по разным правилам. Ранее одна из компаний, возразившая против токенизации, ссылалась на неопределенность влияния нового формата на цену акций, ликвидность и волатильность.

Еще один вопрос — права акционеров и защита инвесторов. Цифровой токен, отслеживающий цену акции, не обязательно сам по себе предоставляет его владельцу те же права, что и владение обычной акцией. Важно, имеет ли инвестор право на дивиденды, голосование и другие привилегии, а также кто отвечает за учет прав и разрешение споров. По новой регуляторной схеме США токенизированные акции должны сохранять права и привилегии традиционных ценных бумаг, включая дивиденды и голосование.

Кроме того, компании могут опасаться репутационных и юридических рисков, если их акции будут торговаться на криптоплатформе с другими правилами доступа, раскрытия информации и защиты клиентов.

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Как будет работать токенизация акций

Токенизация предполагает создание цифрового токена на блокчейне, представляющем акцию компании. Сторонники технологии считают, что она может сделать торговлю более доступной, разрешить сделки 24 часа в сутки и ускорить расчеты между участниками рынка.

В начале октября OKX и ICE обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы запустить токенизированную торговлю в рамках нового специального регуляторного режима. Он позволяет платформам работать без соблюдения части требований, применяемых к традиционным фондовым биржам.

В то же время, этот режим предусматривает право компаний возражать против токенизации своих акций. Платформа должна заблаговременно уведомить эмитента о намерении выставить токенизированную версию его акций и не может продолжать процедуру, если компания выступила против.

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