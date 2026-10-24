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24 октября 2026, 12:33 Читати українською

Закрыть кофейню или потратить последние деньги на укрытие: малый бизнес просит Кабмин изменить правила

Предприниматели призывают правительство пересмотреть требования к укрытиям и безопасным пространствам для бизнеса. Как сообщает Судебно-юридическая газета, в петиции № 41/011165−26эп они просят продлить переходный период, разрешить пользоваться ближайшими подходящими укрытиями и ввести финансовую помощь для заведений, которые не могут самостоятельно оплатить переоборудование помещений.

Предприниматели призывают правительство пересмотреть требования к укрытиям и безопасным пространствам для бизнеса.
Предприниматели просят Кабмин изменить правила об укрытиях
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Новые правила, предусмотренные постановлением Кабмина № 1092, предусматривают, что каждое заведение после 4 декабря должно иметь отдельное полноценное укрытие или безопасное пространство непосредственно в здании. Но предприниматели считают, что часть требований будет технически или финансово невыполнимой для малого бизнеса.

Почему предприятиям сложно обустроить безопасные просторы

Для выполнения требований недостаточно просто выделить комнату без окон. Уровень защиты зависит от конструкции строения, характеристик стен и перекрытий, расположения помещения и других технических параметров.

Небольшие кофейни, магазины и салоны красоты часто не имеют подвалов или комнат, отвечающих необходимым критериям. Перестройка может потребовать больших средств, а в некоторых зданиях обустроить надлежащее пространство вообще невозможно.

Проблема особенно острая для арендаторов. Они не всегда имеют право самостоятельно изменять конструкции, переоборудовать подвалы или проводить капитальные работы.

Расходы на переоборудование также ложатся на бизнес, который и так платит аренду, коммунальные услуги и зарплаты. Если помещение не отвечает техническим требованиям, даже готовность предпринимателя вкладывать деньги не гарантирует результата.

Какие изменения требуют предприниматели

Авторы петиции предлагают пересмотреть правила по нескольким направлениям:

  • Дифференцировать требования в зависимости от площади помещения, количества людей, этажа и конструктивных особенностей здания.

  • Продлить переходный период для предприятий, которые объективно не могут подготовиться к 4 декабря.

  • Разрешить альтернативу в виде ближайшего подходящего укрытия, если оно доступно для работников и посетителей и обеспечивает надлежащую защиту.

  • Установите единые технические критерии, чтобы бизнес заранее понимал, какие работы необходимы.

  • Ввести финансовую поддержку — компенсации, льготные программы или гранты на переоборудование.

  • Разграничить ответственность владельцев недвижимости и арендаторов и не применять санкции, если выполнить требования объективно невозможно, а доступные меры безопасности приняты.

Предприниматели также призывают правительство провести консультации с бизнесом и специалистами по гражданской защите.

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Почему бизнес опасается закрытий

Если предприятие не имеет укрытия или не может обустроить безопасное пространство, это может ограничить его работу при соответствующем уровне угрозы. Даже временное прекращение деятельности означает потерю выручки, тогда как часть постоянных издержек сохраняется.

Есть расчеты, что к весне работу могут временно приостановить до 20% общепита.

Авторы петиции отмечают, что они не требуют отказаться от безопасности, а призывают сделать правила реалистичными для малого бизнеса. По их мнению, нужны ясные технические критерии, достаточное время, финансовая помощь и четкое распределение ответственности.

Как мы писали: Укрытие или безопасное пространство: что бизнес должен обустроить до 4 декабря

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Iryna777777
Iryna777777
24 октября 2026, 13:08
#
Звичайно закривайте і їдьте з цього дурдому, хай корецький сам варить каву міндічу
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
24 октября 2026, 13:26
#
Це ти спеціально пару місяців зареєструвалася, щоб всяку дурню писати? По суті нема чого сказати?
+
0
BigBend
BigBend
24 октября 2026, 13:36
#
То черговий руснявий бот. «Іріна» в одному зі своїх коментарів написав «Я б сказав це декомунізація»…
+
+15
Skeptik777
Skeptik777
24 октября 2026, 13:30
#
Ходити в укриття має бути добровільним, як і працювати під час тривоги. Всі дорослі люди. Немає укриття в цьому кафе, йди в інше. Або йди в інше укриття… або просто йди геть. Якщо підприємець ризикує і працює, покупець ризикує п'є каву під час тривоги, то їхні проблеми. Але і плакати, що убило в кафе, дайте грошей тоді вже не можна…
+
0
JWT
JWT
24 октября 2026, 15:57
#
Проблема в тому, що зараз це не добровільно. Власники бізнесу проти закриття під час тривоги, бо це збитки. Не подобається? Є ті, хто буде не проти. Пасивно агресивна позиція.
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